ASPIRADORES

Aspirador de pó para casa ou carro, sujeira seca ou molhada, grossa ou fina – não importa! Os aspiradores Kärcher oferecem diversas aplicações, tanto externas quanto internas. Com alta potência de sucção, alta eficiência energética e design ergonômico e robusto, esses esquipamentos são verdadeiros solucionadores de problemas para a casa, jardim e garagem. Além disso, os aspiradores de pó verticais da Kärcher são práticos, eficientes ecom design leve, garantindo mobilidade total e facilidade na limpeza diária de pisos, carpetes e móveis estofados. Seja qual for a sua necessidade, os aspiradores Kärcher mantêm seus espaços sempre limpos e organizados.