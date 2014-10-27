Produtos de limpeza e conservação profissionais

Pesquisa e Desenvolvimento: A ciência por trás da limpeza perfeita

Na Kärcher, pesquisa, desenvolvimento e produção andam de mãos dadas. Nossos detergentes não são apenas compatíveis, eles são criados especificamente para os equipamentos Kärcher. Essa é a única forma de extrair a máxima performance de um sistema de limpeza completo, onde a máquina e a química trabalham em perfeita sinergia. Este é o foco que nos tornou líderes de mercado e a base do nosso sucesso.

Inovação que responde aos seus desafios

Entendemos que os desafios da limpeza profissional estão sempre evoluindo. Por isso, nossas equipes de especialistas em química e tecnologia buscam respostas inovadoras para as perguntas mais importantes:

Como maximizar a performance protegendo o meio ambiente?

Nossas fórmulas contam com certificações de sustentabilidade e são livres de componentes como o NTA, garantindo a segurança do operador e do planeta.

Como reduzir custos sem comprometer a qualidade?

Desenvolvemos produtos ultraconcentrados de alto rendimento, onde 1 litro de produto pode render até 400 litros de solução de limpeza, otimizando seu investimento.

Como garantir eficiência em qualquer cenário?

Nossos laboratórios analisam cada tipo de sujeira e superfície para criar soluções que limpam de forma mais rápida e eficaz.

Tecnologia Alemã: O padrão global de qualidade

Com mais de 30 anos de pesquisa em nossos laboratórios, a Kärcher se consolidou como o maior fabricante de máquinas de limpeza e um provedor de soluções totais. A "Tecnologia Alemã" presente em nossos rótulos é mais do que um selo: é a garantia de que você está utilizando um sistema de limpeza definitivo, projetado para oferecer os melhores resultados do mercado.