Robôs Aspiradores
Os robôs aspiradores Kärcher são leves, finos e se movem silenciosamente pela sua casa. Com foco na limpeza e desvio de obstáculos, os robôs cuidam da limpeza do ambiente de forma rápida e fácil, tirando a preocupação dos moradores em limpar o chão. Os aspiradores autônomos Kärcher possuem funções que foram desenvolvidas especialmente para o seu bem-estar, como limpeza combinada, limpeza em carpetes e mop seco ou úmido.
Destaques
Controle pelo aplicativo: recursos intuitivos
Os robôs aspiradores da Kärcher oferecem uma ampla variedade de funções e opções de configuração - além de serem realmente simples de usar. A combinação do robô aspirador com o controle via aplicativo forma a base perfeita para os melhores resultados de limpeza. Utilize as funções de agendamento e programe limpezas de acordo com suas necessidades pessoais. E se houver uma atualização de segurança ou novas funções disponíveis para o robô, você será automaticamente notificado pelo aplicativo. Descubra nossas soluções de limpeza para suas tarefas diárias e ganhe tempo para coisas mais importantes.
Funções inclusas no RCV 3 e RCV 5.
O futuro é agora: limpeza autônoma
Basta iniciar nossos aspiradores robôs enquanto você está fora, através do aplicativo e, quando voltar encontrará uma casa incrivelmente limpa. Nossa série de robôs oferece desempenho excepcional e tecnologia avançada. Utilizando navegação a laser LiDAR de alta tecnologia, nossos robôs primeiro mapeiam a planta da sua casa ou apartamento. Graças aos seus sensores modernos, eles sempre sabem exatamente onde estão, como manobrar ao redor de objetos no ambiente e onde virar para evitar escadas durante as jornadas de limpeza. Nossa série RCV faz a limpeza a vácuo e a esfregação, fornecendo uma solução de limpeza abrangente. Os tapetes são limpos minuciosamente no modo de sucção, enquanto o robô cessa a operação com mop úmido. A função de mapeamento ao vivo inteligente permite que você acompanhe o progresso da limpeza. Você pode confiar no desempenho de limpeza de alto padrão e nas funções avançadas de nossos robôs para facilitar sua vida diária. Deixe seus pisos cuidadosamente aspirados e esfregados enquanto você realiza outras tarefas.
Funções inclusas no RCV 3 e RCV 5.
A escolha é sua: descida sobre a intensidade e o métodos de limpeza
Os aspiradores autônomos da Kärcher são multifuncionais. Seja para uma simples limpeza a seco com o aspirador e escova ou uma combinação de limpeza a seco e a função extra de esfregação úmida com pano de microfibra e reservatório de água limpa - tudo é possível. E, graças ao prático recurso de controle pelo aplicativo, tudo está sempre à mão. As configurações de limpeza, como a potência de sucção, podem ser ajustadas de acordo com as suas necessidades. Áreas com sujeira mais pesada podem ser passadas várias vezes para uma limpeza mais minuciosa.
Funções inclusas no RCV 3 e RCV 5.
Robô Aspirador RCV 1
Descubra a eficiência e a praticidade do RCV 1, seu novo parceiro na hora da limpeza.
O Robô Aspirador RCV 1 da Kärcher possui função 3 em 1: varre. aspira e passa pano seco, deixando tudo impecável. Seu design slim de 7 cm de altura permite que ele alcance até mesmo os espaços mais estreitos embaixo dos móveis. Além disso, ele é habilidoso o suficiente para subir em tapetes e pequenos degraus de até 10 mm, garantindo que cada canto da sua casa seja atendido.
Com uma autonomia de 90 minutos, ele pode limpar sua casa com eficiência sem interrupções frequentes, e quando a bateria estiver baixa, ele retorna à sua base para recarregar. O controle remoto incluído torna a operação do RCV 1 uma brisa, permitindo que você escolha facilmente entre os modos de limpeza. Com escovas duplas, ele oferece uma cobertura ampla, enquanto o sensor anti-queda protege o aparelho de acidentes. O depósito de pó de 310 ml vem equipado com um filtro HEPA, que captura até as menores partículas e alérgenos, mantendo o ar da sua casa fresco e limpo.
