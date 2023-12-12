Rega de jardim automática

Grama verde e exuberante, canteiros deslumbrantes, um tapete de flores colorido – o sonho de todo amante de jardinagem no verão! Mas quem entende do assunto sabe: O paraíso do jardim verde é revigorante e apaixonante, mas requer muito trabalho. Principalmente regar as plantas e irrigar o gramado demanda muito tempo e energia nos meses quentes. Com ajuda de um sistema de irrigação automático, é possível contornar este procedimento trabalhoso e ao mesmo tempo economizar água preciosa. Segue uma visão geral dos diferentes sistemas e de como funciona a irrigação automática com água subterrânea ou pluvial.

Dicas de irrigação automática do jardim

As vantagens de uma irrigação automática no jardim

É fácil listar as vantagens de um sistema de irrigação automático no jardim: Em comparação com a irrigação com regador ou pistolas pulverizadoras comuns, é possível economizar muito tempo com um sistema de irrigação no jardim. Além disso, esse método economiza água, ou seja, é mais ecológico do que o borrifamento manual com água da rede. Com auxílio de aspersores e autômatos ou temporizadores de irrigação configuráveis individualmente, o jardim é irrigado de forma particularmente eficaz. No caso, gramados, plantas e arbustos podem ser irrigados manualmente ou especificamente de acordo com um plano de irrigação configurável individualmente – inclusive durante o trabalho ou a viagem de férias. Além disso, uma irrigação automática com água pluvial ou subterrânea, por exemplo, não gasta a preciosa água potável. A água pluvial pode ser captada por meio de uma cisterna ou um bidão coletor de águas pluviais e em seguida é ligada ao sistema de irrigação automático com auxílio de uma bomba geradora de pressão e de um  sistema de mangueira. Naturalmente, o mesmo também funciona com água de poço ou subterrânea, que pode ser distribuída de forma eficaz no jardim.

Bomba geradora de pressão da Kärcher

Irrigação automática: manual ou controlada por computador

Quando se pensa em adquirir um sistema de irrigação, primeiramente é necessário esclarecer várias dúvidas. Isso não diz respeito apenas ao interesse em saber como a irrigação automática funciona e quais sistemas existem. Também depende da configuração e do tamanho da área do próprio jardim. Por exemplo, pode-se perguntar qual sistema de mangueira é adequado e qual fonte de água se deseja utilizar para abastecer especificamente os canteiros de flores, cercas vivas e gramados com água. Além disso, há diferentes tipos de autômatos de irrigação. O importante nesse caso é saber: Uma vez que se respondeu a essas perguntas fundamentais, a maior parte do "trabalho" está feita. A instalação do sistema de irrigação é simples e leva apenas alguns minutos.

Como funciona a irrigação automática?

Aspersores Kärcher

Em princípio, há 3 opções para a irrigação automática: De início, um sistema de mangueira moderno que distribui água por meio de aspersores de funcionamento automático já pode ser o suficiente. Essa variante é econômica e não exige um planejamento complexo, uma vez que os aparelhos móveis e configuráveis individualmente podem ser posicionados a qualquer momento na área desejada do jardim. Assim, já se economiza bastante tempo, sendo possível, em vez disso, se concentrar na família e nas tarefas de casa ou trabalhar em home office. Graças a sistemas de encaixe de mangueiras flexíveis, em alguns casos, também é possível interligar vários aspersores.

Kärcher Rain System

Quando, por sua vez, não se trata de áreas extensas de gramado, mas a intenção é irrigar especificamente canteiros de flores e ervas, é necessário um sistema de irrigação inteligente, que supra cada planta de forma individual e orientada às suas necessidades. É aqui que entra o método de micro-dripping. Por meio de uma mangueira, a água é conduzida a vários bocais de gotejamento e borrifo, sendo possível, assim, irrigar as plantas de modo não apenas eficiente, mas também suave e em quantidades reguladas. Graças à combinação dos bocais finos de gotejamento e borrifo, é possível irrigar plantas individuais de forma específica ou, então, todo o canteiro por meio de diferentes padrões de pulverização. Para a irrigação, estão disponíveis mangueiras de gotejamento especificamente projetadas que podem ser dispostas no canteiro ou ao redor dele como uma mangueira convencional. Com as instruções passo a passo, a instalação é concluída rapidamente: Cortam-se as mangueiras conforme a necessidade, utilizando os distribuidores de mangueira fornecidos com o conjunto para ampliar a instalação como preferir. Os bocais de gotejamento e borrifo são montados na mangueira do sistema, sendo que este é posicionado no lugar desejado por meio de estacas. Superprático: Os bocais de borrifo podem ser ajustados individualmente através de um regulador. 

Caso pretenda proteger o jardim para o inverno, os bocais e distribuidores do sistema de irrigação podem ser facilmente desrosqueados. Recomenda-se desmontar o sistema completamente e armazená-lo em um local protegido contra geada.

Qual fonte de água utilizar para a rega de jardim?

Não importa se deseja regar suas plantas, flores e canteiros manualmente ou se utiliza uma instalação automatizada para rega de jardim, fica a pergunta de qual fonte de água utilizar: A opção mais imediata nesse caso é utilizar água da rede, conectando a mangueira de jardim ou o sistema de irrigação na torneira de água residencial. No entanto, para alguns proprietários de jardim, talvez valha a pena utilizar uma fonte de água alternativa. Para isso, uma opção que se apresenta é um sistema de irrigação com água de poço ou subterrânea ou uma rega de jardim automática com água pluvial.

Quem possuir um jardim grande, pode considerar, ainda, a possibilidade de construir um poço para utilizar a água subterrânea, a saber do poço, para a irrigação do jardim. Embora isso acarrete um custo inicial, o investimento se amortiza após poucos anos. Do mesmo modo, é interessante coletar água pluvial em cisternas e tanques de coleta e distribuí-la com bombas geradoras de pressão ao sistema de irrigação e, então, no jardim. 

Fonte de água do sistema de aspersores

A categoria de luxo: irrigação automática com computador de irrigação

Quem deseja irrigar seu jardim de forma totalmente automatizada, recorre a autômatos de irrigação. Mesmo durante as férias ou no trabalho, não é mais preciso ficar preocupado que as flores não recebam água suficiente. Para isso, é possível determinar previamente um intervalo de irrigação no aparelho – assim, o jardim é irrigado conforme planejado e de forma totalmente automática.

Funciona assim: O autômato de irrigação é instalado na ligação de água residencial, como é de praxe em outros sistemas de irrigação. Conforme o modelo, é possível conectar de um a três sistemas de distribuição a ele. Se optar por um relógio de irrigação, por exemplo, basta ajustar o intervalo de irrigação manualmente. Após no máximo duas horas – ou antes, de acordo com a necessidade – a irrigação é interrompida automaticamente. 

Com um computador de irrigação, obtém-se uma autonomia ainda maior. Este não apenas faz com que o jardim seja irrigado diariamente e, se necessário, automaticamente várias vezes, mas também mede a umidade do solo por meio de um sensor. Por rádio, o sinal é transmitido à unidade de comando na ligação de água e, desse modo, a irrigação é iniciada ou concluída de acordo com a função previamente configurada – esse é o jeito moderno e eficiente de rega de jardim.

Computador de irrigação Kärcher

