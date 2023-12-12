Jateamento de gelo seco em oficinas de automóveis

Por que gelo seco na oficina?

A limpeza de peças de automóveis, ferramentas ou máquinas sujas é geralmente difícil e frequentemente associada a muita sujeira. Isso porque após processos como jateamento de areia, por exemplo, permanecem meios de jateamento como areia ou granulado de vidro. O que geralmente se segue é o esfregamento após a limpeza.

Por esta razão, o gelo seco oferece uma série de vantagens para as oficinas e recondicionadores de automóveis: o jateamento de gelo seco pode ser usado sem hesitação, especialmente onde a água é tabu. Especialmente em componentes eletrônicos de veículos sensíveis ou durante aos trabalhos de carroceria em carros antigos. Possíveis danos aos componentes eletrônicos sensíveis através da limpeza com água são evitados, as peças são protegidas de produtos químicos agressivos ou ferramentas mecânicas e as incrustações persistentes são removidas sem deixar qualquer resíduo.

A limpeza com gelo seco também oferece um remédio para tarefas que antes eram impossíveis ou que só podiam ser realizadas com muito tempo. Além de remover resíduos de chiclete ou manchas de graxa, os painéis de instrumentos e compartimentos do motor também podem ser limpos de forma impecável.