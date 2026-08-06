Lavadora de alta pressão K 3.110 Premium Eco (127V)
Infelizmente este produto foi descontinuado.Clique aqui para ver todos os produtos em linha na mesma categoria.
Acessórios opcionais
Encontrar peça
Selecione "Encontrar Peças" para iniciar sua busca ou entre em contato com seu revendedor ou distribuidor Kärcher autorizado.
Mais opções de limpeza
Design ergonômico inovador, alta performance, baixo consumo de água e energia, e um maior conforto na sua limpeza, com porta-acessórios e aplicador/reservatório de detergente exclusivos da Linha Versátil.
Aplicações da lavadora de alta pressão Kärcher
Produto indicados para limpeza e diversos tipos de aplicações tais como:
- Bicicletas
- Móveis do jardim e ferramentas
- Ao redor do jardim, quintal e mobiliário externo
- Cercas e pedras
- Motos e scooters
- Carros pequenos e médios
- Escadas externas
Garantia Premiada
A sua satisfação é o nosso grande motor. Por isso, ao responder a nossa pesquisa, você nos ajuda a desenvolver soluções de limpeza cada vez mais eficientes, econômicas e sustentáveis.
Com a Garantia Premiada, seu equipamento Kärcher conta com garantia Total por 1 ano à partir da data de compra, contra defeitos de fabricação ou de material, incluindo acessórios.
Responda a pesquisa através de nossa Central de Relacionamento com o Cliente e ganhe automaticamente a Garantia Total, por 1 ano.
Atente-se que para que a garantia contemplada seja válida, é necessário que o questionário seja preenchido no máximo 3 (três) meses após a data da Nota Fiscal. Não esqueça de guardar a Nota Fiscal de compra. Você terá que apresentá-la caso precise da sua Garantia Total.
.