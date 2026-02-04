Projetado para aspirar grandes quantidades de cavacos finos e poeiras nocivas (OEL > 0,1 mg/m³), bem como para uso em áreas potencialmente explosivas da Zona 22, o extrator de pó industrial móvel ID 130/22 impressiona em aplicações industriais difíceis. Seu compressor radial potente e energeticamente eficiente (IE2) com fluxos de alto volume também permite operação contínua em um sistema de três turnos. O extrator de pó móvel e de operação trifásica com potência de entrada de 2,2 kW possui um sistema de filtro de classe de pó M, um agitador de filtro mecânico integrado e um recipiente de coleta de 170 litros. Graças ao chassis desmontável, este pode ser esvaziado sem esforço e de forma ergonómica, sem remover a cabeça de acionamento. Um saco de PE com mecanismo de travamento integrado e mangueira de equalização de pressão no extrator de pó garante um esvaziamento sem poeira e um descarte seguro do material aspirado