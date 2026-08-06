kit de extensão
Com o kit de extensão telescópica para o aspirador de janelas e o limpador sem fio vibratório, você pode até mesmo limpar janelas altas. Extensível de 0,6 a 1,5 metros.
Agora você pode limpar janelas altas, clarabóias e outras superfícies lisas de difícil acesso convenientemente e sem ter que subir uma escada: Isso é possível graças ao kit de extensão telescópica para nosso aspirador de janelas e o limpador sem fio vibratório. O conjunto é composto por duas lanças telescópicas, uma entrada com junta flexível para o aspirador de janelas e limpador sem fio, bem como um limpador com pano de microfibra. O conjunto oferece até 1,5 metros de alcance adicional para que salas de estar, banheiros ou conservatórios até uma altura de aprox. 3,5 metros podem ser limpos sem esforço - mesmo por pessoas mais curtas.
Características e benefícios
superfícies de janelas altas, pode ser facilmente alcançada
lança telescópica
Compatível com todos os aspiradores de janela e o limpador sem fio vibratório
Especificações
Dados técnicos
|Quantidade (peç)
|1
|Cor
|M22 x 1,5
|Peso (kg)
|0,9
|Peso (com embalagem) (kg)
|1,1
|Medidas (c x l x a) (mm)
|150 x 250 x 1170
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Áreas de aplicação
- para jardins no invernos
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