Desempoeirador industrial DESPOEIRADOR ID 130/22 COM BRAÇO 380V

Sistema móvel, trifásico e de remoção de poeira, ID 130/22 com braço para aspirar grandes quantidades de limalhas finas e poeiras perigosas (OEL > 0,1 mg/m³). Possui um design robusto e fácil de manter.

O sistema de remoção de poeira ID 130/22 com braço possui um compressor radial potente e energeticamente eficiente (IE3) para altos fluxos de volume e também foi projetado para operação contínua em três turnos. A unidade móvel trifásica com potência nominal de entrada de 2,2 kW e sistema de filtro de classe de poeira M foi projetada para aspirar grandes quantidades de limalhas finas e poeiras perigosas (TLV > 0,1 mg/m³). Graças ao seu design robusto e de fácil manutenção, cumpre os requisitos essenciais para aplicações industriais exigentes. O braço de extração é suportado por molas a gás e possui juntas externas que aumentam o raio de trabalho para um comprimento total de 3 metros. Um mecanismo de agitação manual limpa eficazmente o filtro compacto de longa duração, enquanto o carrinho de apoio permite esvaziar o recipiente de 170 litros de forma fácil e ergonômica, sem remover a cabeça motriz. Um saco de polietileno com mecanismo de fechamento integrado e mangueira de compensação de pressão na máquina garante o esvaziamento com baixo nível de poeira e o descarte seguro dos resíduos aspirados.

Especificações

Dados técnicos

Comprimento de implementação (PH) 3
Tensão (V) 380
Frequência (Hz) 60
Vazão de Ar (L/h) 1329
Sucção (mbar) 33
Reservatório (L) 170
Material do reservatório Metal
Potência nominal de entrada (kW) 2,2
Tipo de aspiração Elétrico
Área do filtro (m²) 9
Diametro nominal de conexão DN 140
Diametro nominal de acessório DN 140
Nível de ruído (dB(A)) 75
Classe de filtro de poeira principal M
Peso sem acessórios (kg) 170
Peso (com embalagem) (kg) 198
Medidas (c x l x a) (mm) 1200 x 700 x 1600

Equipamento

  • Filtro: Filtro cartucho
  • Acessórios incluídos: sim
Desempoeirador industrial DESPOEIRADOR ID 130/22 COM BRAÇO 380V
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