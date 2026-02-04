Seja na primavera, no verão, no outono ou no inverno – a nova varredora S 6 Twin da Kärcher é adequada para a limpeza da casa e do jardim durante todo o ano. É eficaz: graças à sua potente escova de rolos, às suas 2 escovas laterais e uma largura total de varrição de 860 mm, varre sem esforço áreas de até 3000 m² em uma hora. É ergonômico: A alça de empurrar pode ser ajustada em 2 posições sem ter que se inclinar e pode ser adaptada de maneira ideal à altura do respectivo usuário. E é limpo: Os resíduos vão direto para o reservatório de resíduos de 38 litros, que não suja as mãos ao esvaziar. Outro destaque é o ajuste de altura adicional da escova lateral, que possibilita uma adaptação da pressão de contato aos resíduos e, portanto, ótimos resultados de varrição. O S 6 Twin também pode ser totalmente rebatido graças a um apoio para os pés na estrutura e armazenado de forma a economizar espaço.