Sistema de limpeza de tanques

Sistemas para todas as necessidades de limpeza de contêineres.

Sistemas confiáveis para limpeza de tanques são necessários nas indústrias de transporte, logística e na indústria química.

O aumento nos transportes de produtos, como consequência da globalização, resultou na maior exigência da qualidade. Normas da HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) e do SQAS (Safety and Quality Assessment System), e certificados de limpeza do ECD (European Cleaning Document) devem ser atendidas.

Com um total de aproximadamente 200 mil substâncias, essa é uma tarefa que requer anos de experiência. Todos os sistemas de limpeza de tanque da Kärcher são especialmente desenvolvidos para as substâncias relevantes.

Detergentes especialmente desenvolvidos pela Kärcher são parte essencial dos sistemas.

Garantir segurança no trabalho é uma tarefa vital na limpeza do interior de tanques. Isso inclui proteção contra perigo de explosão (ATEX), gases de exaustão e tratamento de água de despejo.

As soluções para limpeza de tanques modulares da Kärcher foram desenvolvidas para atender aos diversos requisitos de limpeza com o máximo benefício aos clientes. Os sistemas modulares permitem modificação e expansão conforme necessárias.