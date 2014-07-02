Lança flexível, 1050 mm
1050 mm Lança flexível com dobragem variada de 20° a 140°, ideal para limpeza de áreas de difícil acesso, ex. esgotos.
Lança Flexível (1050 mm): Curvatura variável (20∘ a 140∘). Ideal para áreas de difícil acesso (calhas, teto de carro, chassis).
Especificações
Dados técnicos
|preto (bar)
|210
|Comprimento (mm)
|1050
|temperatura (°C)
|máx. 150
|Rosca de conexão
|M22 x 1.5
|Peso (com embalagem) (kg)
|1,4
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