Dicas de limpeza e conservação para a casa inteira

Em volta da casa, há muito a se fazer: Na primavera, limpam-se os vestígios do inverno no terraço, na entrada e nos caminhos. No verão, as plantas precisam de irrigação, a grama precisa ser cortada regularmente, cercas vivas, árvores e arbustos precisam ser podados. No outono, a ordem é preparar o jardim para o inverno, remover folhagem e guardar móveis de jardim. Além disso, os próprios veículos precisam de conservação regular – seja a bicicleta, a moto, o carro ou o trailer.

Com estas dicas práticas, o trabalho se torna simples.