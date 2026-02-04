Desempoeirador industrial DESPOEIRADOR ID 130/22 Z22 380V

O sistema de extração de poeira ID 130/22 Z22 adequado para uso na Zona 22. Para aspirar grandes quantidades de aparas finas e poeiras nocivas (OEL > 0,1 mg/m³). Móvel, alimentado trifásico, robusto.

Projetado para aspirar grandes quantidades de cavacos finos e poeiras nocivas (OEL > 0,1 mg/m³), bem como para uso em áreas potencialmente explosivas da Zona 22, o extrator de pó industrial móvel ID 130/22 impressiona em aplicações industriais difíceis. Seu compressor radial potente e energeticamente eficiente (IE2) com fluxos de alto volume também permite operação contínua em um sistema de três turnos. O extrator de pó móvel e de operação trifásica com potência de entrada de 2,2 kW possui um sistema de filtro de classe de pó M, um agitador de filtro mecânico integrado e um recipiente de coleta de 170 litros. Graças ao chassis desmontável, este pode ser esvaziado sem esforço e de forma ergonómica, sem remover a cabeça de acionamento. Um saco de PE com mecanismo de travamento integrado e mangueira de equalização de pressão no extrator de pó garante um esvaziamento sem poeira e um descarte seguro do material aspirado

Especificações

Dados técnicos

Comprimento de implementação (PH) 3
Tensão (V) 380
Frequência (Hz) 60
Vazão de Ar (m³/h) 1329
Sucção (mbar) 33
Reservatório (L) 170
Material do reservatório Metal
Potência nominal de entrada (W) 2200
Tipo de aspiração Elétrico
Área do filtro (m²) 9
Diametro nominal de conexão DN 140
Nível de ruído (dB(A)) 75
Classe de filtro de poeira principal M
Peso sem acessórios (kg) 176
Peso (com embalagem) (kg) 357
Medidas (c x l x a) (mm) 1300 x 800 x 1700

Equipamento

  • Filtro: Filtro estrela
  • Acessórios incluídos: não
