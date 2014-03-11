Soluções profissionais para limpeza
Produtos para uso profissional. Encontrar e melhor solução para tarefas de limpeza é importante em negócios de todos os tipos. Essa é a razão pela qual desenvolvemos nossa extensa gama de produtos que atendem precisamente aos seus requisitos, reduzindo o tempo, os custos e o consumo de recursos sem comprometer o desempenho. Nós entendemos as particularidades do seu negócio, em qualquer setor que você atue.
Automotivo
A Kärcher oferece conceitos de limpeza que foram desenvolvidos pensando nas particularidades de concessionárias, revendas, oficinas e postos de serviço.
Comércio e Varejo
Nossas soluções para limpeza de shopping centers, lojas e mercados.
Prestadores de serviços de limpeza
Produtos inovadores que garantem os mais altos níveis de limpeza, eficiência e facilidade de uso na limpeza de prédios e fachadas.
Construção
Máquinas profissionais que atendem aos desafios de limpeza da indústria da construção civil.
Setor da saúde
Sistemas profissionais e eficientes para a limpeza de hospitais que combinam higiene impecável com custos competitivos.
Indústria hoteleira
Sistemas de limpeza profissionais que asseguram a manutenção da higiene em hotéis e restaurantes.
Indústria
Um parceiro experiente no qual você pode confiar para todas as tarefas de limpeza da indústria.
Agricultura
Máquinas e conceitos de limpeza inovadores da Kärcher que te ajudam a dominar todos os requisitos da indústria da agricultura.
Serviços públicos
Máquinas de limpeza que torna possível o trabalho efetivo nos serviços públicos e asseguram limpeza superior.
Transporte
Tecnologias inovadoras para postos de combustível e para os serviços que eles proporcionam.
Kärcher Services – pode contar conosco.
A palavra serviço é uma promessa e não uma palavra vazia, e ela deve ser baseada em confiança – você deve poder confiar em seu fornecedor de máquinas profissionais de limpeza durante todo o tempo. Dia após dia. Noite após noite. Em qualquer lugar. Essa é nossa promessa. E fazemos nosso melhor para assegurar isso. Máquinas e produtos de limpeza confiáveis. Tecnologia avançada. Conselhos superiores. E muito mais. Em um só nome: Kärcher Service. Uma marca na qual você pode confiar. E um serviço que te garante segurança. Essa é nossa promessa.
Precisa de ajuda? Converse com um especialista!
Consultoria técnica gratuita e especializada para encontrar a solução perfeita para você.
Descubra o equipamento de limpeza ideal para suas necessidades.
Simples e sem compromisso. Nossa equipe está pronta para te ajudar!
Pacotes de serviços.
Você trabalha com máquinas profissionais de limpeza? Então você deve confiar que elas estejam sempre prontas para o uso. Essa é a razão pela qual você precisa de uma empresa que te ofereça mais que somente máquinas. Você precisa de confiança para poder se concentrar em seus negócios. Nós somos seu parceiro no mundo das soluções de limpeza. Toda a análise das necessidades, do financiamento, da inspeção e da manutenção, até a aquisição e financiamento de máquinas. Com um nível de serviço que vai te inspirar. E com pacotes de serviços para todas as necessidades.