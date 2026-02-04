Limpador Externo Móvel OC 6-18 Premium Battery Set
A Lavadora de média pressão sem fio Kärcher OC 6 Premium portátil oferece uma limpeza compacta e móvel, sem necessidade de tomada e torneira. A lavadora de média pressão Kärcher é ideal para limpezas intermediárias rápidas fora de casa ou em casa. Com o bico de jato suave e plano, a sujeira pode ser rapidamente removida de bicicletas, móveis de camping ou jardim, brinquedos, equipamentos esportivos (bicicleta, prancha de surf, caiaque, prancha de stand-up paddle) e muito mais. O carrinho de água de 12 litros com rodas grandes e alça retrátil também serve como base móvel para a lavadora.
Se uma torneira estiver disponível, a lavadora sem fio OC 6 Premium também pode funcionar sem tanque. A pistola de pressão e a lança pulverizadora podem ser fixadas ao tanque para facilitar na hora de guardar e transportar. O display LCD da lavadora Kärcher OC 6 fornece as informações sobre o nível da bateria.1. Média pressão de 348 psi suave, mas poderosa: a vantagem da média pressão é uma limpeza eficiente e ao mesmo tempo mais leve, ideal para superfícies sensíveis. 2. Limpeza autossuficiente e móvel: O carrinho de água de 12 litros permite uma limpeza independente e em movimento. A água é suficiente para 3 a 5 bicicletas muito sujas ou vários objetos, como cadeiras de jardim/camping. 3. Uso simples e conveniente: O tanque pode ser enchido em qualquer torneira e é à prova de vazamentos, graças à tampa de rosca. Pode ser utilizada sem necessidade de tomada e torneira, mas também pode ser utilizada na torneira. 4. Bateria Kärcher de 18V: Limpeza móvel a qualquer momento, sem precisar de tomada. Autonomia de 12 minutos de bateria, com tempo de recarga de 4 horas. 5. Prático de transportar e armazenar: Ótima mobilidade graças às rodas grandes e a alça de alumínio retrátil. A mangueira, a pistola e a lança pulverizadora podem ser guardadas de forma fácil e segura no porta-acessórios da lavadora para economizar espaço. 6. Tecnologia em tempo real com display LCD da bateria: informa o tempo restante de funcionamento, tempo restante de carga e capacidade da bateria.
Especificações
Dados técnicos
|Faixa de pressão
|Pressão média
|Pressão (psi)
|máx. 384
|Aparelho com bateria
|Tipo de Bateria
|Bateria de íons de lítio
|Autonomia (min)
|aprox. 12
|Tempo de carga (min)
|240
|Peso sem acessórios (kg)
|5,7
|Peso (com embalagem) (kg)
|8,4
|Medidas (c x l x a) (mm)
|321 x 349 x 586
Itens inclusos
- Carregador: Carregador padrão de bateria de 18 V (1 peça)
- Bateria de íons de lítio
Equipamento
- Volume do tanque de água: 12 L
Encontrar peça
Selecione "Encontrar Peças" para iniciar sua busca ou entre em contato com seu revendedor ou distribuidor Kärcher autorizado.