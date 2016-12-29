Dúvidas Frequentes - Lavadoras de Alta Pressão

Sim, é verdade. Enquanto uma lavadora consome em média apenas 5 litros de água por minuto, uma mangueira comum pode gastar de 20 até 30 litros por minuto de utilização. A economia pode chegar até 80% !

O segredo das lavadoras está na força da alta pressão, que remove a sujeira com muito mais eficiência e não necessita grandes quantidades de água.