LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO
As Lavadoras de Alta Pressão da Kärcher oferecem a solução perfeita para cada tarefa de limpeza. Os mais altos requisitos de qualidade e décadas de experiência no desenvolvimento de lavadoras de alta pressão proporcionam uma limpeza rápida e sem esforço para a sua casa, com acessórios exclusivos para cada necessidade, desde a limpeza de quintais e automóveis, até musgo e pedras, tudo com economia de água em até 80% ao comparar com uma mangueira de jardim.
Segurança dos produtos acima certificada compulsoriamente junto ao INMETRO pelo OCP ICBr – 0052.
Em dúvida sobre qual lavadora de alta pressão é a ideal para você?
As lavadoras de alta pressão podem fazer uma grande diferença no seu dia a dia. Mas, você pode estar se perguntando: qual o melhor modelo para as minhas necessidades? Conheça as diferenças e descubra a lavadora ideal para você!
Áreas de aplicação das lavadoras de alta pressão
Lavadoras de alta pressão Kärcher são a forma mais eficaz para limpar ao ar livre e são extremamente fáceis de usar: conectar o dispositivo à tomada e ao abastecimento de água, abrir a torneira, ligar a lavadora de alta pressão e deixar a diversão da limpeza começar!
Com acessórios especiais, as máquinas de limpeza são transformadas em verdadeiros multifuncionais: seja para jateamento com alta pressão, limpeza de tubos, limpeza de quintais ou a limpeza da calhas, as possibilidades de aplicação são praticamente ilimitadas.
A pressão da água é sempre maior nas imediações do bico. Isto significa que a sujeira mais difícil é limpa mais facilmente com o bico mais perto. A distância deve ser aumentada de acordo com a sujeira e as superfícies. Nossos exemplos práticos mostram como é possível alcançar os melhores resultados com a sua lavadora de alta pressão Kärcher.
Lavadoras de alta pressão oferecem a solução certa para cada tarefa de limpeza!
A experiência mostra que as áreas de aplicação comuns são:
- bicicletas
- máquinas e ferramentas de jardim
- móveis de jardim, quintal e sacada
- cercas e caminhos pequenos de jardim ou pavimentação
- motocicletas e scooters
- carros pequenos
- escadarias exteriores e os caminhos maiores de jardim
- carros médios e veículos comerciais
- muros e paredes de pedra
- trailers de camping e veículos off-road
- piscinas e pátios grandes
- todas as tarefas de limpeza em casas, comércios e fachadas
Veja abaixo alguns exemplos de possíveis aplicações:
Pavimentações com musgo
O musgo não só forma uma camada espessa sobre superfícies pavimentadas, mas permanece nos poros das pedras, a tubeira turbo é usada para remover o musgo. Para realizar a limpeza de superfícies com musgo as lavadoras de alta pressão produzem um jato rotativo, que combina o poder de limpeza de um jato concentrado com o desempenho de um jato leque.
Segure o jato de alta pressão verticalmente em relação à superfície pavimentada e lentamente limpe a partir de um canto da área coberta de musgo para o outro a uma distância de cerca de 20 a 30 cm.
Veículos
Acessórios especiais e produtos de limpeza da Kärcher garantem limpeza completa e gentil ao veículo.
Para deixar seu veículo brilhante em apenas alguns passos simples e garantir que ele continue assim, em primeiro lugar remova a sujeira grossa com um jato de alta pressão, em seguida pulverize o removedor de insetos da Kärcher na grade do radiador, no para-choques e no para-brisas. Pulverize o limpador de rodas da Kärcher nas rodas e pneus.
Cubra o veículo com espuma do detergente Kärcher, utilizando as funções específicas da lavadora, e deixe agir. Por fim, limpe o seu veículo com a escova rotativa de cima para baixo, a fim de otimizar o poder do produto de limpeza.
Quintais
Nossos limpadores de quintais T-Racer asseguram resultados de limpeza ideais com ação suave, mesmo em grandes áreas. A combinação inovadora de hélices reguláveis em altura e dois bicos de alta pressão cria um efeito hovercraft que permite ao T-Racer pairar acima do solo. A proteção integrada protege o usuário da hélice e dos bicos de alta pressão, como contra danos provenientes de pequenas pedras. O dispositivo oferece desempenho superior de limpeza e resultados uniformes. A proteção impede protege tanto você quanto as paredes.
