Extensão da mangueira de alta pressão de 7,5 m
Mangueira de alta pressão para maior versatilidade. Mangueira robusta de 7,5 m DN 8 de qualidade têxtil trançada reforçada, sem dobra com conector de latão.
A mangueira de extensão de alta pressão de 7,5 m alarga o raio de ação para maior versatilidade. A mangueira de extensão é reforçada com entrançamento têxtil e sem dobra com conector de latão. A mangueira de extensão é simplesmente conectada entre o limpador de alta pressão e a mangueira de alta pressão. A mangueira pode suportar pressões de até 180 bar e temperaturas de até 60°C e também é adequada para uso em agentes de limpeza. Adequado para todas lavadoras de alta pressão K 2 a K 7.
Características e benefícios
Mangueira de extensão de 7,5 m
- Extensão do raio de ação e grande flexibilidade
Especificações
Dados técnicos
|temperatura (°C)
|máx. 40
|Pressão de pico (bar)
|140
|Comprimento (m)
|7,5
|Colour
|M22 x 1,5
|Peso (kg)
|0,9
|Peso (com embalagem) (kg)
|1
|Medidas (c x l x a) (mm)
|240 x 240 x 65