Varredeiras
Desempenho Máximo em varrição - sempre e em qualquer lugar Desempenho máximo para todas as situações. Desde a varredeiras manuais, passando pelos modelos de empurrar e com condutor embarcado, até a linha industrial extremamente potente e robusta. Varrição limpa a qualquer momento com a tecnologia confiável e inovadora da Kärcher. Também somos altamente inovadores quando se trata de varrer!
Varredeiras compactas
Para pátios, hall de entrada, oficinas e corredores. Para zeladores, comerciantes, limpadoras e indústria. As varredeiras Kärcher são ergonômicas e fáceis de usar. Eles varrem completamente com baixo levantamento de poeira - mesmo nos cantos.
Varredeiras Com Condutor Sentado
Econômico, limpo e eficiente em áreas de médio e grande porte: graças à ampla gama de máquinas, as varredeirasa Kärcher atendem a todos os requisitos. Uma importância especial é sempre atribuída à tecnologia mais recente voltada para o cliente, bem como à facilidade de manuseio, acesso e serviço.
Varredeiras industriais
Seja no setor de logística, indústria de aço,construção ou fábricas de cimento: as varredeiras industriais Kärcher são confiáveis e eficientes. São projetadas para o uso industrial mais difícil, para grandes áreas e maiores volumes de sujeira. O premiado sistema de filtro garante um ambiente livre de poeira, mesmo em casos extremos.