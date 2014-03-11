LIMPADORAS A VAPOR

Limpeza completa sem produtos químicos

O segredo da limpeza a vapor está na poderosa combinação de pressão, velocidade e temperatura.

Microscópicas partículas de vapor forçam seu caminho até mesmo nas fendas e rejuntes mais difíceis de alcançar, soltando completamente as partículas de sujeira.

Como a limpeza a vapor não usa produtos químicos, não acontece a formação de resíduos de alérgenos nas superfícies limpas.

Isto fornece um ambiente seguro particularmente para crianças pequenas, que gostam de colocar as coisas na boca, e para todas as pessoas que sofrem de alergia.