Máquinas para jardins
Diga adeus ao esfregar! Sujeira e terra podem ser removidas eficientemente e em pouco tempo, usando uma lavadora de alta pressão Kärcher, de vasos de plantas, enxadas, pás, ancinhos, carrinhos de mão etc. As tubeiras Vario Poder e Multi Power Jet são particularmente adequados para esta tarefa. Trabalhar no jardim nunca foi tão fácil!
Móveis de jardim
Remova facilmente manchas de móveis de jardim - resultado da poluição do ar ou do inverno anterior - com o kit de limpeza de jardim Kärcher. A escova de lavagem e o detergente Kärcher são recomendados para a limpeza de sujeiras mais difíceis.
Persianas
Antes de limpar, feche as persianas. Ajuste a tubeira para a baixa pressão e aplique o produto de limpeza. Comece de baixo para cima. Deixe o produto de limpeza agir por alguns minutos para que a sujeira seja solta completamente. Remova a sujeira dissolvida com a escova de lavagem e finalmente lave com o jato de alta pressão.
Categorias de desempenho.
A categoria de desempenho é o principal diferencial para lavadoras de alta pressão doméstica Kärcher e o principal parâmetro em termos de tempo necessário de limpeza.
A máquina correta torna a limpeza muito mais fácil. Diferentes características técnicas, que são ajustadas conforme os requisitos de limpeza, estão ligadas às diferentes categorias de desempenho para tornar o trabalho ainda mais fácil e mais eficiente.
A categoria de desempenho certa para todas as suas necessidades
O desempenho de limpeza de uma lavadora de alta pressão é determinado pela forma como a pressão e a vazão de água são combinadas.
Quanto melhor esses dois fatores forem alinhados, mais fácil é remover a sujeira e mais rápida é a limpeza de grandes áreas. A Kärcher disponibiliza suas lavadoras em categorias específicas de desempenho com base em diferentes requisitos de limpeza.
Quanto maior a área e ser limpa e/ou mais incrustada a sujeira, maior a categoria de desempenho recomendada. Para limpar grandes áreas, tais como fachadas, é recomendado um modelo K5 com acessórios adequados.
Além de oferecer melhor desempenho, as categorias maiores também oferecem outras funções práticas. Estas incluem mangueiras mais longas, para um raio de trabalho consideravelmente ampliado, e mangueira mais resistentes, para resistir melhor à torção.
Isso garante menores tempos de preparação e muito mais conforto, especialmente no caso de uso frequente.
Benefícios
Como uma lavadora de alta pressão funciona?
A pressão da água em uma casa é de cerca de 4 bar. A água chega à lavadora de alta pressão através de uma mangueira de jardim e passa por uma bomba que gera pressão de até 160 bar. A água é forçada através de um bico pequeno de alta pressão, formando um jato concentrado com um elevado efeito de limpeza.
Amigas do meio ambiente e do seu bolso
A Kärcher, inventora das lavadoras de alta pressão, pensou em uma solução para permitir que você limpe sua casa sem desperdiçar água potável.
A Lavadora de Alta Pressão em conjunto com o Kit de Água de Reúso reutiliza a água da máquina de lavar roupa ou da chuva na lavagem de quintal, garagem, bicicleta, motos e outras superfícies em geral.
Por que comprar uma lavadora de alta pressão Kärcher?
Kärcher faz a diferença
A Kärcher inventou a lavadora de alta pressão - e continua a reinventá-la constantemente. Em 1950, a Kärcher desenvolveu a primeira lavadora de alta pressão a água quente para a limpeza profissional da Europa. Em 1984, a Kärcher lançou a primeira lavadora de alta pressão portátil, a HD 555, para uso doméstico - um marco na história da limpeza.
Como inventora de limpeza com alta pressão, a Kärcher tem conhecimento especializado, a amplo e profundo e inigualável no mercado. Usamos pesquisas regulares para determinar o que nossos clientes querem e precisam, e quaisquer conclusões são incorporadas diretamente no desenvolvimento de produtos. É assim que asseguramos que cada novo produto atende às necessidades de nossos clientes.
