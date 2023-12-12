Configurar a área de lavagem
Áreas de lavagem para uso próprio são indispensáveis para oficinas de automóveis. Elas são necessárias para a preparação do veículo, lavagem de peças e limpeza dos veículos dos clientes. Ao mesmo tempo, a área de lavagem deve ser ecologicamente correta, segura e eficiente. Isso só pode ser alcançado com um planejamento abrangente e cuidadoso, desde a construção até o equipamento técnico.
Requisitos e equipamentos: com rapidez e segurança para sua própria área de lavagem
A experiência mostra que as áreas de lavagem da oficina de automóveis, uma vez instaladas, são utilizadas várias vezes ao dia por todos os funcionários da oficina. Bons resultados de lavagem também têm um impacto direto na qualidade do trabalho da oficina. Uma área de lavagem de oficina contribui significativamente para a satisfação dos clientes, ajuda a retê-los e a conquistar novos.
Requisitos e funcionamento das áreas de lavagem nas oficinas de automóveis
Se você quiser configurar uma nova área de lavagem de oficina, você deve primeiro cuidar da gestão da água e das licenças de construção. O pré-requisito principal para a operação de uma área de lavagem de automóveis é a chamada licença de descarga para as águas residuais geradas durante a lavagem. Ela deve ser solicitada à autoridade de água. Uma licença válida de construção ou de operação também deve estar disponível. No caso de renovação de instalações ou locais de lavagem existentes, apenas a autoridade competente deve ser informada.
Requisitos de construção para áreas de lavagem
Caso tenham sido obtidas as autorizações necessárias, requisitos especiais para o projeto estrutural da área de lavagem devem ser observados, tais como a separação da água de lavagem e da chuva. No caso de áreas de lavagem descobertas, as medidas estruturais devem garantir que nenhuma água de precipitação ou de fusão das áreas vizinhas flua para a área de lavagem. Caso contrário, há o risco de os sistemas de separação de águas residuais ficarem sobrecarregados. Por sua vez, isso significa que ao projetar a base da área de lavagem, deve-se tomar cuidado para garantir que haja uma inclinação interna suficiente em direção ao ralo. Em nenhuma circunstância a água pode escorrer para o solo ou escorrer para massas de água fora da área de lavagem. O próprio ralo da área de lavagem deve ser acessível. Para produzir uma placa de base à prova de líquidos que seja resistente a cargas mecânicas, concreto impermeável à água (por exemplo, B 25 / WU) ou asfalto na construção de estradas é permitido. Importante: as áreas de lavagem existentes devem ser verificadas regularmente quanto a rachaduras ou danos como parte de uma inspeção visual. Se a placa de base estiver danificada, ela deve ser vedada imediatamente de forma profissional.
Tratamento de águas residuais: coletor de lama, separador de líquidos leves, separador de óleo e etc.
Cada área de lavagem também precisa de um coletor de lama em que o material em suspensão transportado na água de lavagem possa se depositar. Esse geralmente é precedido por um coletor de lama prévio para a separação grosseira de grandes quantidades de matéria em suspensão. Ele reduz significativamente o esforço necessário para limpeza e descarte, de modo que seus custos adicionais sejam rapidamente amortizados. O equipamento também inclui um separador de líquidos leves para óleos e combustíveis. Este deve ser equipado com um eixo de controle ou inspeção para controle regular das águas residuais. Para o tratamento de líquidos emulsionados, a área de lavagem também precisa de um separador de coalescência.
Proteção contra ruídos em áreas de lavagem em oficinas de automóveis
Finalmente, a poluição sonora na área circundante causada pelo funcionamento da área de lavagem também deve ser verificada. No entanto, o incômodo para os residentes pode ser facilmente minimizado por meio de instalações de proteção contra ruído. Se todos esses requisitos puderem ser atendidos, a tecnologia de limpeza pode ser considerada.
Seleção de tecnologia de limpeza para áreas de lavagem: fixas ou móveis?
Normalmente, lavadoras de alta pressão de água fria e/ou quente são utilizadas em áreas de lavagem que não são utilizadas para lavagem como atividade remunerada. Aqui você pode escolher entre dispositivos fixos e móveis.
