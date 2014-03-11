LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO
A Kärcher inventou a máquina de limpeza de alta pressão em 1950 e vem refinando o princípio de limpeza de alta pressão desde então. Mais desempenho com menor consumo. Vida útil mais longa, com tempos de limpeza mais curtos. Como líder do mercado mundial, a Kärcher oferece uma gama de produtos que não deixa nada a desejar em termos de refinamento técnico e versatilidade - operando com água aquecida ou não, alimentados por motores elétricos ou motores de combustão interna, móveis ou estacionários.
Lavadoras de alta pressão de água fria
Limpe as máquinas, veículos e edifícios diariamente: com pressão e alta vazão, os limpadores de alta pressão com água fria também podem remover a sujeira mais difícil. Ideal para grandes áreas de superfície.
Lavadoras de alta pressão de água quente
Com água quente, as lavadoras de alta pressão limpam ainda melhor com a mesma pressão, as máquinas Kärcher impressionam com o mais alto nível de conforto de uso e a tecnologia mais atualizada.
Sistemas de limpeza de ultra-alta pressão
Quando o desempenho de limpeza das lavadoras de alta pressão convencionais não é mais suficiente, nossas lavadoras de ultra alta pressão se destacam. Graças à ultra alta pressão (UHP), mesmo a sujeira e os revestimentos mais difíceis podem ser removidos com segurança.