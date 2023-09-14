Aspiradores Verticais 2 em 1

A LIMPEZA DO DIA A DIA DE MANEIRA MAIS PRÁTICA E RÁPIDA.

Limpeza eficaz e ergonomica deixando a casa limpa com a leveza dos Aspiradores Verticais da Kärcher.

VCL 1 - LIMPEZA PROFUNDA COM MAIS LEVEZA. 2 em 1 com cabo de 5 metros, limpeza sem limites.

VCL 2 - A LIMPEZA DO DIA A DIA DE MANEIRA MAIS PRÁTICA E RÁPIDA. Cabo prolongador na parte inferior, podendo alcançar até locais difíceis como embaixo de móveis. Cabo elétrico de 5 metros.

VCL 3 - BEM-ESTAR SEM LIMITES. Modelo a bateria de lítio, cabos prolongadores na parte inferior possibilitando alcance até nos locais mais difíceis.