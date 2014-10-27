Produtos de limpeza e conservação profissionais
A linha de soluções de limpeza Kärcher é desenvolvida para trabalhar em perfeita sinergia com nossos equipamentos. Essa combinação garante resultados de limpeza superiores, maior rendimento e total segurança em cada aplicação. Do desafio industrial mais complexo ao cuidado diário do seu lar, temos um portfólio completo esperando por você. Explore nossas soluções e eleve seu padrão de limpeza com a máxima economia e performance.
FloorCare - Limpeza de Pisos
Maximize a eficiência da sua limpeza profissional com Kärcher FloorCare! Nossa linha de agentes de limpeza de alto desempenho trabalha em perfeita sinergia com suas limpadoras de piso, garantindo alto rendimento, performance superior e economia de tempo imediata. A exclusiva fórmula de baixa espumação protege seu equipamento, otimiza o ciclo de trabalho e permite o uso total do tanque. Garanta resultados excepcionais e prolongue a vida útil das superfícies.
CarpetPro - Limpeza por Extração
Maximize a eficiência e libere o ambiente em minutos com Kärcher CarpetPro! Nossa linha de agentes de limpeza de alto desempenho trabalha em perfeita sinergia com suas extratoras (como SE, Puzzi e BRC), garantindo alto rendimento, performance superior e economia de tempo imediata. A exclusiva Tecnologia Kärcher de baixa espumação protege seu equipamento e garante uma rápida evaporação, acelerando o tempo de secagem e otimizando o ciclo de trabalho, garantindo resultados excepcionais.
PressurePro - Limpeza em Alta Pressão
Maximize a eficiência contra a sujidade extrema com Kärcher PressurePro! Nossa linha de agentes de limpeza de alto desempenho trabalha em perfeita sinergia com suas lavadoras de alta pressão (HD e HDS), garantindo alto rendimento, performance superior e economia de tempo imediata. A exclusiva fórmula ultraconcentrada mantém sua estabilidade e poder de limpeza mesmo com água quente, suportando até 150°C. Garanta resultados excepcionais na remoção de óleo, graxa e fuligem, e prolongue a vida útil da sua máquina
VehiclePro - Limpeza Automotiva Mecanizada
Maximize a eficiência e o lucro do seu lava-rápido com Kärcher VehiclePro! Nossa linha de agentes de limpeza de alto desempenho trabalha em perfeita sinergia com seus sistemas automáticos (CW1 e CW3), garantindo alto rendimento, performance superior e economia de tempo. A fórmula superconcentrada protege a pintura e otimiza o deslizamento das escovas, garantindo uma limpeza completa mesmo em contornos difíceis, proporcionando resultados excepcionais.
DeterJet - Limpeza Veicular
Maximize a eficiência e o cuidado da superfície com Kärcher DeterJet! Nossa linha de agentes de limpeza de alto desempenho trabalha em perfeita sinergia com suas lavadoras de alta pressão e sistemas manuais, garantindo alto rendimento, performance superior e economia de tempo imediata. A exclusiva fórmula de pH neutro protege a pintura e acabamentos delicados e otimiza o ciclo de trabalho. Garanta resultados excepcionais na remoção de graxa e óleo, e ofereça um brilho que protege por até um mês.
Fichas de segurança
Você encontra instruções de segurança para a utilização de produtos químicos aqui:
Uma máquina, um agente de limpeza, um fabricante: Kärcher
Para o profissional de limpeza, eficiência é tudo. Sabemos que seu sucesso depende de um desempenho excelente, produtividade e da proteção de pessoas, máquinas e do meio ambiente.
É por isso que a Kärcher oferece um sistema de limpeza completo e perfeitamente equilibrado. Nossos detergentes são desenvolvidos para trabalhar em perfeita sinergia com nossos equipamentos, garantindo que a ação mecânica e a química atuem juntas para a máxima eficiência. O resultado é uma limpeza superior que economiza tempo, otimiza o uso de produtos e eleva sua produtividade.
Com a Kärcher, você tem a confiança de um único parceiro para todas as suas necessidades. Somos o seu provedor de soluções totais em limpeza, unindo a tecnologia do líder de mercado global a um serviço profissional completo.
10 razões para potencializar sua limpeza com os detergentes Kärcher
A escolha do detergente certo é decisiva para um resultado de limpeza impecável. Quando sua máquina Kärcher trabalha em conjunto com nossas fórmulas químicas, você desbloqueia um novo nível de eficiência. Veja por que nosso sistema integrado é a escolha inteligente:
- Fórmulas ultra concentradas e econômicas
Nossos detergentes possuem fórmulas de alto rendimento que garantem um excelente custo-benefício. Utilizando as melhores matérias-primas, criamos produtos que, com apenas 1 litro, preparam até 400 litros de solução de limpeza
- Sustentabilidade e fórmulas patenteadas
Muitos de nossos produtos possuem fórmulas de fácil separação (ASF), que agilizam a separação de óleo e água em conformidade com as normas legais. Além disso, contamos com selos como o eureciclo, que garante a compensação da reciclagem das embalagens.
