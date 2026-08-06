Kit espuma Inno

Sistema de alta pressão com Lança dupla (bico de espuma e jato de alta pressão para enxágue). Para uso com lavadoras móveis e estacionárias de alta pressão e pressão HDS para limpeza ou desinfecção.

O Kit Inno Foam é um inovador sistema HP de espuma para limpeza/desinfecção em lavadoras HP e HDS (móveis e estacionárias). Inclui lança dupla (bico de espuma + jato HP para enxágue). (Os kits de bico devem ser pedidos separadamente).

Especificações

Dados técnicos

Rosca de conexão EASY!Lock
Peso (com embalagem) (kg) 2
Máquinas compatíveis
Produtos Em Linha
Acessórios opcionais
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