Bocal para carros, DN 35, 90 mm
Angulada, plana, ferramenta para aspiração de carro com aproximadamente 90 mm largura de trabalho. Somente para aspiradores T.
Bico de Piso Adv (400 mm, DN 40): Plástico robusto para seco/úmido. Remove líquidos, sujeira grossa e pó fino. Faixas de escova/rodos de fácil troca.
Especificações
Dados técnicos
|Largura nominal padrão ( )
|DN 35
|Quantidade (peç)
|1
|Width (mm)
|90
|Cor
|M22 x 1,5
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (com embalagem) (kg)
|0,1
|Medidas (c x l x a) (mm)
|240 x 130 x 100
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Áreas de aplicação
- Especialmente projetado para limpeza completa do interior de veículos