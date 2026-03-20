20.03.2026

Pés de frango: como transformar o "subproduto" no item mais lucrativo da sua exportação

Transforme pés de frango em itens de alto valor para exportação com a tecnologia de jateamento controlado da Kärcher. Neste artigo, você verá como a remoção automatizada de calos e queratina elimina o retrabalho manual, reduz riscos sanitários e garante a conformidade exigida pelo mercado asiático.

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