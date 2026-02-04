Desempoeirador industrial DESPOEIRADOR ID 130/22 Z22 380V
O sistema de extração de poeira ID 130/22 Z22 adequado para uso na Zona 22. Para aspirar grandes quantidades de aparas finas e poeiras nocivas (OEL > 0,1 mg/m³). Móvel, alimentado trifásico, robusto.
Projetado para aspirar grandes quantidades de cavacos finos e poeiras nocivas (OEL > 0,1 mg/m³), bem como para uso em áreas potencialmente explosivas da Zona 22, o extrator de pó industrial móvel ID 130/22 impressiona em aplicações industriais difíceis. Seu compressor radial potente e energeticamente eficiente (IE2) com fluxos de alto volume também permite operação contínua em um sistema de três turnos. O extrator de pó móvel e de operação trifásica com potência de entrada de 2,2 kW possui um sistema de filtro de classe de pó M, um agitador de filtro mecânico integrado e um recipiente de coleta de 170 litros. Graças ao chassis desmontável, este pode ser esvaziado sem esforço e de forma ergonómica, sem remover a cabeça de acionamento. Um saco de PE com mecanismo de travamento integrado e mangueira de equalização de pressão no extrator de pó garante um esvaziamento sem poeira e um descarte seguro do material aspirado
Especificações
Dados técnicos
|Comprimento de implementação (PH)
|3
|Tensão (V)
|380
|Frequência (Hz)
|60
|Vazão de Ar (m³/h)
|1329
|Sucção (mbar)
|33
|Reservatório (L)
|170
|Material do reservatório
|Metal
|Potência nominal de entrada (W)
|2200
|Tipo de aspiração
|Elétrico
|Área do filtro (m²)
|9
|Diametro nominal de conexão
|DN 140
|Nível de ruído (dB(A))
|75
|Classe de filtro de poeira principal
|M
|Peso sem acessórios (kg)
|176
|Peso (com embalagem) (kg)
|357
|Medidas (c x l x a) (mm)
|1300 x 800 x 1700
Equipamento
- Filtro: Filtro estrela
- Acessórios incluídos: não