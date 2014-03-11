Linha Profissional
Sendo a maior fabricante de soluções de limpeza do mundo, entendemos que nossos clientes, onde quer que estejam no mundo, possuem tarefas específicas de limpeza. Também entendemos que, na maioria das vezes, a limpeza deve ser feita em pouco tempo. Por esse motivo nossas linhas de máquinas, acessórios e detergentes são desenvolvidas em conjunto com nossos clientes, para atender às suas necessidades. Independentemente do tipo de negócio ou localização, os produtos Kärcher proporcionam limpeza de excelente desempenho, poupam tempo e recursos, e são fáceis de operar: liberando tempo para que o negócio foque no que é mais importante para ele.
Soluções de Limpeza Profissional
Encontrar as melhores soluções para limpeza é um fator econômico muito importante para negócios de todos os tipos. Aspectos ambientais são de importância mundial. Esses são os motivos de termos uma gama ampla de produtos, especialmente desenvolvidos para atender aos seus objetivos.
