Alça da varredeira S4 Twin

A varredeira Kärcher S 4 Twin facilita o trabalho de todas as suas tarefas de varredura, desde pétalas na primavera até folhas de outono e areia de inverno. Recolhe o lixo em seu reservatório de resíduos de 20 litros, obtendo excelentes resultados em toda a casa e jardim. As escovas laterais duplas de cerdas longas conferem a esta máquina eficaz uma largura de varrimento de 680 mm, permitindo-lhe varrer até 2400 m² por hora, sem esforço. Ele limpa até as bordas e as escovas laterais se encaixam sem a necessidade de ferramentas. Para permitir que você trabalhe confortavelmente, a alça de empurrar pode ser ajustada para a altura exata que você precisa, para que seja mais gentil com suas costas. Também é fácil de transportar e armazenar, dobrando-se para economizar espaço quando necessário e sem necessidade de se abaixar. Seu reservatório de resíduos pode ser esvaziado sem entrar em contato com a sujeira.

Especificações

Dados técnicos

Reservatório (L) 20
Colour Amarelo
Peso (com embalagem) (kg) 11,9
