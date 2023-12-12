Limpar os pisos de porcelanato

Um revestimento de chão robusto e seguro

Os pisos de porcelanato são um revestimento atraente e muito popular, caracterizados pela robustez, alta resistência ao deslizamento e uma capacidade de absorção de umidade muito baixa. O revestimento do chão está disponível em numerosas variantes e cores, o que o tornou um sucesso em diferentes tipos de edifícios, por exemplo, em oficinas, cozinhas industriais, em postos de gasolina, corredores, saguões de hotéis ou plataformas de trem. Hoje é impossível imaginar o pavimento sem ele como um meio de design moderno e, ao mesmo tempo, seguro.

O piso de porcelanato é constituído por um material argiloso homogêneo preparado, cuja massa seca por spray é prensada sob alta pressão, cozida a uma temperatura superior a 1200 ° C e fortemente sintetizada no processo. Isso resulta em uma cobertura particularmente dura com um nível muito alto de resistência ao deslizamento e uma capacidade de absorção de água muito baixa (menos de 0,5% em peso), razão pela qual também é frequentemente usada ao ar livre, a água não pode se acumular no piso e, por isso, a queda de água ocorre muito raramente, mesmo em condições de gelo. Existem diferentes tipos de pisos de porcelanato: superfície tratada (escovada, parcialmente polida, polida) e não tratada com superfície estruturada ou natural.