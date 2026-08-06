Mangueira para limpeza de tubulações DN6 20 m 220 bar

20 m mangueira flexível de alta pressão (DN 6) para limpeza tubulações até 220 bar (roscada conexão para R 1/8 bico).

Mangueira HP Flexível 20 m (DN 6): Para limpeza de tubos (até 220 bar). Conexão roscada R 1/8.

Características e benefícios
Mangueira de alta pressão muito flexível com revestimento externo de borracha e trança de aço
  • Manuseio ideal para limpeza de tubos – mesmo espaços confinados são gerenciáveis.
  • Alta resistência ao desgaste e longa vida útil.
  • Resistente à pressão até 250 bar.
Conexão: 1/8"
  • Compatível com bicos para limpeza de tubos.
Especificações

Dados técnicos

Pressão Máxima (bar) 250
Rosca de conexão EASY!Lock
Comprimento (m) 20
Peso (com embalagem) (kg) 3,4
Máquinas compatíveis
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