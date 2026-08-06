Accionamento escova completo
Acionamento Hidráulico Rotativo: Para escovas de rolo (Inox/PEEK). Limpeza de fachadas/solar. Instalação em lança HP ou telescópica.
O Acionamento Hidráulico Rotativo (Inox/PEEK, longa vida) para escovas cilíndricas aumenta as possibilidades das lavadoras HP. Possui barra de pulverização integrada e sistema de troca rápida para escovas de diferentes durezas (solar, fachadas, vidro).
Características e benefícios
Acionamento hidráulico rotativo da escova de roloNão é necessário motor adicional para o acionamento da escova. Estilo de construção compacto e baixo peso. Design de alta qualidade feito de aço inoxidável e PEEK.
Acessórios de escova intercambiáveisGarante a escova ideal para todas as superfícies. O engate audível dos acessórios de escova garante o uso seguro. A codificação por cores facilita a seleção do acessório de escova apropriado.
Barra de pulverização integradaDescarga uniforme de água ao longo de todo o comprimento da escova.
Especificações
Dados técnicos
|Vazão de Água (L/h)
|350 / 1000
|Temperatura de alimentação de água (°C)
|40
|Rosca de conexão
|M 18
|Peso (com embalagem) (kg)
|2,1
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Áreas de aplicação
- Para limpeza de instalações de energia solar, superfícies feitas de vidro (Plexi) e jardins de inverno
- Para limpeza de fachadas, persianas e estores
- Para limpeza de tecidos e membranas
- Para limpeza de pátios com superfícies de pedra ou madeira
Acessórios opcionais
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