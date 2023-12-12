Limpar os pisos de porcelanato
Os pisos de porcelanato são um revestimento de chão atraente e muito popular, que se caracterizam pela robustez, alta resistência ao deslizamento e baixíssima capacidade de absorção de umidade. Hoje em dia, é impossível imaginar o pavimento sem porcelanato como um meio de design moderno e ao mesmo tempo seguro.
Um revestimento de chão robusto e seguro
Os pisos de porcelanato são um revestimento atraente e muito popular, caracterizados pela robustez, alta resistência ao deslizamento e uma capacidade de absorção de umidade muito baixa. O revestimento do chão está disponível em numerosas variantes e cores, o que o tornou um sucesso em diferentes tipos de edifícios, por exemplo, em oficinas, cozinhas industriais, em postos de gasolina, corredores, saguões de hotéis ou plataformas de trem. Hoje é impossível imaginar o pavimento sem ele como um meio de design moderno e, ao mesmo tempo, seguro.
O piso de porcelanato é constituído por um material argiloso homogêneo preparado, cuja massa seca por spray é prensada sob alta pressão, cozida a uma temperatura superior a 1200 ° C e fortemente sintetizada no processo. Isso resulta em uma cobertura particularmente dura com um nível muito alto de resistência ao deslizamento e uma capacidade de absorção de água muito baixa (menos de 0,5% em peso), razão pela qual também é frequentemente usada ao ar livre, a água não pode se acumular no piso e, por isso, a queda de água ocorre muito raramente, mesmo em condições de gelo. Existem diferentes tipos de pisos de porcelanato: superfície tratada (escovada, parcialmente polida, polida) e não tratada com superfície estruturada ou natural.
Como todos esses pisos de porcelanato têm uma superfície microporosa, mesmo pequenas partículas de sujeira podem penetrá-la, o que pode ser intensificado pelo uso de materiais de limpeza que contêm tensoativos. Os tensoativos reduzem a tensão superficial da água. Isso facilita a penetração das impurezas e das partículas de sujeira dissolvidas na água nos poros finos. Os resíduos de tensoativos na superfície também promovem a nova contaminação.
O resultado é o que chamamos de envelhecimento, que representa um grande desafio para a limpeza do chão. Somente com materiais de limpeza adequados e tecidos de limpeza feitos de microfibra é possível remover a sujeira da estrutura da superfície, a fim de garantir a limpeza necessária, a preservação do valor e a resistência ao escorregamento.
Limpeza com lavadoras e secadoras de piso
Para a limpeza do chão, recomenda-se o uso de lavadoras e secadoras de piso. O material de limpeza é adicionado à água do tanque de água limpa, ou a água e o material de limpeza são misturados com antecedência. A mistura, a chamada solução de limpeza, é transportada para a cabeça de lavagem e de lá é direcionada para o chão por meio do sistema de escovas. Em interação com a pressão das escovas, a sujeira é então liberada. A barra de sucção móvel coleta a solução de sujeira novamente e a guia para o tanque de água suja.
O modelo certo: vantagens da esfregadora de rolos
Para a limpeza mecânica, a cabeça esfregadora de rolos com uma almofada de rolos em microfibra tem se mostrado particularmente útil, pois os rolos são autolimpantes e com eles é possível realizar uma varredura prévia. Em princípio, a limpeza com tecnologia de vidros também é possível.
Tudo depende da velocidade
A velocidade do rolo de microfibra (400-1100 rpm dependendo do tipo de lavadora e secadora de piso) é decisiva para o melhor resultado de limpeza possível no caso de pisos de porcelanato, pois a alta velocidade não deixa a sujeira nos rolos de microfibra, pelo contrário, ela é lançada para fora. Assim, eles são autolimpantes e, portanto, constantes na eficiência de limpeza. Uma limpeza demorada dos rolos de microfibra após a conclusão da tarefa de limpeza também não é necessária. Basta enxaguar na torneira. Para neutralizar odores desagradáveis, os rolos de microfibra são deixados para secar depois de removidos.
Limpeza de manutenção do porcelanato
Limpeza de manutenção com a esfregadora de rolos
Para a limpeza de manutenção mecânica, um material de limpeza de porcelanato sem surfactante (0,5–3%) é aplicado uniformemente com a lavadora e secadora de piso com cabeça esfregadora de rolos e rolos de microfibra, incorporado e aspirado novamente na mesma operação (método de uma etapa). Não é necessário enxaguar com água limpa. Esse processo de limpeza também limpa as juntas completamente. O uso de lavadoras e secadoras de piso particularmente pequenas e práticas é recomendado para a limpeza de manutenção de áreas menores e para a limpeza de áreas de difícil acesso. Ao selecionar o material de limpeza para pisos de porcelanato, é importante garantir que ele tenha um alto efeito de limpeza e que esteja livre de tensoativos, a fim de facilitar a dissolução da sujeira e não favorecer uma nova contaminação.
