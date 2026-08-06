Conjunto espuma Easy
Sistema de espuma HP para uso com unidades HD/HDS para limpeza e desinfetação. bico de espuma para conexão à lança e injetor de produto químico HP com válvula medidora de precisão 0-5%. Kit específico da máquina deve ser pedido separadamente.
Especificações
Dados técnicos
|Rosca de conexão
|EASY!Lock
|Peso (com embalagem) (kg)
|0,5
Acessórios opcionais
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