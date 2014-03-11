Varredeiras
Varrendo como os profissionais "A melhor época para varrer é: todo o ano. Quer seja para pétalas na primavera, areia no verão, folhas no outono ou areia no inverno, as varredeiras S4 e S6 eficazes e ergonômicas e mantém sua casa e jardim com aspecto limpo e arrumado em tempo recorde durante todo o ano. "
Benefícios das varredeiras.
Limpa muito mais rápido e sem energia elétrica
A varredeira manual S-650 da Kärcher é a solução mais inovadora do mercado, porque remove facilmente folhas, pedras, pequenos galhos, etc em minutos graças as suas duas escovas laterais.
Fáceis de operar
Varrição fácil, sem qualquer esforço ou tensão.
Flexíveis e confortáveis
A alça de empurrar das varredeiras é ajustável em altura e pode ser totalmente dobrada, deixando-as perfeitas para armazenamento.
Limpeza em todos os detalhes
As cerdas longas das escovas laterais também garantem uma limpeza completa nos cantos.
Simples e compactas
Todas as nossas varredeiras podem ser armazenadas de forma compacta em poucos passos: simplesmente dobre a alça e posicione a varredeira verticalmente. Feito!
Fácil esvaziamento
Os recipientes de sujeira das varredeiras da Kärcher podem ser removidos facilmente para o esvaziamento - segure, puxe, feito! Nenhum contato com a sujeira.
Fácil instalação
Os recipientes de sujeira podem ser facilmente removidos e são concebidos de modo que eles possam ser reinseridos de forma rápida e segura.