Rega de jardim automática

A categoria de luxo: irrigação automática com computador de irrigação

Quem deseja irrigar seu jardim de forma totalmente automatizada, recorre a autômatos de irrigação. Mesmo durante as férias ou no trabalho, não é mais preciso ficar preocupado que as flores não recebam água suficiente. Para isso, é possível determinar previamente um intervalo de irrigação no aparelho – assim, o jardim é irrigado conforme planejado e de forma totalmente automática.

Funciona assim: O autômato de irrigação é instalado na ligação de água residencial, como é de praxe em outros sistemas de irrigação. Conforme o modelo, é possível conectar de um a três sistemas de distribuição a ele. Se optar por um relógio de irrigação, por exemplo, basta ajustar o intervalo de irrigação manualmente. Após no máximo duas horas – ou antes, de acordo com a necessidade – a irrigação é interrompida automaticamente.

Com um computador de irrigação, obtém-se uma autonomia ainda maior. Este não apenas faz com que o jardim seja irrigado diariamente e, se necessário, automaticamente várias vezes, mas também mede a umidade do solo por meio de um sensor. Por rádio, o sinal é transmitido à unidade de comando na ligação de água e, desse modo, a irrigação é iniciada ou concluída de acordo com a função previamente configurada – esse é o jeito moderno e eficiente de rega de jardim.