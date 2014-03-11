Dicas de aplicação
Aqui você encontra uma clara visão das soluções de limpeza, organizadas tematicamente entre área externa e área interna.
Área externa
Limpeza de veículos
Aqui você encontra os produtos e os acessórios certos para uma limpeza de veículo rápida e completa.
Acessórios
Diversos acessórios para sua lavadora, aspirador, higienizador a vapor e mais.
Varredeiras Compactas
Diga adeus à sua pá de lixo e escova: com as varredeiras Kärcher, caminhos, estradas, calçadas e quintais podem ser limpos até cinco vezes mais rápido.
Pisos com musgos
Os dispositivos "dirt blaster" da Kärcher são ideais para remoção de musgos das superfícies pavimentadas.
Limpeza de móveis para a área externa e jardim
As nossas lavadoras de pressão realizam um trabalho delicado sobre as marcas indesejadas dos móveis de jardim, que são causadas pela poluição do ar ou do inverno passado.
Limpeza de tubulação
O kit de limpeza da tubulação é ideal para a limpeza de tubos entupidos, tanto para os internos quanto para os externos.
Área Interna
Aspiradores Verticais
Realize a limpeza com mais leveza e egonomia e deixe a casa limpa com os Aspiradores Verticais Kärcher. Conheça.
Limpeza eficaz de pisos
A praticidade na limpeza que sua casa precisa! Modelos que molham, esfregam, enxugam e perfumam o piso.
Limpeza de carpetes
A limpeza de carpetes fica fácil com os produtos certos da Kärcher.
Limpeza de estofados
Os limpadores de extração spray da Kärcher garantem uma limpeza minuciosa no interior das fibras das superfícies estofadas.
Limpeza sem levantar poeira
Aspiram Pó e Água, além da função soprador. Encha infláveis, aspire pó, sugue água com o mesmo equipamento.
Limpeza a vapor
Aqui você encontra várias dicas sobre as possibilidades de aplicação de nossos produtos de limpeza a vapor: limpa facilmente cozinhas, pisos, fissuras, acessórios, vasos sanitários, banheiros, janelas, espelhos e muito mais.
Desamassar roupas com vapor
Uma pressão consistente de vapor facilita consideravelmente o ato de desamassar roupas, até mesmo se a roupa for feita de tecido grosso. Com vapor, o tempo necessário para a tarefa de desamassar roupas é muito mais prático e rápido.