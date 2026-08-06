Agora você pode limpar janelas altas, clarabóias e outras superfícies lisas de difícil acesso convenientemente e sem ter que subir uma escada: Isso é possível graças ao kit de extensão telescópica para nosso aspirador de janelas e o limpador sem fio vibratório. O conjunto é composto por duas lanças telescópicas, uma entrada com junta flexível para o aspirador de janelas e limpador sem fio, bem como um limpador com pano de microfibra. O conjunto oferece até 1,5 metros de alcance adicional para que salas de estar, banheiros ou conservatórios até uma altura de aprox. 3,5 metros podem ser limpos sem esforço - mesmo por pessoas mais curtas.