Jateamento de gelo seco em oficinas de automóveis
O jateamento de gelo seco é um processo eficaz de jateamento de partículas para remover depósitos de sujeira persistentes de vários substratos. Especialmente em superfícies complexas e sensíveis, a limpeza com gelo seco também tem provado o seu valor em oficinas automotivas ou oficinas de recondicionamento, desde a limpeza de estofados em automóveis, passando pela limpeza de compartimentos do motor até trabalhos de restauração em carros antigos. A principal vantagem dessa tecnologia reside sobretudo na limpeza sem resíduos: sem águas residuais, sem produtos químicos e sem resíduos de explosivos.
Compartimento do motor, carroceria ou compartimento interno: gelo seco para limpar superfícies sensíveis
Por que gelo seco na oficina?
A limpeza de peças de automóveis, ferramentas ou máquinas sujas é geralmente difícil e frequentemente associada a muita sujeira. Isso porque após processos como jateamento de areia, por exemplo, permanecem meios de jateamento como areia ou granulado de vidro. O que geralmente se segue é o esfregamento após a limpeza.
Por esta razão, o gelo seco oferece uma série de vantagens para as oficinas e recondicionadores de automóveis: o jateamento de gelo seco pode ser usado sem hesitação, especialmente onde a água é tabu. Especialmente em componentes eletrônicos de veículos sensíveis ou durante aos trabalhos de carroceria em carros antigos. Possíveis danos aos componentes eletrônicos sensíveis através da limpeza com água são evitados, as peças são protegidas de produtos químicos agressivos ou ferramentas mecânicas e as incrustações persistentes são removidas sem deixar qualquer resíduo.
A limpeza com gelo seco também oferece um remédio para tarefas que antes eram impossíveis ou que só podiam ser realizadas com muito tempo. Além de remover resíduos de chiclete ou manchas de graxa, os painéis de instrumentos e compartimentos do motor também podem ser limpos de forma impecável.
Limpeza em todas as áreas
O jateamento de gelo seco é usado em diferentes áreas. Com a ajuda de jateadoras de gelo seco, vernizes, óleos, graxas, alcatrão, betume, tinta, resina, adesivos, cera, resíduos de silicone e de borracha, chiclete e uma grande variedade de depósitos de sujeira são removidos de vários substratos. A aplicação também pode ser realizada em superfícies pintadas para remover tinta velha camada por camada. Existem também várias áreas de aplicação em veículos.
Jateamento de gelo seco no compartimento do motor e na carroceria:
Peças metálicas
Motor, chassis, aros, superfícies de vedação, roscas, ferramentas, plataformas elevatórias
Peças de borracha
Mangueiras, alças, vedações, suportes de escape
Componentes eletrônicos
Limpeza com gelo seco no interior do veículo:
Têxteis e plásticos dentro e sobre o veículo: bancos, tapetes, tetos, apoios de braços, ranhuras de ventilação, painéis de instrumentos, pedais
Como funciona o jateamento de gelo seco?
O jateamento de gelo seco é um processo de jateamento de partículas em que grânulos de CO2 são usados como meio de jateamento. Em contraste com a maioria dos outros meios de jateamento, que não mudam seu estado sólido de agregado durante todo o processo de trabalho, o CO2 congelado se sublima em gás CO2 imediatamente após o impacto na superfície. Portanto, não restam resíduos de meios de jateamento. Isso abre uma ampla gama de aplicações para esta tecnologia.
Fabricação de pelotas de gelo seco
As pelotas de gelo seco utilizadas devem ser frescas, caso contrário, a eficiência da limpeza será reduzida e as pelotas irão sublimar em gás. Mesmo em refrigeradores adequados, elas só podem ser armazenadas por alguns dias.
Até agora, as pelotas de gelo seco eram produzidas em grandes prensas hidráulicas, os chamados pelotizadores, e entregues sob encomenda. Isso geralmente é inconveniente e caro, especialmente no caso de quantidades menores. Por esse motivo, o jateamento de gelo seco não é frequentemente utilizado como técnica de limpeza, embora propicie um trabalho muito eficiente.
No entanto, já existe um dispositivo no mercado para uso em oficinas que produz gelo seco de forma independente, precisamente quando a limpeza está sendo feita e apenas na quantidade necessária. Em termos de logística, apenas duas coisas são necessárias: CO2 líquido como matéria-prima, que pode ser armazenado sem perdas em cilindros, e uma rede de ar comprimido ou um compressor compacto.
Método e efeito do jateamento de gelo seco
1. As pelotas de gelo seco, ou seja, o CO2 sólido com uma temperatura de -79 °C, causam impacto na superfície a uma velocidade elevada de 150 m/s. Em comparação com todos os outros procedimentos de jateamento, as partículas aceleradas liberam sua energia cinética no impacto. A dureza de Mohs corresponde aproximadamente à do gesso.
2. Se as pelotas de gelo microfinas a uma temperatura de −79° C atingirem a sujeira ou a camada a ser removida, a diferença de temperatura/resfriamento abrupto e a energia cinética farão com que a sujeira se torne frágil e quebradiça, quebrando e facilitando a sua remoção posterior.
3. Sublimação: as seguintes partículas penetram nas fissuras de crostas de sujeira e dos revestimentos de pintura e sublimam aí do estado de agregado sólido para o estado gasoso. Isso está associado a um aumento de 400 vezes no volume, a sujeira é expelida na faixa microscópica.
Vantagens do jateamento de gelo seco
Como os equipamentos de jateamento de gelo seco operam sem produtos químicos, não há água residual para descarte e não há restos de resíduos de meios de jateamento. Superfícies especialmente sensíveis são limpas suavemente e com pouco esforço.
- Sem resíduos: após o uso, não há água residual, produtos químicos e resíduos de meios de jateamento para descarte. Permanecem apenas as substâncias emitidas que, dependendo da quantidade e composição, são sopradas com o ar comprimido disponível ou aspiradas com dispositivos de sucção.
- Limpeza sem trabalho preparatório: as peças do veículo não precisam ser desmontadas com dificuldade para limpeza. As pelotas chegam facilmente até os cantos menores.
- Economia de tempo graças a uma limpeza rápida e eficaz com gelo seco.
- Limpeza ecológicasem produtos químicos adicionais ou meios de jateamento.
- As superfícies não são danificadas.
Segurança no trabalho adequada ao trabalhar com gelo seco em oficinas de automóveis
A pressão sonora de uma jateadora de gelo seco não é insignificante, varia entre 75 e 125 dB (A), dependendo de vários parâmetros operacionais. O operador deve, portanto, usar proteção auditiva. Tocar no gelo seco pode causar lesões na pele devido à sua extrema frieza. Para a segurança do usuário, seu equipamento deve, portanto, consistir também de macacão, óculos de proteção ou capacete com proteção visual e luvas. A MAK (concentração máxima no local de trabalho) para CO2 está limitada a 0,5% por volume, o que não causa quaisquer problemas no exterior ou no chão de fábrica. No entanto, em salas fechadas ou cabines de jateamento, um sistema de ventilação com detector de CO2 deve ser providenciado ou uma proteção respiratória deve ser usada.