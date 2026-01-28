Escova de lavagem

escova Universal com alça ergonômica e cerdas macias para limpeza profunda e suave de todas as superfícies.

Esta escova de lavagem universal é ideal para a limpeza de todas as superfícies. aplicações clássicas incluem móveis de jardim, superfícies de vidro, carros, motos, bicicletas, persianas, cortinas, conservatórios, caravanas ou brinquedos de jardim. A escova de lavagem tem cerdas macias com uma acção de limpeza excelente. Em suma: A solução ideal para trabalhos de limpeza ao redor da casa e jardim. Adequado para todos os Kärcher K K 2 a 7 de limpeza de alta pressão.

Características e benefícios
Aplicação de agente de limpeza
  • Melhor queda de sujeira e limpeza eficiente.
Escova macia - tipo para superfícies
  • Ação de limpeza suave para superfícies sensíveis
Especificações

Dados técnicos

Colour M22 x 1,5
Peso (kg) 0,2
Peso (com embalagem) (kg) 0,2
Medidas (c x l x a) (mm) 333 x 82 x 184
Áreas de aplicação
  • Veículos
  • para jardins no invernos
  • Para limpeza de motos e scooters