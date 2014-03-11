Varredeiras

Desempenho Máximo em varrição - sempre e em qualquer lugar Desempenho máximo para todas as situações. Desde a varredeiras manuais, passando pelos modelos de empurrar e com condutor embarcado, até a linha industrial extremamente potente e robusta. Varrição limpa a qualquer momento com a tecnologia confiável e inovadora da Kärcher. Também somos altamente inovadores quando se trata de varrer!