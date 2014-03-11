Lavadoras e Secadoras de Pisos

Como funcionam exatamente as lavadoras de piso?

Todas as lavadoras secadoras modernas com cabeça de escova de rolo ou disco funcionam essencialmente da mesma maneira. A solução de limpeza é misturada no tanque de água limpa quando agentes de limpeza são adicionados ou, no caso de sistemas de dosagem automática, logo antes da cabeça da escova. A rotação e a pressão de contato da escova trabalham juntas para remover a sujeira. Graças à potência de sucção da turbina, a água suja é absorvida pela boquilha de sucção e coletada no tanque de água suja. Já os limpadores de piso, por outro lado, não possuem turbina ou borracha de limpeza. Essa é a razão pela qual a sujeira solta é recolhida posteriormente, por exemplo, com os aspiradores a seco e úmido da Kärcher.

De fato, nem todas as lavadoras de piso são iguais.

As lavadoras são como carros: todas funcionam da mesma forma, mas nem todos os modelos são adequados para cada área de aplicação. No entanto, graças aos diferentes designs, tamanhos, sistemas de cabeças de escova e tecnologias de acionamento, é muito fácil encontrar uma máquina que se adapte exatamente aos seus requisitos individuais. Você conhece o tamanho das suas superfícies e se elas estão cheias de objetos ou não. Você conhece a estrutura dos seus pisos e o seu nível de sujeira. E temos a máquina de limpeza de piso adequada para o que você precisa. Prometemos.