Lança de jato Turbo 120 de terra para o K-2 K 3

Lança de jato turbo com poderoso bocal rotativo de entrada para lavadoras de pressão Kärcher das classes K 2 e K 3. Para sujeira particularmente teimosa como a em superfícies musgosas ou desgastadas.

Graças ao poderoso bocal rotativo de entrada, o jato remove até mesmo sujeira muito difícel e limpa com um brilho. O jato rotativo remove facilmente a sujeira atmosférica, ajudando rapidamente a restaurar superfícies musgosas ou desgastadas, por exemplo. O jato também oferece um grande desempenho de área. Adequado para todas as lavadoras de pressão Kärcher das classes K 2 e K 3.

Características e benefícios
Bico turbo
Limpeza poderosa com alta pressão
  • Remove sujidade impregnada eficientemente
Ligação de baioneta
Especificações

Dados técnicos

Colour M22 x 1,5
Peso (kg) 0,2
Peso (com embalagem) (kg) 0,2
Medidas (c x l x a) (mm) 450 x 41 x 41

Para pistolas produzidas antes de 2010 (gun M, 96,97) é necessário adaptador M.

Máquinas compatíveis
Produtos Descontinuados
Áreas de aplicação
  • Veículos
  • Muros e paredes.