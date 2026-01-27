Soluções de aspiração / despoeiramento industrial
máquina móvel ao sistema de remoção de vácuo ou poeira Na indústria, você precisa de um sistema de máquinas, acessórios e serviços que possam ser facilmente integrados aos seus processos e agregar valor. Um sistema no qual todos os produtos são especialmente projetados para atender aos exigentes requisitos industriais. Temos esse sistema que faz a diferença. O sistema industrial Kärcher.
Aspiradores industriais
Os aspiradores industriais são projetados para a aspiração estacionária ou móvel de aparas secas e líquidas, poeira grossa e partículas suspensas similares. Os aspiradores industriais funcionam em um alto vácuo com um fluxo de ar relativamente baixo.
Industrial dedusters
Os dedusters industriais são máquinas estacionárias que extraem partículas suspensas, como poeira e swarf fino do ar. Os dedusters industriais trabalham em um vácuo baixo com um fluxo de ar relativamente alto.