Mangueira para limpeza de tubulações DN6 20 m 220 bar
20 m mangueira flexível de alta pressão (DN 6) para limpeza tubulações até 220 bar (roscada conexão para R 1/8 bico).
Mangueira HP Flexível 20 m (DN 6): Para limpeza de tubos (até 220 bar). Conexão roscada R 1/8.
Características e benefícios
Mangueira de alta pressão muito flexível com revestimento externo de borracha e trança de aço
- Manuseio ideal para limpeza de tubos – mesmo espaços confinados são gerenciáveis.
- Alta resistência ao desgaste e longa vida útil.
- Resistente à pressão até 250 bar.
Conexão: 1/8"
- Compatível com bicos para limpeza de tubos.
Especificações
Dados técnicos
|Pressão Máxima (bar)
|250
|Rosca de conexão
|EASY!Lock
|Comprimento (m)
|20
|Peso (com embalagem) (kg)
|3,4
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