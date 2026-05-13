Desempoeirador industrial DESPOEIRADOR ID 130/22 COM BRAÇO 380V
Sistema móvel, trifásico e de remoção de poeira, ID 130/22 com braço para aspirar grandes quantidades de limalhas finas e poeiras perigosas (OEL > 0,1 mg/m³). Possui um design robusto e fácil de manter.
O sistema de remoção de poeira ID 130/22 com braço possui um compressor radial potente e energeticamente eficiente (IE3) para altos fluxos de volume e também foi projetado para operação contínua em três turnos. A unidade móvel trifásica com potência nominal de entrada de 2,2 kW e sistema de filtro de classe de poeira M foi projetada para aspirar grandes quantidades de limalhas finas e poeiras perigosas (TLV > 0,1 mg/m³). Graças ao seu design robusto e de fácil manutenção, cumpre os requisitos essenciais para aplicações industriais exigentes. O braço de extração é suportado por molas a gás e possui juntas externas que aumentam o raio de trabalho para um comprimento total de 3 metros. Um mecanismo de agitação manual limpa eficazmente o filtro compacto de longa duração, enquanto o carrinho de apoio permite esvaziar o recipiente de 170 litros de forma fácil e ergonômica, sem remover a cabeça motriz. Um saco de polietileno com mecanismo de fechamento integrado e mangueira de compensação de pressão na máquina garante o esvaziamento com baixo nível de poeira e o descarte seguro dos resíduos aspirados.
Especificações
Dados técnicos
|Comprimento de implementação (PH)
|3
|Tensão (V)
|380
|Frequência (Hz)
|60
|Vazão de Ar (L/h)
|1329
|Sucção (mbar)
|33
|Reservatório (L)
|170
|Material do reservatório
|Metal
|Potência nominal de entrada (kW)
|2,2
|Tipo de aspiração
|Elétrico
|Área do filtro (m²)
|9
|Diametro nominal de conexão
|DN 140
|Diametro nominal de acessório
|DN 140
|Nível de ruído (dB(A))
|75
|Classe de filtro de poeira principal
|M
|Peso sem acessórios (kg)
|170
|Peso (com embalagem) (kg)
|198
|Medidas (c x l x a) (mm)
|1200 x 700 x 1600
Equipamento
- Filtro: Filtro cartucho
- Acessórios incluídos: sim