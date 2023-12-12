Jateamento de gelo seco em oficinas de automóveis

O jateamento de gelo seco é um processo eficaz de jateamento de partículas para remover depósitos de sujeira persistentes de vários substratos. Especialmente em superfícies complexas e sensíveis, a limpeza com gelo seco também tem provado o seu valor em oficinas automotivas ou oficinas de recondicionamento, desde a limpeza de estofados em automóveis, passando pela limpeza de compartimentos do motor até trabalhos de restauração em carros antigos. A principal vantagem dessa tecnologia reside sobretudo na limpeza sem resíduos: sem águas residuais, sem produtos químicos e sem resíduos de explosivos.

Limpeza em oficinas

Compartimento do motor, carroceria ou compartimento interno: gelo seco para limpar superfícies sensíveis

Por que gelo seco na oficina?

A limpeza de peças de automóveis, ferramentas ou máquinas sujas é geralmente difícil e frequentemente associada a muita sujeira. Isso porque após processos como jateamento de areia, por exemplo, permanecem meios de jateamento como areia ou granulado de vidro. O que geralmente se segue é o esfregamento após a limpeza.

Por esta razão, o gelo seco oferece uma série de vantagens para as oficinas e recondicionadores de automóveis: o jateamento de gelo seco pode ser usado sem hesitação, especialmente onde a água é tabu. Especialmente em componentes eletrônicos de veículos sensíveis ou durante aos trabalhos de carroceria em carros antigos. Possíveis danos aos componentes eletrônicos sensíveis através da limpeza com água são evitados, as peças são protegidas de produtos químicos agressivos ou ferramentas mecânicas e as incrustações persistentes são removidas sem deixar qualquer resíduo.

A limpeza com gelo seco também oferece um remédio para tarefas que antes eram impossíveis ou que só podiam ser realizadas com muito tempo. Além de remover resíduos de chiclete ou manchas de graxa, os painéis de instrumentos e compartimentos do motor também podem ser limpos de forma impecável.

Limpeza com gelo seco em um veículo

Limpeza em todas as áreas

O jateamento de gelo seco é usado em diferentes áreas. Com a ajuda de jateadoras de gelo seco, vernizes, óleos, graxas, alcatrão, betume, tinta, resina, adesivos, cera, resíduos de silicone e de borracha, chiclete e uma grande variedade de depósitos de sujeira são removidos de vários substratos. A aplicação também pode ser realizada em superfícies pintadas para remover tinta velha camada por camada. Existem também várias áreas de aplicação em veículos.

Jateamento de gelo seco no compartimento do motor e na carroceria:

Limpeza de peças metálicas com a jateadora de gelo seco Kärcher

Peças metálicas

Motor, chassis, aros, superfícies de vedação, roscas, ferramentas, plataformas elevatórias

Limpeza de peças de borracha com a jateadora de gelo seco Kärcher

Peças de borracha

Mangueiras, alças, vedações, suportes de escape

Limpeza de componentes eletrônicos com a jateadora de gelo seco Kärcher

Componentes eletrônicos

Limpeza com gelo seco no interior do veículo:

Limpeza com gelo seco no interior do veículo com a jateadora de gelo seco Kärcher
Limpeza de bancos de automóveis com gelo seco

Têxteis e plásticos dentro e sobre o veículo: bancos, tapetes, tetos, apoios de braços, ranhuras de ventilação, painéis de instrumentos, pedais

Como funciona o jateamento de gelo seco?

O jateamento de gelo seco é um processo de jateamento de partículas em que grânulos de CO2 são usados ​​como meio de jateamento. Em contraste com a maioria dos outros meios de jateamento, que não mudam seu estado sólido de agregado durante todo o processo de trabalho, o CO2 congelado se sublima em gás CO2 imediatamente após o impacto na superfície. Portanto, não restam resíduos de meios de jateamento. Isso abre uma ampla gama de aplicações para esta tecnologia.

Processo de jateamento de gelo seco

Fabricação de pelotas de gelo seco

As pelotas de gelo seco utilizadas ​​devem ser frescas, caso contrário, a eficiência da limpeza será reduzida e as pelotas irão sublimar em gás. Mesmo em refrigeradores adequados, elas só podem ser armazenadas por alguns dias.

Até agora, as pelotas de gelo seco eram produzidas em grandes prensas hidráulicas, os chamados pelotizadores, e entregues sob encomenda. Isso geralmente é inconveniente e caro, especialmente no caso de quantidades menores. Por esse motivo, o jateamento de gelo seco não é frequentemente utilizado como técnica de limpeza, embora propicie um trabalho muito eficiente.

No entanto, já existe um dispositivo no mercado para uso em oficinas que produz gelo seco de forma independente, precisamente quando a limpeza está sendo feita e apenas na quantidade necessária. Em termos de logística, apenas duas coisas são necessárias: CO2 líquido como matéria-prima, que pode ser armazenado sem perdas em cilindros, e uma rede de ar comprimido ou um compressor compacto.

Fabricação de gelo seco

Método e efeito do jateamento de gelo seco

1. As pelotas de gelo seco, ou seja, o CO2 sólido com uma temperatura de -79 °C, causam impacto na superfície a uma velocidade elevada de 150 m/s. Em comparação com todos os outros procedimentos de jateamento, as partículas aceleradas liberam sua energia cinética no impacto. A dureza de Mohs corresponde aproximadamente à do gesso.

