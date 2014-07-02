Limpadoras de carpetes
Os limpadores de carpete Kärcher são robustos, potentes e versáteis para uma limpeza profunda e eficaz na remoção de manchas em carpetes e tecidos. Com os acessórios apropriados, os limpadores de carpete Kärcher também limpam estofados profundamente.
As limpadoras de carpetes Kärcher são ideais para a limpeza de grandes áreas de carpete, pois permitem proporcionam um ótimo resultado e produtividade.
Secadoras de Piso
Os sopradores de ar Kärcher são eficientes, potentes, muito compactos e silenciosos. Eles secam rapidamente a umidade residual após a limpeza.