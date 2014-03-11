LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO

A Kärcher inventou a máquina de limpeza de alta pressão em 1950 e vem refinando o princípio de limpeza de alta pressão desde então. Mais desempenho com menor consumo. Vida útil mais longa, com tempos de limpeza mais curtos. Como líder do mercado mundial, a Kärcher oferece uma gama de produtos que não deixa nada a desejar em termos de refinamento técnico e versatilidade - operando com água aquecida ou não, alimentados por motores elétricos ou motores de combustão interna, móveis ou estacionários.

Lavadoras de alta pressão profissionais
Kärcher Lavadoras de alta pressão de água fria

Lavadoras de alta pressão de água fria

Limpe as máquinas, veículos e edifícios diariamente: com pressão e alta vazão, os limpadores de alta pressão com água fria também podem remover a sujeira mais difícil. Ideal para grandes áreas de superfície.

Kärcher Lavadoras de alta pressão de água quente

Lavadoras de alta pressão de água quente

Com água quente, as lavadoras de alta pressão limpam ainda melhor com a mesma pressão, as máquinas Kärcher impressionam com o mais alto nível de conforto de uso e a tecnologia mais atualizada.

Kärcher Lavadoras de Ultra Pressão Sistemas de limpeza de ultra-alta pressão

Sistemas de limpeza de ultra-alta pressão

Quando o desempenho de limpeza das lavadoras de alta pressão convencionais não é mais suficiente, nossas lavadoras de ultra alta pressão se destacam. Graças à ultra alta pressão (UHP), mesmo a sujeira e os revestimentos mais difíceis podem ser removidos com segurança.

