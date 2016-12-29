Dúvidas Frequentes - Lavadoras de Alta Pressão
Sim, é verdade. Enquanto uma lavadora consome em média apenas 5 litros de água por minuto, uma mangueira comum pode gastar de 20 até 30 litros por minuto de utilização. A economia pode chegar até 80% !
O segredo das lavadoras está na força da alta pressão, que remove a sujeira com muito mais eficiência e não necessita grandes quantidades de água.
É importante você escolher a lavadora ideal para sua necessidade. A Kärcher disponibiliza 3 linhas de lavadoras residenciais que atendem diferentes faixas de uso:
Linha Prática: Máximo 1 a 2 horas/semana
Linha Versátil: Máximo 2 a 3 horas/semana
Linha Especialista: Máximo 6 a 9 horas/semana
Você pode limpar: pisos, rampas, garagens, calçadas, varandas, quintais, decks e móveis de piscina, carros, motos, barcos, bicicletas, triciclos, quadriciclos, paredes, muros, churrasqueiras, grelhas, janelas, portas e vidros externos, toldos e coberturas, portões e demais superfícies e objetos laváveis em geral.
Elas são excelentes para remover sujeiras encrustadas e formação de limo nos pisos e paredes, com rapidez e eficiência.
A tubeira Vario Power possui alta qualidade de projeto e construção e consegue ser 30% mais eficiente. Nela o jato é expelido com perfeição, evitando desperdicios com espirros e respingos, além de concentar a mesma potência num leque mais largo do que as tubeiras tradicionais (veja imagem ao lado).
Além disso ela permite que você ajuste a pressão do jato para limpeza de superfícies menos sujas ou mais delicadas, ou até mesmo para regar uma planta sem machucá-la.
Incluída em todas as lavadorass das linhas Prática, Versátil e Especialista*.
*Exceto modelo K 3.30
A tubeira Turbo une a potência do jato agulha com um sistema de rotação em alta velocidade, o que a torna 50% mais eficiente! Seu uso é recomendado para sujeiras muito difíceis e encrustadas. Além do maior poder de limpeza você pode reduzir seu tempo de trabalho.
*Acessório incluído apenas em alguns modelos. Verifique na descrição.
*Também pode ser adquirído como opcional. Compatível com as linhas Prática, Versátil e Especialista.
O T-Racer possui dois jatos de alta pressão que giram em alta velocidade debaixo de seu protetor. Com ele você pode fazer uma limpeza mais rápida e eficiente das superfícies sem aquela "nuvem de respingos". Ideal para limpar ambientes internos e locais com móveis, equipamentos e decorações que não podem ser molhados.
*Acessório incluído apenas em alguns modelos. Verifique na descrição.
*Também pode ser adquirído como opcional. Compatível com as linhas Prática, Versátil e Especialista.
Não. Pressão é a força que remove a sujeira. Uma pressão excessiva pode causar danos nas superficies. No caso de pisos pode danificar e remover o rejunte, em paredes e móveis pode descamar a pintura, e em carros pode arrancar borrachas, emblemas etc.
Para a limpeza do dia a dia já existe uma pressão ideal, que é a mesma utilizada em nossas lavadoras residenciais. Para superfícies delicadas o recomendado é usar uma pressão reduzida, que você pode obter ajustando a sua tubeira Vario Power.
Vazão é a quantidade de água que sai da máquina e acaba empurrando a sujeira que é removida com a pressão. Para sujeiras comuns do dia-a-dia uma vazão mais baixa é suficiente para fazer a limpeza e não gasta muita água. Apenas sujeiras muito pesadas como lama precisam de uma alta vazão para limpar. Como não costumamos limpar isso em nosso dia a dia, nossas lavadoras são projetadas para baixa vazão, prioprizando sempre a economia de água. A natureza e o seu bolso agradecem!
Não. Apesar da alta potência, o tempo de funcionamento contínuo do motor da lavadora numa casa ou escritório é reduzido, e isso faz com que o consumo de energia seja menor do que 1% de uma conta média de energia elétrica. É menos que um secador de cabelos!
Além disso as lavadoras Kärcher contam com o sistema Stop Total, que desliga o motor ao se liberar o gatilho da pistola. Isso promove uma maior economia de energia.
Sim, são produzidas na fábrica da Kärcher que fica na cidade de Vinhedo/SP seguindo os mais rigorosos padrões de projeto e fabricação definidos pela matriz na Alemanha.
Se quiser conhecer a nossa fábrica você pode fazer a Visita Virtual.
As lavadoras Kärcher possuem garantia de 1 ano*, sendo 3 meses de garantia total obrigatória, que pode ser estendida por mais 9 meses caso o comprador preencha nossa Pesquisa de Satisfação num prazo de até 3 meses após a data de aquisição.
Para maiores informações sobre a garantia clique aqui.
*A garantia não cobre peças de desgaste e casos de danos/mau uso comprovado.