2. Se as pelotas de gelo microfinas a uma temperatura de −79° C atingirem a sujeira ou a camada a ser removida, a diferença de temperatura/resfriamento abrupto e a energia cinética farão com que a sujeira se torne frágil e quebradiça, quebrando e facilitando a sua remoção posterior.

3. Sublimação: as seguintes partículas penetram nas fissuras de crostas de sujeira e dos revestimentos de pintura e sublimam aí do estado de agregado sólido para o estado gasoso. Isso está associado a um aumento de 400 vezes no volume, a sujeira é expelida na faixa microscópica.

Vantagens do jateamento de gelo seco

Como os equipamentos de jateamento de gelo seco operam sem produtos químicos, não há água residual para descarte e não há restos de resíduos de meios de jateamento. Superfícies especialmente sensíveis são limpas suavemente e com pouco esforço.

  • Sem resíduos: após o uso, não há água residual, produtos químicos e resíduos de meios de jateamento para descarte. Permanecem apenas as substâncias emitidas que, dependendo da quantidade e composição, são sopradas com o ar comprimido disponível ou aspiradas com dispositivos de sucção.
  • Limpeza sem trabalho preparatório: as peças do veículo não precisam ser desmontadas com dificuldade para limpeza. As pelotas chegam facilmente até os cantos menores.
  • Economia de tempo graças a uma limpeza rápida e eficaz com gelo seco.
  • Limpeza ecológicasem produtos químicos adicionais ou meios de jateamento.
  • As superfícies não são danificadas.

Segurança no trabalho adequada ao trabalhar com gelo seco em oficinas de automóveis

A pressão sonora de uma jateadora de gelo seco não é insignificante, varia entre 75 e 125 dB (A), dependendo de vários parâmetros operacionais. O operador deve, portanto, usar proteção auditiva. Tocar no gelo seco pode causar lesões na pele devido à sua extrema frieza. Para a segurança do usuário, seu equipamento deve, portanto, consistir também de macacão, óculos de proteção ou capacete com proteção visual e luvas. A MAK (concentração máxima no local de trabalho) para CO2 está limitada a 0,5% por volume, o que não causa quaisquer problemas no exterior ou no chão de fábrica. No entanto, em salas fechadas ou cabines de jateamento, um sistema de ventilação com detector de CO2 deve ser providenciado ou uma proteção respiratória deve ser usada.

Segurança no trabalho ao limpar com gelo seco

FAQ:

A experiência tem mostrado que a limpeza é muito melhor e mais rápida com pelotas de gelo seco produzidas recentemente. Portanto, no jateamento de gelo seco, é de importância essencial sempre usar gelo seco o mais fresco possível. O gelo seco com vários dias perde a sua densidade e, assim, o desempenho de limpeza é reduzido. O efeito é que você precisará de mais gelo seco para limpar uma determinada área. Além disso, o gelo seco sublima continuamente. Isso significa que, por exemplo, dos 100 quilos originais de pelotas de gelo seco, apenas cerca de 92 quilos sobram após um dia.

  • Nenhuma substância perigosa
    não são usados produtos químicos ou solventes tóxicos ou prejudiciais ao meio ambiente no jateamento de gelo seco. Isso significa que não são produzidos vapores tóxicos ou perigosos. Como resultado, os colaboradores não são ameaçados pelo uso de substâncias perigosas e prejudiciais à saúde.

  • Fácil descarte
    Nenhum meio de jateamento permanece durante o jateamento de gelo seco. A sujeira solta cai no chão e pode ser varrida. Apenas a sujeira que se acumula deve ser descartada. Se, por outro lado, forem usados ​​produtos químicos e solventes, permanecerão resíduos tóxicos, que deverão ser descartados com grande custo.

  • Nenhum resíduo secundário
    No caso de jato de areia, refrigerante ou água, o material de jateamento usado torna-se um resíduo problemático se contaminantes perigosos tiverem sido removidos com ele. É produzida uma quantidade muito grande de resíduos secundários que podem ter que ser descartados de uma maneira muito complexa e cara.
  • Produção de dióxido de carbono
    O CO2 é um subproduto de outros processos industriais. Por exemplo, o dióxido de carbono é produzido durante a depuração de CO2 na síntese de amônia e metanol. Uma grande parte do CO2 usado é obtida de um gás de dióxido de carbono bruto que é produzido como gás residual no processamento químico de petróleo bruto e gás natural. O dióxido de carbono também é produzido durante os processos de combustão nas centrais de energia elétrica ou durante os processos de fermentação. Nos países industrializados, portanto, o CO2 não é mais produzido separadamente/adicionalmente e a queima de combustíveis fósseis para a produção de CO2 desapareceu completamente.
     

O seguinte equipamento de proteção é necessário para o jateamento de gelo seco:

  • Proteção auditiva: como o nível de ruído durante o jateamento de gelo seco é, em alguns casos, bem acima de 85 dB (A), deve-se usar proteção auditiva. 

  • Luvas: para proteção contra queimaduras causadas por pelotas de gelo seco, é recomendado o uso de luvas.

  • Óculos de segurança: para proteger os olhos das partículas voadoras, é recomendado o uso de óculos de segurança. Recomenda-se também um sistema completo composto por capacete, viseira e proteção auditiva.

  • Proteção respiratória: dependendo da quantidade de poeira ou concentração de CO2, uma proteção respiratória leve ou mesmo pesada é necessária.

  • • Detector de dióxido de carbono: para detectar a concentração de CO2 no ar respirado, o pessoal de jateamento deve usar um detector de CO2 pessoal. Ele emite um alarme assim que uma concentração crítica é atingida.
     

 

