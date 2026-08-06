O Kit Inno Foam com Injetor de Detergente é um inovador sistema HP de espuma para limpeza/desinfecção em lavadoras HD e HDS (móveis e estacionárias). Inclui lança dupla (bico de espuma + jato HP para enxágue) e injetor HP com válvula de dosagem precisa (0-5%). Os kits de bico devem ser pedidos separadamente.