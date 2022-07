Pesquisa interna e desenvolvimento para soluções de limpeza

A Kärcher está constantemente se esforçando para alcançar a melhor solução para todas as tarefas de limpeza. É por isso que nós desenvolvemos sistemas poderosos constituídos de soluções de limpeza perfeitamente compatíveis com os acessórios e produtos. A fim de melhor atender às necessidades e preferências dos nossos clientes, estamos em constante discussão com os operadores residenciais e profissionais. Assim, os insights que obtivemos têm uma influência direta sobre o desenvolvimento de novos produtos. Isso significa que nós podemos garantir que cada inovação não só atende aos requisitos de tarefas de limpeza cada vez mais complexas, como também torna o trabalho mais fácil e simples para quem usa.