Escolha o Robô Aspirador de Pó Kärcher RCV 1 para uma casa sempre limpa e um ambiente mais saudável, tudo isso sem esforço da sua parte.
Dados técnicos
- Capacidade da bateria: 3.200 [mAh]
- Tipo de bateria: Li-Ion
- Autonomia: 90 minutos
- Mapeamento: N/A
- Sobe em alturas de até 10mm
- Tipo de esfregação: Mop Seco
- Depósito de pó: 310 ml
- Sucção máxima: 500 Pa
- Ruído: 66 dB(A)
Robô Aspirador RCV 3
Mapeamento detalhado e limpeza programada. O RCV 3 torna a limpeza ainda mais simples.
Use o seu tempo para as coisas mais importantes da vida, quanto seu robô cuida da limpeza da sua casa. O modelo Robô Aspirador RCV 3 da Kärcher limpa todos os pisos frios e carpetes baixos de forma autônoma, sistemática e completamente confiável - mesmo quando você não está em casa.
Através do aplicativo, você pode agendar uma limpeza de acordo com as necessidades da sua família e da sua casa. Você decide o que será limpo e quando. Programe a limpeza específica para cada cômoda, defina zonas proibidas onde o robô não deve entrar, ou áreas que precisam de uma atenção extra na hora da limpeza. Todos os cômodos são mapeados com uma navegação LiDAR precisa e sensores ultrassensíveis que detectam degraus e objetos para maior segurança durante a limpeza.
Dados técnicos
-
Capacidade da bateria: 3.200 [mAh]
-
Tempo de carregamento: 230 minutos
-
Tipo de bateria: Li-Ion
-
Autonomia: 120 minutos
-
Mapeamento: LiDAR
-
Sobe em alturas de até 18mm
-
Tipo de esfregação: Mop Úmido
-
Depósito de pó: 300 ml
-
Reservatório 2 em 1 de pó e água: 170 ml
-
Sucção máxima: 2.500 Pa
-
Ruído: 67 dB(A)
Robô Aspirador RCV 5
Tão detalhista quanto o RCV 3 - mas com a adição de inteligência artificial
Se você quer ter a certeza de que sapatos e cabos espalhados pelo chão não serão um problema durante a limpeza, garanta o RCV 5 com inteligência artificial.
O Robô Aspirador RCV 5 da Kärcher é o nosso modelo mais completo, que oferece uma limpeza dos pisos sem preocupações. Além da navegação LiDAR, o aspirador robô possui um sistema de laser duplo e câmera, que garante a detecção de todos os obstáculos que o RCV 5 possa encontrar. Seu baixo ruído de operação também torna o RCV 5 um companheiro de casa realmente cuidadoso. Pisos frios podem ser aspirados ou esfregados pelo robô aspirador - dependendo do programa selecionado. Para limpeza intensiva de carpetes, há também uma função de Auto Boost que fornece energia extra para remover poeira de tecidos e fibras. Enquanto estiver no modo mop para esfregar, o robô não passará sobre carpetes. Controlar o RCV 5 também é simples, graças ao aplicativo intuitivo da Kärcher.
Dados técnicos:
-
Capacidade da bateria: 5.200 [mAh]
-
Tempo de carregamento: 230 minutos
-
Tipo de bateria: Li-Ion
-
Autonomia: 120 minutos
-
Mapeamento: LiDAR
-
Sobe em alturas de até 18mm
-
Tipo de esfregação: Mop Úmido
-
Depósito de pó: 330 ml
-
Reservatório 2 em 1 de pó e água: 240 ml
-
Sucção máxima: 4.000 Pa
-
Ruído: 66 dB(A)
Limpeza autônoma - O aplicativo Kärcher torna isso uma realidade
O aplicativo Kärcher Home Robots oferece acesso a todas as funções importantes do seu RCV 3 ou RCV 5. A limpeza autônoma oferece diversos recursos, como programar horários de limpeza e criar novos mapas na sua casa - não importa onde você esteja. Se estiver fora de casa e quiser iniciar uma limpeza antes de chegar em casa, você pode! Basta ativar o robô pelo aplicativo no seu smartphone e você poderá voltar para casa com a certeza de encontrar tudo limpo. O aplicativo Kärcher Home Robots está disponível gratuitamente na Apple Store ou no Google Play Store. Basta baixá-lo e começar sua primeira limpeza autônoma imediatamente.
