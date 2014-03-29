Sistema de limpeza de tanques
Kärcher é sinônimo de sistemas de limpeza de tanques e para interior de contêineres por mais de 40 anos.
Como líder de marcado em sistemas profissionais de limpeza, oferecemos soluções específicas para todas as necessidades, baseadas em componentes modulares.
Nossos sistemas de alta qualidade são eficientes e competitivos em termos de custos e de energia – resultado de nossos anos de experiência. De consultoria e planejamento à fabricação, entrega, instalação e manutenção dos sistemas de limpeza para tanques, estamos presentes para nossos clientes. Oferecemos conceitos inovadores e muitos tipos de serviços.
Sistemas para todas as necessidades de limpeza de contêineres.
Sistemas confiáveis para limpeza de tanques são necessários nas indústrias de transporte, logística e na indústria química.
O aumento nos transportes de produtos, como consequência da globalização, resultou na maior exigência da qualidade. Normas da HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) e do SQAS (Safety and Quality Assessment System), e certificados de limpeza do ECD (European Cleaning Document) devem ser atendidas.
Com um total de aproximadamente 200 mil substâncias, essa é uma tarefa que requer anos de experiência. Todos os sistemas de limpeza de tanque da Kärcher são especialmente desenvolvidos para as substâncias relevantes.
Detergentes especialmente desenvolvidos pela Kärcher são parte essencial dos sistemas.
Garantir segurança no trabalho é uma tarefa vital na limpeza do interior de tanques. Isso inclui proteção contra perigo de explosão (ATEX), gases de exaustão e tratamento de água de despejo.
As soluções para limpeza de tanques modulares da Kärcher foram desenvolvidas para atender aos diversos requisitos de limpeza com o máximo benefício aos clientes. Os sistemas modulares permitem modificação e expansão conforme necessárias.
Aplicações
Da limpeza do interior de tanque de veículos à limpeza de polisilício, a Kärcher oferece uma grande gama de possibilidades de aplicações.
Componentes
O uso de componentes de alta qualidade é essencial na limpeza do interior de tanques.
Referências
Aqui você encontra uma seleção de sistemas, para referência, sendo que mais de 250 já foram desenvolvidos e instalados em todo o mundo.
Soluções para limpeza de tanques para diversos segmentos
Transporte de cargas é um serviço presente em virtualmente todas as áreas e indústrias ao redor do planeta.
Esse serviço envolve a movimentação de uma enorme quantidade de produtos finalizados e materiais. Em tanques, contêineres, barris e todos os tipos de meios de armazenagem.
A Kärcher oferece sistemas de limpeza de tanques para empresas de todos os tamanhos em todas as indústrias e para todos os tipos de armazenagem.
Indústria petroquímica e equivalente
Farmacêuticos, tintas e corantes, metais, madeira, óleos minerais, plásticos, adesivos, materiais de construção, concreto.
Transporte e logística
Agências de transporte, armazenagem e companhias de fretes, transporte em silos, transporte de cargas em geral e matérias primas, concreto, cimento, asfalto e desejos e também cargas especiais.
Indústria alimentícia
Laticínios e cervejarias, fabricantes de matérias primas, produtores de óleos e gorduras, glucose e amido, chocolate, açúcar, proteína e suplementos, bebidas e sucos, comida pronta e comida para animais.
Tipos de contaminação:
- Produtos líquidos (como comida, óleos e produtos químicos)
- Materiais a granel
- Gases
Agentes de limpeza
- Água, soluções aquosas (alcalinas, ácidas)
- Água de osmose
- Soluções alcalinas, ácidos, solventes
