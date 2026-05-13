O sistema de remoção de poeira ID 130/22 com braço possui um compressor radial potente e energeticamente eficiente (IE3) para altos fluxos de volume e também foi projetado para operação contínua em três turnos. A unidade móvel trifásica com potência nominal de entrada de 2,2 kW e sistema de filtro de classe de poeira M foi projetada para aspirar grandes quantidades de limalhas finas e poeiras perigosas (TLV > 0,1 mg/m³). Graças ao seu design robusto e de fácil manutenção, cumpre os requisitos essenciais para aplicações industriais exigentes. O braço de extração é suportado por molas a gás e possui juntas externas que aumentam o raio de trabalho para um comprimento total de 3 metros. Um mecanismo de agitação manual limpa eficazmente o filtro compacto de longa duração, enquanto o carrinho de apoio permite esvaziar o recipiente de 170 litros de forma fácil e ergonômica, sem remover a cabeça motriz. Um saco de polietileno com mecanismo de fechamento integrado e mangueira de compensação de pressão na máquina garante o esvaziamento com baixo nível de poeira e o descarte seguro dos resíduos aspirados.