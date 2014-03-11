Linha Profissional

Sendo a maior fabricante de soluções de limpeza do mundo, entendemos que nossos clientes, onde quer que estejam no mundo, possuem tarefas específicas de limpeza. Também entendemos que, na maioria das vezes, a limpeza deve ser feita em pouco tempo. Por esse motivo nossas linhas de máquinas, acessórios e detergentes são desenvolvidas em conjunto com nossos clientes, para atender às suas necessidades. Independentemente do tipo de negócio ou localização, os produtos Kärcher proporcionam limpeza de excelente desempenho, poupam tempo e recursos, e são fáceis de operar: liberando tempo para que o negócio foque no que é mais importante para ele.