Áreas de aplicação das lavadoras de alta pressão

Lavadoras de alta pressão Kärcher são a forma mais eficaz para limpar ao ar livre e são extremamente fáceis de usar: conectar o dispositivo à tomada e ao abastecimento de água, abrir a torneira, ligar a lavadora de alta pressão e deixar a diversão da limpeza começar!

Com acessórios especiais, as máquinas de limpeza são transformadas em verdadeiros multifuncionais: seja para jateamento com alta pressão, limpeza de tubos, limpeza de quintais ou a limpeza da calhas, as possibilidades de aplicação são praticamente ilimitadas.

A pressão da água é sempre maior nas imediações do bico. Isto significa que a sujeira mais difícil é limpa mais facilmente com o bico mais perto. A distância deve ser aumentada de acordo com a sujeira e as superfícies. Nossos exemplos práticos mostram como é possível alcançar os melhores resultados com a sua lavadora de alta pressão Kärcher.