Dicas de limpeza e manutenção para casa e jardim
De acordo com um estudo global sobre o comportamento de limpeza realizado pela Kärcher, as pessoas dedicam, em média, cerca de 3 horas e 20 minutos por semana à limpeza. Para manter suas casas limpas, elas utilizam uma variedade de equipamentos de limpeza e produtos de limpeza. Seja para a limpeza interna ou externa, seguir dicas de limpeza correta pode tornar o trabalho mais fácil, permitindo que tenhamos mais tempo para desfrutar das coisas mais importantes da vida.
Interior
Dicas para combater a sujeira dentro de casa
A tarefa de limpar a cozinha, o banheiro e os demais cômodos não se resume apenas à faxina anual. Com o passar do tempo, a poeira se acumula em sua casa, deixando manchas no piso, estofados e tapetes. Além disso, há o acúmulo de pólen, poeira e marcas nas janelas, restos de comida e gordura na cozinha, e resíduos de sabonete e calcário no banheiro. No entanto, com algumas dicas simples, o uso dos equipamentos e produtos de limpeza adequados, tanto os encontrados no supermercado quanto soluções caseiras, é possível remover a sujeira rapidamente, deixando sua casa higienizada e limpa novamente.
Exterior
Dicas de limpeza e conservação para a casa inteira
Em volta da casa, há muito a se fazer: Na primavera, limpam-se os vestígios do inverno no terraço, na entrada e nos caminhos. No verão, as plantas precisam de irrigação, a grama precisa ser cortada regularmente, cercas vivas, árvores e arbustos precisam ser podados. No outono, a ordem é preparar o jardim para o inverno, remover folhagem e guardar móveis de jardim. Além disso, os próprios veículos precisam de conservação regular – seja a bicicleta, a moto, o carro ou o trailer.
Com estas dicas práticas, o trabalho se torna simples.