-
Sinergia perfeita com seus equipamentos
Desenvolvidos especificamente para os equipamentos Kärcher, nossos produtos garantem a máxima performance e protegem os componentes da sua máquina. Eles removem a sujeira mais resistente sem agredir ou causar corrosão.
-
Alta performance sob pressão e calor
Nossas linhas, como a PressurePro, são formuladas para suportar as condições mais extremas, mantendo a estabilidade e o poder de limpeza em lavadoras de alta pressão com temperaturas de até 150°C.
-
Inovação contínua com tecnologia alemã
Estamos em constante evolução para otimizar o desempenho e criar fórmulas cada vez mais sustentáveis. A Tecnologia Alemã presente em nossos produtos é a garantia de inovação e qualidade superior.
-
Responsabilidade com pessoas, máquinas e o planeta
Priorizamos a segurança em primeiro lugar. Evitamos o uso de substâncias desnecessárias como NTA (Nitrilotriacetato), metais pesados e solventes, protegendo o operador, o equipamento e o meio ambiente.
-
Embalagens inteligentes e ecológicas
Por serem ultraconcentrados, nossos detergentes exigem menos material de embalagem. Isso economiza recursos naturais, otimiza o armazenamento e facilita o processo de descarte e reciclagem.
-
Desenvolvido para as mais altas exigências
Nossas soluções atendem aos mais rigorosos padrões de diversos setores, com produtos adequados para uso em hospitais, indústrias alimentícias e ambientes industriais pesados.
-
Remoção de odores e aroma agradável
Fórmulas como a da linha CarpetPro possuem a exclusiva tecnologia Kärcher OA para eliminação de odores. Ela neutraliza cheiros desagradáveis como suor e nicotina, deixando uma fragrância extremente suave e fresca.
-
O sistema completo de um único fornecedor
Oferecemos a solução completa: máquinas, detergentes e acessórios de um único fabricante. Conte com a experiência e o suporte do líder global para ser seu provedor de soluções totais em limpeza.
Pesquisa e Desenvolvimento: A ciência por trás da limpeza perfeita
Na Kärcher, pesquisa, desenvolvimento e produção andam de mãos dadas. Nossos detergentes não são apenas compatíveis, eles são criados especificamente para os equipamentos Kärcher. Essa é a única forma de extrair a máxima performance de um sistema de limpeza completo, onde a máquina e a química trabalham em perfeita sinergia. Este é o foco que nos tornou líderes de mercado e a base do nosso sucesso.
Inovação que responde aos seus desafios
Entendemos que os desafios da limpeza profissional estão sempre evoluindo. Por isso, nossas equipes de especialistas em química e tecnologia buscam respostas inovadoras para as perguntas mais importantes:
Como maximizar a performance protegendo o meio ambiente?
Nossas fórmulas contam com certificações de sustentabilidade e são livres de componentes como o NTA, garantindo a segurança do operador e do planeta.
Como reduzir custos sem comprometer a qualidade?
Desenvolvemos produtos ultraconcentrados de alto rendimento, onde 1 litro de produto pode render até 400 litros de solução de limpeza, otimizando seu investimento.
Como garantir eficiência em qualquer cenário?
Nossos laboratórios analisam cada tipo de sujeira e superfície para criar soluções que limpam de forma mais rápida e eficaz.
Tecnologia Alemã: O padrão global de qualidade
Com mais de 30 anos de pesquisa em nossos laboratórios, a Kärcher se consolidou como o maior fabricante de máquinas de limpeza e um provedor de soluções totais. A "Tecnologia Alemã" presente em nossos rótulos é mais do que um selo: é a garantia de que você está utilizando um sistema de limpeza definitivo, projetado para oferecer os melhores resultados do mercado.
Produção local, tecnologia global: A fórmula por trás da eficiência Kärcher
Como um provedor de soluções totais em limpeza , a Kärcher assume o controle da qualidade de seus detergentes, das linhas profissionais aos produtos para o lar. Nosso novo modelo de negócio une o melhor de dois mundos: a fabricação de concentrados com tecnologia alemã e o processo de diluição e envase no Brasil.
Essa estratégia garante produtos de alta performance e qualidade constante, desenvolvidos para a sinergia perfeita com nossos equipamentos. Além da eficiência, este modelo reforça nosso compromisso com a sustentabilidade. Ao otimizar a cadeia produtiva, reduzimos o impacto ambiental e, através de iniciativas como a parceria "eureciclo", garantimos a compensação e reciclagem de nossas embalagens. O resultado é um sistema de limpeza em que você pode confiar, com a garantia que só a Kärcher, como fabricante e especialista, pode oferecer.
Precisa de ajuda? Converse com um especialista!
Consultoria técnica gratuita e especializada para encontrar a solução perfeita para você.
Descubra o equipamento de limpeza ideal para suas necessidades.
Simples e sem compromisso. Nossa equipe está pronta para te ajudar!