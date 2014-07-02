Lança flexível, 1050 mm

1050 mm Lança flexível com dobragem variada de 20° a 140°, ideal para limpeza de áreas de difícil acesso, ex. esgotos.

Lança Flexível (1050 mm): Curvatura variável (20∘ a 140∘). Ideal para áreas de difícil acesso (calhas, teto de carro, chassis).

Especificações

Dados técnicos

preto (bar) 210
Comprimento (mm) 1050
temperatura (°C) máx. 150
Rosca de conexão M22 x 1.5
Peso (com embalagem) (kg) 1,4
Máquinas compatíveis
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