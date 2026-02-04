Lavadora de alta pressão HDS 1000 Diesel
Lavadora de água quente e fria, movida por motor a diesel, operação independente do fornecimento de eletricidade. Cabeçote forjado em latão, uso indicado em fazendas, estradas, parques, etc.
A lavadora de alta pressão com água quente profissional Kärcher movida por motor a diesel de quatro tempos robusto de partida elétrica para operação independente do fornecimento de eletricidade. Possui sistema de aquecimento da água também por combustão de diesel, sem queimador de alto desempenho com serpentina de aquecimento na posição vertical permite configurações infinitamente variáveis entre 30° C e 98° C. O motor é equipado redutor de velocidade que abaixa o nível de ruído durante o trabalho e estende significativamente a vida útil da lavadora de alta pressão. Bomba de alta pressão fabricada com materiais de primeira qualidade garantindo uma longa vida útil e superior desempenho de execução.
Características e benefícios
Maior facilidade no usoCorte automático do queimador no caso de falta d'água, proteção de sobreaquecimento A pistola ergonomicamente projetada para facilidade de uso, reduzindo significativamente o esforço operacional.
Desempenho máximoQueimador de potência alta com resistência vertical e ignição contínua sem deflagração Para remoção de depósitos difíceis Dois tanques integrados de diesel e gasolina permitem longos tempos de execução.
Motor de combustão econômico, movido a dieselAtende aos requisitos de emissões de gases da norma UE STAGE V. Acionador elétrico para início fácil
Operaçãode fácil uso
- A velocidade é automaticamente reduzida no modo standby. Isto protege o motor e economiza energia
- O carregamento por guindaste é possível graças à estrutura tubular de aço resistente.
Especificações
Dados técnicos
|Vazão de Água (L/h)
|450 - 900
|Pressão no trabalho (bar/MPa)
|40 - 200 / 4 - 20
|Temperatura (°C)
|mín. 80 - máx. 98
|Consumo de óleo de aquecimento, carga total (kg/h)
|5,6
|Tamanho do bico
|48
|Tanque de combustível (L)
|34
|Combustíveis
|óleo leve / Diesel
|Tipo de drive
|Diesel
|Fabricante de motor
|Yanmar
|Tipo de motor
|L 100 V
|Número de usuários simultâneos
|1
|Mobilidade
|Estacionário
|Peso (com acessórios) (kg)
|188,3
|Peso (com embalagem) (kg)
|194,1
|Medidas (c x l x a) (mm)
|1100 x 750 x 785
Itens inclusos
- Pistola: EASY!Force Advanced
- Bico power
- Servo Control
Equipamento
- Comprimento da mangueira de alta pressão: 15 m
- Tipo de mangueira de alta pressão: Calidad Premium
- Especificação da mangueira de alta pressão: ID 8, 315 bar
- Gaiola
- Partida elétrica
- Robusto bastidor tubular de acero para transporte por grúa
Acessórios opcionais
Agentes de limpeza
Encontrar peça
Selecione "Encontrar Peças" para iniciar sua busca ou entre em contato com seu revendedor ou distribuidor Kärcher autorizado.