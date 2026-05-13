Chega de gastar tempo e dinheiro no pet shop ou de se estressar com pelos espalhados após a escovação. O Kärcher Pet Clean oferece aspiração direta na fonte, garantindo uma limpeza sem sujeira, além de baixo ruído de apenas 66 dB para maior conforto do pet. Possui três níveis de potência e filtro HEPA para reter até as menores partículas. O kit inclui tosador recarregável, escovas para desembaraçar e pentear, quatro pentes de tosa, bocal para tecidos e bocal de canto. Com 300 W de potência contínua e reservatório de 1,4 litro, combina eficiência, praticidade e desempenho em um único equipamento.