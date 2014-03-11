A nova pistola EASY!Force e os acessórios EASY!Lock

A nova pistola de alta pressão EASY!Force e os acessórios EASY!Lock para lavadoras de alta pressão profissional Kärcher possuem um conceito operacional revolucionário. Eles usam a força de retrocesso do jato de alta pressão, reduzindo a força necessária para segurá-los e dispará-los a zero!

O novo sistema EASY!Lock permite a troca rápida de acessórios para a sua hidrolavadora de alta pressão com apenas um clique e um giro de 360 graus. É incrivelmente 5 vezes mais rápido do que a conexão convencional com rosca.