Limpeza de manutenção com o esfregão largo para áreas pequenas e de grandes dimensões
No caso de áreas pequenas e de grandes dimensões ou em ambientes muito angulares, o uso de um esfregão largo com tampas de esfregão de microfibra pode ser mais eficiente do que usar uma lavadora e secadora de piso.
Preparação: remoção de sujeiras soltas (aspiração ou com tampas de esfregão de microfibra)
remoção de sujeiras aderentes por meio de um pano úmido em uma ou duas etapas com tampas de esfregão de microfibra.
- Um estágio: o revestimento do chão é esfregado em uma única operação. As sujeiras que se soltam são absorvidas, podendo permanecer no chão uma sujeira fortemente aderente.
- Dois estágios: primeiro, a superfície é limpa com muita quantidade de solução de limpeza com o objetivo de amolecer a sujeira. Na segunda etapa, a sujeira solta é coletada com uma tampa de esfregão de microfibra altamente escorrida.
Tipos de sujeira e o material de limpeza apropriado:
Sujeira da rua:
Um produto de limpeza neutro é suficiente para remover a sujeira da rua.
Sujeiras oleosas e gordurosas:
A sujeira muito oleosa e gordurosa é removida com um material de limpeza alcalino.
Acúmulos de impurezas minerais:
No caso de acúmulos de impurezas minerais, como calcário, é necessário um material de limpeza ácido. As juntas devem ser molhadas antes de usar o material de limpeza.
Limpeza básica no método de duas etapas
No caso de revestimentos de porcelanato, onde ao longo dos anos se acumulou uma grande camada de sujeira correspondente, não se pode evitar uma limpeza mecânica básica com a esfregadora de rolos no método de duas etapas. Dependendo do tipo e do grau de sujeira, é utilizado um produto de limpeza básico bem umedecido, fortemente alcalino ou ácido.
O seguinte fluxo de trabalho é recomendado:
- Se for utilizado um produto de limpeza ácido, as juntas deverão ser molhadas previamente.
- Aplicar o material de limpeza (5-20%, dependendo do grau de sujeira) em seções.
- Durante o tempo de ação, esfregar a superfície com a esfregadora de rolos em pistas ligeiramente sobrepostas e não deixar a solução de limpeza secar, ou seja, adicionar mais se necessário.
- Aspirar a solução de sujeira.
- Finalmente, lavar o revestimento do chão com água limpa em abundância, utilizando o método de uma etapa.
Alternativa: limpeza básica com a máquina de disco único e almofadas de microfibra ou de resina melamínica
Uma máquina de disco único de funcionamento lento (por exemplo 180 rpm) aplica um torque elevado à superfície e é, portanto, muito bem adequada para a tarefa de limpeza. A máquina também deve estar equipada com um tanque de material de limpeza e um porta-almofadas com almofadas de microfibra/resinas melamínicas.
O material de limpeza apropriado (dependendo do tipo de sujeira) é aplicado em seções. Durante o tempo de ação (aproximadamente 5 minutos), o revestimento é esfregado várias vezes em movimentos circulares e fortemente sobrepostos, a fim de obter um efeito de limpeza uniforme.
Ao colocar e trabalhar nas superfícies a serem limpas, deve-se certificar de que a solução de limpeza não seque. Portanto, se necessário, deve ser adicionada solução de limpeza do tanque.
O próximo passo é aspirar a solução de sujeira com um potente aspirador de pó e líquido. Por fim, a área limpa é enxaguada com água em abundância e aspirada novamente com aspirador de pó e líquido.
Dica:
As almofadas de microfibra sujas devem ser lavadas na máquina de lavar antes de serem usadas novamente.
Reflexão: almofadas de resina melamínica
Para máquinas que têm uma cabeça esfregadora de discos, também é recomendado o uso de almofadas de resina melamínica. Graças à sua excelente mecânica, o uso de materiais de limpeza pode até ser dispensado na maioria dos casos .
Conclusão: a limpeza correta evita o envelhecimento
Se os pisos de porcelanato, de difícil limpeza devido à estrutura microporosa, forem limpos regularmente da maneira descrita, não há risco de envelhecerem a longo prazo. É assim que a originalidade do piso se impõe. O aspecto de resistência ao deslizamento também é totalmente levado em consideração.