Excepcionalmente potente - 50% de economia de tempo
A tecnologia patenteada de bicos da Kärcher, adequados para cada modelo, torna possível economizar até 50% do tempo de limpeza. Em comparação com a concorrência, as máquinas Kärcher apresentam maior eficiência e desempenho de limpeza.
Em resumo: a limpeza é feita mais rapidamente, com economia de tempo de até 50%, e, portanto, também economia de energia e de água de até 50% - vantagens notáveis que foram cientificamente comprovadas pelo renomado e independente Instituto Fraunhofer (Alemanha).
Projetadas para máxima eficiência.
Por mais de 60 anos, a Kärcher vem aperfeiçoando a arte da limpeza com alta pressão e está constantemente no centro das atenções por causa de suas inovações impressionantes. Mais de 1300 patentes e modelos são provas do espírito inventivo da empresa e fazem da Kärcher líder mundial. Nosso foco está sempre nas necessidades dos nossos clientes.
Particularmente potentes
O jato de alta pressão rotativo combina o poder de um jato direcionado com o desempenho de um jato leque. Graças à sua tecnologia patenteada de bico, tubeiras turbo da Kärcher superam a concorrência e permitem limpeza mais rápida e eficiente, graças ao desempenho máximo de remoção.
Qualidade confiável
Como líder de mercado global, oferecemos as lavadoras de pressão mais confiáveis do mercado. Há mais de 75 anos, Kärcher é sinónimo de qualidade e inovação "made in Germany".
Fabricamos todos os nossos dispositivos em nossas próprias fábricas, pelos mais altos padrões de produção. Antes de os produtos saírem da fábrica, eles são totalmente testados quanto à sua funcionalidade e desempenho.
É por isso que sempre podemos garantir que nossos clientes que estão comprando produtos perfeitos, que falam por si em termos de suas capacidades de desempenho e longa vida útil.
Acessórios e produtos de limpeza.
Pacote completo. Com a combinação certa de máquinas, acessórios e produtos de limpeza, até mesmo a sujeira mais resistente não tem chance. Os acessórios certos aumentam significativamente as possibilidades de limpeza e deixam a limpeza ainda mais eficaz, eficiente e confortável.
Acessórios de lavadoras de alta pressão
A Kärcher oferece uma ampla gama de acessórios e produtos de limpeza. Isso permite que todos os problemas de limpeza sejam resolvidos, não importa o quão específicos. Nossos acessórios podem ser conectados facilmente a qualquer lavadora de alta pressão Kärcher.
Acessórios padrão
Quando você compra uma lavadora de alta pressão da Kärcher, os acessórios básicos – tubeira Vario Poder, tubeira turbo, pistola, mangueira de alta pressão e um - já são incluídos.
Kits de acessórios
Sua máquina pode ser equipada com um kit para carro ou kit para casa, para que possa satisfazer as necessidades de limpeza específicas. O kit para carro, por exemplo, inclui uma escova de lavagem, escova de espuma e produto para limpeza de carros. O kit para casa inclui limpador de superfícies, bem como um produto de limpeza especial.
Acessórios especiais
Com acessórios especiais Kärcher, vendidos separadamente, você pode aumentar a funcionalidade da sua lavadora de pressão e resolver todas as suas necessidades de limpeza. Limpadores de superfície, por exemplo, permitem limpeza rápida, eficiente e sem espirros em todas as superfícies externas.
Produtos de limpeza para lavadoras de alta pressão
Se uma boa razão é o suficiente para se fazer uma escolha, então 10 boas razões asseguram nada menos do que a certeza de se fazer a melhor escolha.
- Seriedade e comprometimento com a legislação
- Responsabilidade com o meio ambiente, pessoas e máquinas
- Controle de qualidade de alto padrão
- Desenvolvimento para a mais alta demanda
- Constante busca por melhorias
- Produtos super concentrados
- Fórmulas econômicas de alta eficiência
- Excelente poder de limpeza e uma fragrância agradável
- Nossos detergentes são 100% compatíveis com nossos equipamentos
- Solução de limpeza completa
Conheça toda nossa linha de agentes de limpeza e encontre o produto ideal para sua necessidade.
Procurando uma solução de limpeza econômica e eficiente?
Encontre na loja virtual da Kärcher o equipamento ideal para limpar qualquer ambiente com máxima agilidade e praticidade!