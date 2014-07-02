Kit enrolador de mangueira para máquinas, com motor a gasolina, 30 m
Kit de carretel de mangueira para montagem na unidade. A solução perfeita para guardar mangueira de alta pressão seguramente.
Kit Enrolador de Mangueira (Montagem na Unidade): Solução perfeita para armazenamento seguro e economia de espaço. Gira sob pressão. Conector: 22 x 1.5.
Especificações
Dados técnicos
|Comprimento (m)
|30
|Cor
|M22 x 1,5
|Peso (com embalagem) (kg)
|7,5
Itens inclusos
- Enrolador de mangueira
- Mangueira de conexão
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