Escova de lavagem
escova Universal com alça ergonômica e cerdas macias para limpeza profunda e suave de todas as superfícies.
Esta escova de lavagem universal é ideal para a limpeza de todas as superfícies. aplicações clássicas incluem móveis de jardim, superfícies de vidro, carros, motos, bicicletas, persianas, cortinas, conservatórios, caravanas ou brinquedos de jardim. A escova de lavagem tem cerdas macias com uma acção de limpeza excelente. Em suma: A solução ideal para trabalhos de limpeza ao redor da casa e jardim. Adequado para todos os Kärcher K K 2 a 7 de limpeza de alta pressão.
Características e benefícios
Aplicação de agente de limpeza
- Melhor queda de sujeira e limpeza eficiente.
Escova macia - tipo para superfícies
- Ação de limpeza suave para superfícies sensíveis
Especificações
Dados técnicos
|Colour
|M22 x 1,5
|Peso (kg)
|0,2
|Peso (com embalagem) (kg)
|0,2
|Medidas (c x l x a) (mm)
|333 x 82 x 184
Máquinas compatíveis
Produtos Descontinuados
Áreas de aplicação
- Veículos
- para jardins no invernos
- Para limpeza de motos e scooters