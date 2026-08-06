Lança pulverizadora, 2050 mm, giratório

Lança em aço inox de 2050 mm (acoplamento manual) com cabo ergonômico para facilidade de uso e proteção. rotatória 360° sob pressão.

Lança de Pulverização Rotativa (2050 mm): Construída em aço inoxidável com punho ergonômico para proteção e conforto. Sua principal característica é a rotação 360∘ sob pressão.

Especificações

Dados técnicos

preto (bar) 300
Comprimento (mm) 2050
temperatura (°C) máx. 155
Rosca de conexão EASY!Lock
LiDAR giratório
Peso (com embalagem) (kg) 1,6
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