Graças ao poderoso bocal rotativo de entrada, o jato remove até mesmo sujeira muito difícel e limpa com um brilho. O jato rotativo remove facilmente a sujeira atmosférica, ajudando rapidamente a restaurar superfícies musgosas ou desgastadas, por exemplo. O jato também oferece um grande desempenho de área. Adequado para todas as lavadoras de pressão Kärcher das classes K 2 e K 3.