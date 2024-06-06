Limpadoras MOP Elétrico

Quer melhorar a faxina da sua casa? Tornar ela mais prática, rápida, mas com um ótimo resultado? Conheça as Limpadoras MOP Elétrico Kärcher

A Kärcher conta com 4 modelos de MOP a bateria - que também existem na versão elétrica. Os modelos a bateria conferem maior autonomia de uso e liberdade, afinal, não há fios atrapalhando enquanto você se movimenta com o equipamento.

Além disso, um dos diferenciais é que possuem luzes LED que avisam o carregamento e descarregamento da bateria.

Ou seja, você não é pego de surpresa. Sabe quando carregou tudo e quando está prestes a precisar de carregamento.