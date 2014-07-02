Limpadoras de carpetes

Os limpadores de carpete Kärcher são robustos, potentes e versáteis para uma limpeza profunda e eficaz na remoção de manchas em carpetes e tecidos. Com os acessórios apropriados, os limpadores de carpete Kärcher também limpam estofados profundamente.

Kärcher Limpadoras de carpetes

As limpadoras de carpetes Kärcher são ideais para a limpeza de grandes áreas de carpete, pois permitem proporcionam um ótimo resultado e produtividade.

Kärcher Secadoras de Piso

Os sopradores de ar Kärcher são eficientes, potentes, muito compactos e silenciosos. Eles secam rapidamente a umidade residual após a limpeza.

Catálogo de Produtos e Soluções Kärcher


