Linha Profissional

Sendo a maior fabricante de soluções de limpeza do mundo, entendemos que nossos clientes, onde quer que estejam no mundo, possuem tarefas específicas de limpeza. Também entendemos que, na maioria das vezes, a limpeza deve ser feita em pouco tempo. Por esse motivo nossas linhas de máquinas, acessórios e detergentes são desenvolvidas em conjunto com nossos clientes, para atender às suas necessidades. Independentemente do tipo de negócio ou localização, os produtos Kärcher proporcionam limpeza de excelente desempenho, poupam tempo e recursos, e são fáceis de operar: liberando tempo para que o negócio foque no que é mais importante para ele.

Soluções Profissionais de Limpeza de Piso Kärcher

    Kärcher Lavadoras de alta pressão

    Kärcher Aspiradores

    Kärcher Soluções de aspiração / despoeiramento industrial

    Kärcher Lavadoras e Secadoras de Pisos

    Kärcher Limpadoras de carpetes

    Kärcher Varredeiras

    Kärcher Equipamentos Municipais

    Kärcher Limpadoras a Vapor

    Kärcher Sistemas de limpeza do tanque

    Kärcher Limpadoras de Estofados

    Professional acessórios
    Professional produtos de limpeza

    Soluções de Limpeza Profissional

    Encontrar as melhores soluções para limpeza é um fator econômico muito importante para negócios de todos os tipos. Aspectos ambientais são de importância mundial. Esses são os motivos de termos uma gama ampla de produtos, especialmente desenvolvidos para atender aos seus objetivos.

    karcher-center-profissional

    Precisa de ajuda? Converse com um especialista!

    Consultoria técnica gratuita e especializada para encontrar a solução perfeita para você.

    Descubra o equipamento de limpeza ideal para suas necessidades.

    Simples e sem compromisso. Nossa equipe está pronta para te ajudar!


    Equipamentos para soluções de limpeza industrial