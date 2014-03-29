Robôs Aspiradores

Descubra a eficiência e a praticidade do RCV 1, seu novo parceiro na hora da limpeza.

O Robô Aspirador RCV 1 da Kärcher possui função 3 em 1: varre. aspira e passa pano seco, deixando tudo impecável. Seu design slim de 7 cm de altura permite que ele alcance até mesmo os espaços mais estreitos embaixo dos móveis. Além disso, ele é habilidoso o suficiente para subir em tapetes e pequenos degraus de até 10 mm, garantindo que cada canto da sua casa seja atendido.

Com uma autonomia de 90 minutos, ele pode limpar sua casa com eficiência sem interrupções frequentes, e quando a bateria estiver baixa, ele retorna à sua base para recarregar. O controle remoto incluído torna a operação do RCV 1 uma brisa, permitindo que você escolha facilmente entre os modos de limpeza. Com escovas duplas, ele oferece uma cobertura ampla, enquanto o sensor anti-queda protege o aparelho de acidentes. O depósito de pó de 310 ml vem equipado com um filtro HEPA, que captura até as menores partículas e alérgenos, mantendo o ar da sua casa fresco e limpo.

Escolha o Robô Aspirador de Pó Kärcher RCV 1 para uma casa sempre limpa e um ambiente mais saudável, tudo isso sem esforço da sua parte.

Dados técnicos