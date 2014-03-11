LIMPADORAS A VAPOR
Limpa e higieniza: As Limpadoras a Vapor da Kärcher permitem que você e toda a sua família desfrutem de uma casa impecavelmente limpa - sem a necessidade de produtos químicos. Com o seu excelente desempenho na hora da limpeza, o vapor mata até 99,99% de todas as bactérias comuns no ambiente doméstico*, garantindo um ambiente mais saudável. Você pode usá-la na sua sala, banheiro, cozinha, pisos ou até mesmo para alisar roupas . Descubra as possibilidades da limpeza com vapor da Kärcher!
Vantagens da limpeza com vapor
Limpeza completa sem produtos químicos
O segredo da limpeza a vapor está na poderosa combinação de pressão, velocidade e temperatura.
Microscópicas partículas de vapor forçam seu caminho até mesmo nas fendas e rejuntes mais difíceis de alcançar, soltando completamente as partículas de sujeira.
Como a limpeza a vapor não usa produtos químicos, não acontece a formação de resíduos de alérgenos nas superfícies limpas.
Isto fornece um ambiente seguro particularmente para crianças pequenas, que gostam de colocar as coisas na boca, e para todas as pessoas que sofrem de alergia.
Vapor mata 99,99% das bactérias*
Às vezes, a melhor maneira de se livrar das bactérias é também a mais simples: vapor fervente.
O poderoso jato de vapor, juntamente com a alta temperatura, bicos e panos de limpeza ferventes, garantem que as máquinas de limpeza a vapor da Kärcher matem 99,99%* das bactérias comuns em superfícies duras, encaixes, pisos, espelhos e muito mais.
Isto foi confirmado em um estudo realizado pelo renomado Enders Laboratory em Stuttgart, Alemanha, com resultados como estes, as bactérias comuns em casas não tem a mínima chance.
Melhor do que um esfregão.**
Limpadoras a vapor da Kärcher garantem o máximo de limpeza e higiene em superfícies duras como pedras, telhas e pisos duros em geral.
O bocal para pisos da limpadadora Kärcher garante que o vapor permaneçe concentrado no chão por um longo tempo, extraindo seu efeito máximo.
Graças ao alto desempenho de limpeza e ação intensiva, as limpadoras a vapor Kärcher matam 99,99%* das bactérias domésticas comuns em todas as superfícies duras e são, portanto, muito mais higiênicas do que um esfregão convencional.
*Limpeza completa com as máquinas de limpeza a vapor da Kärcher mata 99,99% de todas as bactérias domésticas comuns em superfícies duras.
** Limpeza completa com as máquinas de limpeza a vapor da Kärcher atinge desempenho mais elevado do que a limpeza manual com um esfregão e produtos químicos. Testado de acordo com padrões internacionais.
Muitas tarefas de limpeza doméstica diferentes - uma solução.
Com as máquinas de limpeza a vapor SC, é vapor contra sujeira. A limpeza a vapor permite que você limpe quase todas as suas superfícies da casa de uma forma completa, higiênica e amiga do meio ambiente - até as menores fendas. Limpadoras a vapor da Kärcher oferecem limpeza sem esforço e, graças a uma extensa gama de acessórios, substituem vários produtos de limpeza convencionais - de escovas para roupas a ferros de passar a vapor.
Limpeza de pisos
A limpadoras a vapor SC garantem máxima limpeza e higiene em pedras, PVCs, laminados e praticamente qualquer outro tipo de piso duro- e tudo isso sem resíduos químicos.
"Quando se trata de higiene, eu nunca confiei 100% em esfregões. Mas, com as limpadoras a vapor, não preciso me preocupar."
Limpeza da cozinha
Sejam encaixes, azulejos, vidros e superfícies sintéticas, exaustores, fogões, fornos ou pias, as limpadoras SC deixam a cozinha higienizada - e tudo isso sem estresse.
" Não importa o quão caótica esteja a sua cozinha - com as limpadoras a vapor tudo pode ser facilmente limpo em pouco tempo."
Limpeza de banheiros
As limpadoras a vapor SC fazem o trabalho perfeitamente e garantem limpeza absolutamente higiênica, mesmo quando limpando azulejos, vidro e espelhos, janelas, encaixes, boxes, rachaduras e fendas.
" Quando se trata de banheiros, nosso lema é: produtos químicos são bons - mas a limpeza a vapor é melhor. Com uma limpadora a vapor, seu banheiro fica impecavelmente limpo, em pouco tempo."
Apenas uma máquina é necessária graças a uma extensa gama de acessórios
As limpadoras a vapor Kärcher contam com uma extensa linha de acessórios, o que abre uma infinidade de possibilidades de aplicações de limpeza em toda a casa.
Bocais
Escovas
Kits de panos
Sustentabilidade
A forma de limpar mais amiga do meio ambiente
Limpeza a vapor economiza até 80% de água em comparação com os métodos de limpeza convencionais e não polui águas residuais com produtos químicos. Um litro de água é suficiente para gerar 1700 litros de vapor - o suficiente para limpar completamente um apartamento de 60 m².
Além disso, as limpadoras a vapor da Kärcher permitem economia de energia de até 25% em comparação com outros fabricantes. Graças ao bocal para piso inovador, os resultados de limpeza são 25% melhores, poupando tempo e energia. Como todas as outras máquinas da Kärcher, nossos produtos de limpeza a vapor são mais de 90% recicláveis quando chegam ao final de sua vida útil.
Qualidade Kärcher
Limpadoras a vapor da Kärcher: significam conhecimento especializado e experiência de mais de 20 anos no desenvolvimento e na produção.
Nossos dispositivos impressionam com a sua constante alta qualidade e energia do vapor e materiais robustos, de alta qualidade e duráveis, assim como os mais altos níveis de segurança que atendem aos próprios padrões da Kärcher. No centro de pesquisas da Kärcher em Winnenden, Alemanha, inovações nascem, como a VapoHydro ou nossa tecnologia de limpeza de pisos, e máquinas que melhoram a cada geração.
Procurando uma solução de limpeza econômica e eficiente?
Encontre na loja virtual da Kärcher o equipamento ideal para limpar qualquer ambiente com máxima agilidade e praticidade!