Lavadora de alta pressão fixa
Se todo o pessoal da oficina tiver que ter acesso à área de lavagem, a tecnologia de lavagem deve ser projetada de forma que seja autoexplicativa, a fim de excluir erros de operação de forma confiável. Em contraste com os dispositivos móveis, uma lavadora de alta pressão fixa é a escolha mais adequada, especialmente se o espaço necessário estiver disponível. Ela tem a vantagem de o dispositivo poder ser alojado em uma sala de equipamentos que não é acessível a todos. O funcionário responsável pela tecnologia de lavagem define os tipos de programas, a pressão do jato, a dosagem dos produtos químicos de lavagem e a duração do tempo de lavagem no dispositivo. Esses vários programas de lavagem predefinidos podem ser acessados por meio de um terminal de controle separado na área de lavagem. Dessa forma, acidentes de trabalho podem ser evitados com segurança, independentemente do número de funcionários que utilizam a área de lavagem, e danos aos veículos e peças do cliente por pessoal da oficina menos experiente podem ser excluídos. Além disso, lavadoras de alta pressão fixas são recomendadas devido aos tempos de configuração mais curtos, onde quer que a área de lavagem esteja em operação por várias horas por dia e um grande número de veículos e peças tenham que ser limpos.
Lavadoras de alta pressão móveis
Se a área de lavagem for usada apenas ocasionalmente, uma lavadora móvel de alta pressão de água fria ou quente é suficiente para que oficinas menores lavem peças ou veículos. Dependendo da infraestrutura existente e dos requisitos de desempenho, essas podem ser operadas com eletricidade, gasolina ou diesel. Elas oferecem a vantagem de poupar espaço, uma vez que não é necessária uma sala de equipamentos separada. No entanto, tempos de configuração mais longos sempre devem ser esperados com dispositivos móveis. Cabos elétricos, mangueiras de água e de alta pressão que se encontram à volta apresentam certos riscos de acidente.
Frio, quente, vapor
Ao escolher a tecnologia de limpeza certa, surge a questão se a lavadora de alta pressão não está aquecida e se deve ser equipada com um queimador de óleo ou gás ou um aquecedor elétrico. Para responder a isso, a infraestrutura da oficina, o fornecimento de eletricidade, gás ou óleo e sua eficiência devem ser verificados. Ao aquecer água com gás ou óleo, dispositivos fixos devem ser conectados a uma chaminé. Se, por exemplo, muitas lavagens de motocicleta forem realizadas, uma lavadora de alta pressão de água quente com uma etapa adicional de vapor deve ser considerada. No entanto, devido ao risco de acidentes, tais dispositivos só podem ser usados por pessoal treinado. Dispositivos de água fria, por outro lado, são adequados para lavar a carroceria. Eles resfriam as partes quentes da carroceria no verão para que a água da lavagem não evapore e possa soltar a sujeira aderente por mais tempo.
Materiais de limpeza
O ideal é que a pressão e a temperatura da água possam ser reguladas diretamente na lança ou na lavadora de alta pressão, de acordo com o tipo de sujeira, de forma que a sujeira oleosa ou gordurosa possa ser removida de forma muito fácil aumentando a temperatura da água de lavagem. No caso de manchas muito persistentes, também são usados produtos químicos de lavagem. Existem produtos de limpeza universais ou especiais para este fim. A aplicação e a regulagem devem ser feitas da forma mais simples possível através do dispositivo, a fim de evitar dosagem incorreta ou excessiva. Para garantir que a química de lavagem não prejudique o separador de líquidos leves ou de coalescência, os fabricantes de equipamentos de lavagem oferecem cursos de treinamento ou instruções completas sobre como usá-los. Esses devem definitivamente ser aproveitados.
Ergonomia
Independentemente de ser usada uma lavadora de alta pressão fixa ou móvel, deve-se prestar atenção à ergonomia das ferramentas e dos acessórios. Danos físicos causados por estresse excessivo de longo prazo podem ser evitados com segurança. Os sintomas de fadiga, que aumentam a probabilidade de erros e, portanto, o risco de lesões, também são evitados.
Acessórios
A seleção dos acessórios depende do uso planejado e do êxito de lavagem desejado; lanças de espuma, escovas de lavagem rotativas ou lanças articuladas para lavar a parte inferior da carroceria ou o teto são ideais para a limpeza de veículos. Por outro lado, os acessórios de pulverização com diferentes ângulos de jato são preferencialmente utilizados para a lavagem de peças.