Alça da varredeira S6 Twin
Ideal para aplicações durante todo o ano em áreas maiores e mais amplas e limpeza completa até a borda: A varredora S 6 Twin com 2 escovas laterais, reservatório de resíduos de 38 L e faixa de limpeza de 860 mm.
Seja na primavera, no verão, no outono ou no inverno – a nova varredora S 6 Twin da Kärcher é adequada para a limpeza da casa e do jardim durante todo o ano. É eficaz: graças à sua potente escova de rolos, às suas 2 escovas laterais e uma largura total de varrição de 860 mm, varre sem esforço áreas de até 3000 m² em uma hora. É ergonômico: A alça de empurrar pode ser ajustada em 2 posições sem ter que se inclinar e pode ser adaptada de maneira ideal à altura do respectivo usuário. E é limpo: Os resíduos vão direto para o reservatório de resíduos de 38 litros, que não suja as mãos ao esvaziar. Outro destaque é o ajuste de altura adicional da escova lateral, que possibilita uma adaptação da pressão de contato aos resíduos e, portanto, ótimos resultados de varrição. O S 6 Twin também pode ser totalmente rebatido graças a um apoio para os pés na estrutura e armazenado de forma a economizar espaço.
Especificações
Dados técnicos
|Colour
|Amarelo
|Peso (com embalagem) (kg)
|17,7
Equipamento
- Alça ergonômica
- Posição de armazenamento
