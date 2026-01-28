Lança de jato Turbo 120 de terra para o K-2 K 3
Lança de jato turbo com poderoso bocal rotativo de entrada para lavadoras de pressão Kärcher das classes K 2 e K 3. Para sujeira particularmente teimosa como a em superfícies musgosas ou desgastadas.
Graças ao poderoso bocal rotativo de entrada, o jato remove até mesmo sujeira muito difícel e limpa com um brilho. O jato rotativo remove facilmente a sujeira atmosférica, ajudando rapidamente a restaurar superfícies musgosas ou desgastadas, por exemplo. O jato também oferece um grande desempenho de área. Adequado para todas as lavadoras de pressão Kärcher das classes K 2 e K 3.
Características e benefícios
Bico turbo
Limpeza poderosa com alta pressão
- Remove sujidade impregnada eficientemente
Ligação de baioneta
Especificações
Dados técnicos
|Colour
|M22 x 1,5
|Peso (kg)
|0,2
|Peso (com embalagem) (kg)
|0,2
|Medidas (c x l x a) (mm)
|450 x 41 x 41
Para pistolas produzidas antes de 2010 (gun M, 96,97) é necessário adaptador M.
Máquinas compatíveis
Produtos Descontinuados
Áreas de aplicação
- Veículos
- Muros e paredes.