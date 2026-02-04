Extensão da mangueira de alta pressão de 7,5 m

Mangueira de alta pressão para maior versatilidade. Mangueira robusta de 7,5 m DN 8 de qualidade têxtil trançada reforçada, sem dobra com conector de latão.

A mangueira de extensão de alta pressão de 7,5 m alarga o raio de ação para maior versatilidade. A mangueira de extensão é reforçada com entrançamento têxtil e sem dobra com conector de latão. A mangueira de extensão é simplesmente conectada entre o limpador de alta pressão e a mangueira de alta pressão. A mangueira pode suportar pressões de até 180 bar e temperaturas de até 60°C e também é adequada para uso em agentes de limpeza. Adequado para todas lavadoras de alta pressão K 2 a K 7.

Características e benefícios
Mangueira de extensão de 7,5 m
  • Extensão do raio de ação e grande flexibilidade
Especificações

Dados técnicos

temperatura (°C) máx. 40
Pressão de pico (bar) 140
Comprimento (m) 7,5
Colour M22 x 1,5
Peso (kg) 0,9
Peso (com embalagem) (kg) 1
Medidas (c x l x a) (mm) 240 x 240 x 65