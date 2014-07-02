Copo lança de espuma, 1200 L/h -
Lança útil de espuma curta, spray em ângulo ajustável e tanque para detergente de 1 litro. Desenho compacto, ideal para lavar carros.
Aplicador de Detergente e produtos químicos com regulagem de vazão e ângulo do spray.
Especificações
Dados técnicos
|Vazão de Água (L/h)
|máx. 1200
|Pressão Máxima (bar)
|180
|temperatura (°C)
|máx. 60
|Rosca de conexão
|M22 x 1.5
|Peso (com embalagem) (kg)
|0,7
Acessórios opcionais
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