Configurando áreas de limpeza
Os robôs aspiradores da Kärcher limpam de forma autônoma e sistemática. "Zonas proibidas" podem ser definidas através do aplicativo para garantir que o robô não limpe áreas específicas, ou apenas as aspire sem esfregar. E se você deseja que o robô ignore salas inteiras, pode configurar as chamadas "paredes virtuais" para impedir que ele as atravesse. Tudo isso é fácil e intuitivo de configurar usando o aplicativo.
Variedade de modos de limpeza
Nosso aplicativo Home Robots oferece muito mais funcionalidades do que o programa básico de limpeza autônoma. Aspiração, esfregação ou uma combinação de ambos os programas de limpeza - com o aplicativo, você tem tudo ao alcance das mãos, permitindo que você defina facilmente o modo de limpeza para salas ou áreas específicas. Você também pode configurar diversos parâmetros de acordo com suas necessidades, como a potência de sucção durante a aspiração.
Agendamento de limpeza 2.0
Com a função de agendamento no aplicativo Home Robot, você pode criar seu próprio cronograma de limpeza para o seu aspirador robô Kärcher. Isso permite que você especifique não apenas os dias e horários em que deseja que o robô trabalhe, mas também quais áreas ele deve limpar com qual programa de limpeza durante este tempo. Como todos os cômodos são mapeados, você pode ajustar as configurações de limpeza para cada cômodo separado.
Limpeza localizada e limpeza de áreas específicas
Existem duas soluções flexíveis para limpezas pontuais. Para sujeiras em um ponto muito específico, você pode usar o aplicativo para definir um local particular para uma limpeza localizada direcionada. E para áreas maiores de sujeira, você pode até mesmo usar o aplicativo para definir o tamanho da superfície a ser limpa para uma limpeza intermediária rápida, mas direcionada.
Ativação e desativação de funções
Várias funções podem ser ativadas ou desativadas individualmente no aplicativo: por exemplo, as funcionalidades de IA no RCV 5. No RCV 5, o Auto Boost pode ser desativado em tapetes e carpetes para manter a limpeza com baixa potência de sucção quando a sujeira é leve. Isso economiza energia e estende o tempo de limpeza antes que o robô precise retornar à sua estação de carregamento.
Estatísticas de acessórios
As demandas impostas a um aspirador robô variam de um lar para outro, dependendo de fatores como o tamanho da área a ser limpa, o nível de sujeira e a frequência de ciclos de limpeza. Dessa forma, a taxa de desgaste dos acessórios varia. O aplicativo Home Robots mostra quando os acessórios individuais devem ser substituídos, com base no tempo de uso ideal para cada acessório. Isso garante que o robô esteja sempre perfeitamente equipado para desempenhar o seu melhor e que os resultados da limpeza nunca deixem a desejar.
Histórico de limpeza
Cada ciclo de limpeza é registrado em tempo real no aplicativo Home Robots e depois arquivado. Isso fornece insights interessantes sobre a vida do seu robô de limpeza. Quando foi que o dispositivo esteve em qual sala, que distâncias percorreu e quantos metros quadrados de piso foram aspirados ou esfregados? Desta forma, você pode acompanhar de perto o que seu robô aspirador está fazendo - mesmo que você não esteja em casa.
Proteção de dados
Toda a transferência de dados entre o aplicativo Home Robots no seu smartphone e seu robô aspirador ocorre via nuvem usando servidores localizados apenas na Alemanha. Como fabricante sediado na Alemanha, a Kärcher atribui grande importância à proteção de dados e toma extremo cuidado para garantir que todos os requisitos legais aplicáveis neste sentido sejam cumpridos. Atualizações regulares de software e segurança são fornecidas para garantir que seu aplicativo esteja sempre atualizado e seus dados estejam sempre seguros.
Outras funções
O aplicativo Home Robots da Kärcher oferece acesso a todas as funções importantes do seu robô de limpeza. Isso inclui muitas funções extras que podem ser úteis em uma situação ou outra. Por exemplo, o aplicativo pode ser usado como um controle remoto para o seu robô, caso precise direcioná-lo para uma posição especialmente complicada. Você até mesmo pode usar seu smartphone para definir o idioma e o volume da saída de voz ou obter respostas a perguntas frequentes.