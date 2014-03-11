Lavadoras e Secadoras de Pisos
Para pisos brilhantes Com as lavadoras e secadores Kärcher, os pisos ficam higienicamente limpos e sem manchas. Desempenho brilhante garantido. Nossos especialistas e profissionais versáteis realizam todos os tipos de tarefas de limpeza de forma rápida e econômica.
Lavadoras e secadoras com condutor andando
Desenvolvido para a limpeza rápida e flexível de áreas de pequeno e médio porte, como em restaurantes, lojas, cozinhas, hotéis e outras áreas altamente frequentadas fortemente mobiliadas: nossos secadores de purificador push.
Lavadoras e secadoras com condutor sentado
A escolha ideal para limpar áreas grandes e pouco mobiliadas, como em armazéns e salas de produção, centros comerciais, estacionamentos ou aeroportos. Aqui você também encontra nossas máquinas combinadas de varredor/purificador de esfregador.