Acionamento hidráulico rotativo da escova de rolo Não é necessário motor adicional para o acionamento da escova. Estilo de construção compacto e baixo peso. Design de alta qualidade feito de aço inoxidável e PEEK. Não é necessário motor adicional para o acionamento da escova. Estilo de construção compacto e baixo peso. Design de alta qualidade feito de aço inoxidável e PEEK.

Acessórios de escova intercambiáveis Garante a escova ideal para todas as superfícies. O engate audível dos acessórios de escova garante o uso seguro. A codificação por cores facilita a seleção do acessório de escova apropriado. Garante a escova ideal para todas as superfícies. O engate audível dos acessórios de escova garante o uso seguro. A codificação por cores facilita a seleção do acessório de escova apropriado.