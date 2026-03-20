Serviços
Na Kärcher, o foco no cliente é a nossa prioridade. Os manuais de operação, as demonstrações, o atendimento ao cliente, a gestão de frotas e muitos outros serviços oferecem aos clientes residenciais e profissionais uma assistência rápida e expert na hora de sanar dúvidas e solucionar os problemas. Conheça os Serviços Kärcher.
Sobre a Kärcher
Na Kärcher, a limpeza é o nosso trabalho bem como a nossa paixão, portanto levamos a sério a nossa responsabilidade para com as pessoas, à cultura e ao meio ambiente.
Assistência Técnica
Os Postos de Assistência Técnica credenciados da Kärcher garantem um reparo de alta qualidade. Encontre o mais próximo de você.
Busca de revendedor
Encontre um revendedor mais próximo de você, seja da linha Home & Garden ou Professional de forma rápida e conveniente.
Cuidados com sua Kärcher
Cuidados com a sua Kärcher para aumentar a vida útil de seu equipamento.
Dicas de aplicações
Dicas rápidas de aplicações para ambientes internos e externos.
Trabalhe Conosco
Somos Kärcher. Wanna WOW with us? Conheça nossas vagas, nossa cultura e benefícios.
20.03.2026
Pés de frango: como transformar o "subproduto" no item mais lucrativo da sua exportação
Transforme pés de frango em itens de alto valor para exportação com a tecnologia de jateamento controlado da Kärcher. Neste artigo, você verá como a remoção automatizada de calos e queratina elimina o retrabalho manual, reduz riscos sanitários e garante a conformidade exigida pelo mercado asiático.
19.02.2026
Biosseguridade na maternidade de suínos e aves
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12.06.2025
Manutenção de Aviões de Pulverização: Como a limpeza correta otimiza a produtividade
Entenda como cuidar de aviões de pulverização é importante para a produtividade no campo e agronegócio. As soluções Kärcher garantem uma limpeza eficaz, segura e sustentável para aeronaves agrícolas.
02.07.2026
Kärcher e STIHL anunciam aliança global para plataforma de baterias 40V MAX
Kärcher e STIHL unem forças em uma aliança pioneira baseada na tecnologia ALLPRO, criando uma plataforma de baterias 40V MAX compatível entre marcas. A novidade reúne mais de 100 ferramentas profissionais em um único ecossistema, oferecendo mais eficiência, menos complexidade e redução de custos para usuários profissionais.
20.01.2026
Kärcher Brasil inaugura fábrica de produtos químicos e fortalece produção local de detergentes profissionais
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14.10.2024
Kärcher conquista o título GUINNESS WORLD RECORDS™
Lavadoras de alta pressão são globalmente associadas à marca Kärcher. Portanto, a Kärcher alcançou o título de GUINNESS WORLD RECORDS™ como a marca de lavadoras de alta pressão mais vendida na atualidade.
Kärcher - fornecedora global de tecnologia em soluções de limpeza
A empresa familiar Kärcher é a atual fornecedora líder mundial de soluções de limpeza. A Kärcher faz a diferença por apresentar um desempenho máximo, inovação e qualidade.
Prêmios de design e patentes
As soluções de limpeza da Kärcher combinam funcionalidade, facilidade de utilização e design sofisticado. A inovação da Kärcher e seu empenho para alcançar melhores soluções fazem o diferencial da empresa e sua excelência tem sido provada repetidas vezes por patentes e prêmios de instituições de renome. Mais de 1.300 patentes e modelos de utilidade são uma prova da engenhosidade e destreza inovadora desta empresa.
Pesquisa interna e desenvolvimento para soluções de limpeza
A Kärcher está constantemente se esforçando para alcançar a melhor solução para todas as tarefas de limpeza. É por isso que nós desenvolvemos sistemas poderosos constituídos de soluções de limpeza perfeitamente compatíveis com os acessórios e produtos. A fim de melhor atender às necessidades e preferências dos nossos clientes, estamos em constante discussão com os operadores residenciais e profissionais. Assim, os insights que obtivemos têm uma influência direta sobre o desenvolvimento de novos produtos. Isso significa que nós podemos garantir que cada inovação não só atende aos requisitos de tarefas de limpeza cada vez mais complexas, como também torna o trabalho mais fácil e simples para quem usa.