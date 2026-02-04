A mangueira de extensão de alta pressão de 7,5 m alarga o raio de ação para maior versatilidade. A mangueira de extensão é reforçada com entrançamento têxtil e sem dobra com conector de latão. A mangueira de extensão é simplesmente conectada entre o limpador de alta pressão e a mangueira de alta pressão. A mangueira pode suportar pressões de até 180 bar e temperaturas de até 60°C e também é adequada para uso em agentes de limpeza. Adequado para todas lavadoras de alta pressão K 2 a K 7.