Kit enrolador de mangueira para máquinas, com motor a gasolina, 30 m

Kit de carretel de mangueira para montagem na unidade. A solução perfeita para guardar mangueira de alta pressão seguramente.

Kit Enrolador de Mangueira (Montagem na Unidade): Solução perfeita para armazenamento seguro e economia de espaço. Gira sob pressão. Conector: 22 x 1.5.

Especificações

Dados técnicos

Comprimento (m) 30
Cor M22 x 1,5
Peso (com embalagem) (kg) 7,5

Itens inclusos

  • Enrolador de mangueira
  • Mangueira de conexão
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