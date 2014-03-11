Varredeiras

Varrendo como os profissionais "A melhor época para varrer é: todo o ano. Quer seja para pétalas na primavera, areia no verão, folhas no outono ou areia no inverno, as varredeiras S4 e S6 eficazes e ergonômicas e mantém sua casa e jardim com aspecto limpo e arrumado em tempo recorde durante todo o ano. "

Benefícios das varredeiras.

Limpa muito mais rápido e sem energia elétrica

A varredeira manual S-650 da Kärcher é a solução mais inovadora do mercado, porque remove facilmente folhas, pedras, pequenos galhos, etc em minutos graças as suas duas escovas laterais.

Varredeira manual Kärcher facil de operar

Fáceis de operar

Varrição fácil, sem qualquer esforço ou tensão.

Varredeira manual Kärcher S 650 ajustável e flexível

Flexíveis e confortáveis

A alça de empurrar das varredeiras é ajustável em altura e pode ser totalmente dobrada, deixando-as perfeitas para armazenamento.

Máximos resultados de limpeza com varredeira manual Kärcher S 650

Limpeza em todos os detalhes

As cerdas longas das escovas laterais também garantem uma limpeza completa nos cantos.

Posição vertical da varredeira manual Kärcher S 650 compacta

Simples e compactas

Todas as nossas varredeiras podem ser armazenadas de forma compacta em poucos passos: simplesmente dobre a alça e posicione a varredeira verticalmente. Feito!

Varredeira manual Kärcher esvazie recipientes facilmente limpeza

Fácil esvaziamento

Os recipientes de sujeira das varredeiras da Kärcher podem ser removidos facilmente para o esvaziamento - segure, puxe, feito! Nenhum contato com a sujeira.

Recipiente varredeira manual Kärcher fácil de utilizar

Fácil instalação

Os recipientes de sujeira podem ser facilmente removidos e são concebidos de modo que eles possam ser reinseridos de forma rápida e segura.