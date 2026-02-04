Limpador Externo Móvel OC 6-18 Premium Battery Set

A Lavadora de média pressão sem fio Kärcher OC 6 Premium portátil oferece uma limpeza compacta e móvel, sem necessidade de tomada e torneira. A lavadora de média pressão Kärcher é ideal para limpezas intermediárias rápidas fora de casa ou em casa. Com o bico de jato suave e plano, a sujeira pode ser rapidamente removida de bicicletas, móveis de camping ou jardim, brinquedos, equipamentos esportivos (bicicleta, prancha de surf, caiaque, prancha de stand-up paddle) e muito mais. O carrinho de água de 12 litros com rodas grandes e alça retrátil também serve como base móvel para a lavadora.

Se uma torneira estiver disponível, a lavadora sem fio OC 6 Premium também pode funcionar sem tanque. A pistola de pressão e a lança pulverizadora podem ser fixadas ao tanque para facilitar na hora de guardar e transportar. O display LCD da lavadora Kärcher OC 6 fornece as informações sobre o nível da bateria.1. Média pressão de 348 psi suave, mas poderosa: a vantagem da média pressão é uma limpeza eficiente e ao mesmo tempo mais leve, ideal para superfícies sensíveis. 2. Limpeza autossuficiente e móvel: O carrinho de água de 12 litros permite uma limpeza independente e em movimento. A água é suficiente para 3 a 5 bicicletas muito sujas ou vários objetos, como cadeiras de jardim/camping. 3. Uso simples e conveniente: O tanque pode ser enchido em qualquer torneira e é à prova de vazamentos, graças à tampa de rosca. Pode ser utilizada sem necessidade de tomada e torneira, mas também pode ser utilizada na torneira. 4. Bateria Kärcher de 18V: Limpeza móvel a qualquer momento, sem precisar de tomada. Autonomia de 12 minutos de bateria, com tempo de recarga de 4 horas. 5. Prático de transportar e armazenar: Ótima mobilidade graças às rodas grandes e a alça de alumínio retrátil. A mangueira, a pistola e a lança pulverizadora podem ser guardadas de forma fácil e segura no porta-acessórios da lavadora para economizar espaço. 6. Tecnologia em tempo real com display LCD da bateria: informa o tempo restante de funcionamento, tempo restante de carga e capacidade da bateria.

Especificações

Dados técnicos

Faixa de pressão Pressão média
Pressão (psi) máx. 384
Aparelho com bateria
Tipo de Bateria Bateria de íons de lítio
Autonomia (min) aprox. 12
Tempo de carga (min) 240
Peso sem acessórios (kg) 5,7
Peso (com embalagem) (kg) 8,4
Medidas (c x l x a) (mm) 321 x 349 x 586

Itens inclusos

  • Carregador: Carregador padrão de bateria de 18 V (1 peça)
  • Bateria de íons de lítio

Equipamento

  • Volume do tanque de água: 12 L
Encontrar peça

Selecione "Encontrar Peças" para iniciar sua busca ou entre em contato com seu revendedor ou distribuidor Kärcher autorizado.