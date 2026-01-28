Esta escova de lavagem universal é ideal para a limpeza de todas as superfícies. aplicações clássicas incluem móveis de jardim, superfícies de vidro, carros, motos, bicicletas, persianas, cortinas, conservatórios, caravanas ou brinquedos de jardim. A escova de lavagem tem cerdas macias com uma acção de limpeza excelente. Em suma: A solução ideal para trabalhos de limpeza ao redor da casa e jardim. Adequado para todos os Kärcher K K 2 a 7 de limpeza de alta pressão.