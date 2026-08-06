Conjunto espuma Easy

Sistema de espuma HP para uso com unidades HD/HDS para limpeza e desinfetação. bico de espuma para conexão à lança e injetor de produto químico HP com válvula medidora de precisão 0-5%. Kit específico da máquina deve ser pedido separadamente.

Especificações

Dados técnicos

Rosca de conexão EASY!Lock
Peso (com embalagem) (kg) 0,5
Máquinas compatíveis
Produtos Em Linha
Acessórios opcionais
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