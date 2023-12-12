Configurar a área de lavagem

Lavadora de alta pressão fixa

Se todo o pessoal da oficina tiver que ter acesso à área de lavagem, a tecnologia de lavagem deve ser projetada de forma que seja autoexplicativa, a fim de excluir erros de operação de forma confiável. Em contraste com os dispositivos móveis, uma lavadora de alta pressão fixa é a escolha mais adequada, especialmente se o espaço necessário estiver disponível. Ela tem a vantagem de o dispositivo poder ser alojado em uma sala de equipamentos que não é acessível a todos. O funcionário responsável pela tecnologia de lavagem define os tipos de programas, a pressão do jato, a dosagem dos produtos químicos de lavagem e a duração do tempo de lavagem no dispositivo. Esses vários programas de lavagem predefinidos podem ser acessados ​​por meio de um terminal de controle separado na área de lavagem. Dessa forma, acidentes de trabalho podem ser evitados com segurança, independentemente do número de funcionários que utilizam a área de lavagem, e danos aos veículos e peças do cliente por pessoal da oficina menos experiente podem ser excluídos. Além disso, lavadoras de alta pressão fixas são recomendadas devido aos tempos de configuração mais curtos, onde quer que a área de lavagem esteja em operação por várias horas por dia e um grande número de veículos e peças tenham que ser limpos.