Linha Prática – Uso Eventual, Ocasional

Aplicações: Essa linha é indicada para utilizações residenciais de baixa intensidade e eventual frequência, tais como, lavagem de bicicletas, móveis residenciais laváveis e carros. Sua pressão remove sujeiras superficiais e recomenda-se que sua aplicação seja em áreas de até 60m². Modelo sugerido: K 1 Compacta

Linha Prática – Uso Moderado

Aplicações: Essa linha é indicada para utilizações residenciais moderadas, ou seja, de maneira razoável, o uso é residencial e de média intensidade, como por exemplo, móveis residenciais laváveis, bicicletas, carros carros pequenos/médios e motos. Sua pressão remove sujeiras levemente incrustadas, recomenda-se que sua aplicação seja em área de até 80 m².

Modelos sugeridos: K 2 Standard, K 2 Standard Max, K 2 Standard Jardim, K 2 Standard Plus, K 2 Standard Auto, K 2 Standard Casa, K 2 Standard T-Racer, K 3 Advanced.

Linha Versátil – Uso Intenso, Robusto

Aplicações: Essa linha é indicada para aplicações residenciais frequentes e que requeiram maior robustez e força, o uso é residencial, porém intenso, utiliza-se para lavagens de bicicletas, móveis residenciais, áreas internas e externas da residência, carros e motos. Sua pressão remove sujeira com alto nível de incrustação, recomenda-se que aplicações sejam efetuadas em uma área de até 120 m².

Modelos sugeridos: K 2 Comfort, K 2 Comfort Max, K 3 Comfort, K 3 Premium Kit Auto, K 3 Premium T-Racer, K 3 Eco.

Linha Especialista – Uso Frequente

Aplicações: Essa linha é indicada para aplicações residenciais diárias e que requeiram maior pressão e força, o uso é residencial, porém cotidiano, utiliza-se para lavagens de bicicletas, móveis residenciais, garagens, calçadas, pátios, muros, desde carros compactos até grandes utilitários, motos e pequenos barcos. Sua pressão e vazão removem sujeiras bastante incrustadas, recomenda-se que aplicações sejam efetuadas em uma área de até 160 m².

Modelos sugeridos: K 3 Power Plus, K 4 Power Plus

Linha Especialista – Uso Contínuo

Aplicações: Essa linha é indicada para aplicações residenciais diárias e pesadas, que requeiram grande pressão e força. O uso é residencial, porém contínuo, pois esta linha de lavadoras possui motor à indução e bomba de alumínio, utiliza-se para lavagens de bicicletas, móveis residenciais, garagens, calçadas, pátios, muros, desde carros compactos até grandes utilitários e vans, motos e barcos pequenos e médios. Sua pressão e vazão removem sujeiras muito incrustadas facilmente, recomenda-se que aplicações sejam efetuadas em uma área de até 190 m².

Modelos sugeridos: K 3.30 Power Maxi, K 4.30 Power Silent, K 5 Power Plus.

Obs. Lembramos que, quaisquer utilizações fora do especificado ou recomendado pelo fabricante, poderá comprometer proporcionalmente a durabilidade do equipamento.