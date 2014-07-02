Copo lança de espuma, 1200 L/h -

Lança útil de espuma curta, spray em ângulo ajustável e tanque para detergente de 1 litro. Desenho compacto, ideal para lavar carros.

Aplicador de Detergente e produtos químicos com regulagem de vazão e ângulo do spray.

Especificações

Dados técnicos

Vazão de Água (L/h) máx. 1200
Pressão Máxima (bar) 180
temperatura (°C) máx. 60
Rosca de conexão M22 x 1.5
Peso (com embalagem) (kg) 0,7
Máquinas compatíveis
Produtos Descontinuados
Acessórios opcionais
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