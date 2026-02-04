Se uma torneira estiver disponível, a lavadora sem fio OC 6 Premium também pode funcionar sem tanque. A pistola de pressão e a lança pulverizadora podem ser fixadas ao tanque para facilitar na hora de guardar e transportar. O display LCD da lavadora Kärcher OC 6 fornece as informações sobre o nível da bateria.1. Média pressão de 348 psi suave, mas poderosa: a vantagem da média pressão é uma limpeza eficiente e ao mesmo tempo mais leve, ideal para superfícies sensíveis. 2. Limpeza autossuficiente e móvel: O carrinho de água de 12 litros permite uma limpeza independente e em movimento. A água é suficiente para 3 a 5 bicicletas muito sujas ou vários objetos, como cadeiras de jardim/camping. 3. Uso simples e conveniente: O tanque pode ser enchido em qualquer torneira e é à prova de vazamentos, graças à tampa de rosca. Pode ser utilizada sem necessidade de tomada e torneira, mas também pode ser utilizada na torneira. 4. Bateria Kärcher de 18V: Limpeza móvel a qualquer momento, sem precisar de tomada. Autonomia de 12 minutos de bateria, com tempo de recarga de 4 horas. 5. Prático de transportar e armazenar: Ótima mobilidade graças às rodas grandes e a alça de alumínio retrátil. A mangueira, a pistola e a lança pulverizadora podem ser guardadas de forma fácil e segura no porta-acessórios da lavadora para economizar espaço. 6. Tecnologia em tempo real com display LCD da bateria: informa o tempo restante de funcionamento, tempo restante de carga e capacidade da bateria.