Limpar piso de cimento queimado de forma profissional

O piso de cimento queimando é amplamente utilizado. Esse revestimento necessita de uma atenção especial para a limpeza e manutenção. Isso porque está sujeito a uma tensão extraordinária e, ao mesmo tempo, tem de cumprir os requisitos de segurança no trabalho na empresa. Quando se trata de limpeza básica, de manutenção e intermediária, é importante escolher o equipamento certo.

Limpar a betonilha de cimento

Particularidades da betonilha de cimento

A betonilha de cimento é constituída por areia ou cascalho, cimento e água e é o tipo de betonilha mais comumente utilizado. No setor industrial, apenas são produzidas as chamadas betonilhas de material duro que, graças à sua espessura e classe de resistência, podem suportar cargas de tráfego muito elevadas.

A betonilha de cimento tem uma característica especial: a ação dos ácidos cria uma "estrutura semelhante ao concreto lavado", ou seja, o concreto fica mais áspero e isso dificulta a limpeza. No caso de revestimentos de alto brilho, a limpeza com alcalinos fortes (valor de pH maior que 10) também pode fazer com que a superfície se torne fosca.

Além disso, a betonilha de cimento sem medidas de acabamento superficial, como impregnação, vedação ou cobertura, tende a formar poeira e sujeira e a umidade pode penetrar mais rapidamente. Se a betonilha de cimento não for endurecida e temperada, deve-se tomar cuidado durante a limpeza para que a umidade aplicada seja sugada de novo imediatamente. Nesse caso, a limpeza só deve ser realizada usando o método de uma etapa.

Medição do valor de pH
Limpeza com uma vassoura com aspiração

Preparação para limpeza (limpeza inicial/limpeza final)

Se necessário, grandes quantidades de sujeira podem ser coletadas com uma vassoura com aspiração antes da limpeza com água, dependendo do tipo e da quantidade. Sujeiras persistentes após a fase de construção, como tinta, argamassa, tinta de emulsão, alcatrão ou adesivos, são cuidadosamente removidas com uma espátula ou lâmina.

Retirar os últimos vestígios de

  • argamassa com uma bucha manual verde.
  • Deixar a tinta de emulsão agir sem diluir com o produto de limpeza básico por aproximadamente cinco minutos e trabalhar cuidadosamente com uma bucha manual verde. Em seguida, enxaguar bem. Atenção: não usar em emulsões com brilho próprio ou revestimentos de polímero.
  • Limpar cuidadosamente pinturas e adesivos com o removedor de manchas universal. Aplicar o solvente sobre um pano e usar o pano umedecido para limpar os resíduos de tinta e adesivo. Porém, nunca usar diluente em emulsões com brilho próprio, como uma dispersão de polímero, pois isso danifica a cobertura.

Limpeza de manutenção: remover a sujeira leve

A limpeza de manutenção é realizada através do método de uma etapa. Ao remover sujeira mais leve, escovas ou almofadas de esfregar vermelhas são usadas na lavadora e secadora de piso. O trabalho é realizado com pressão de contato reduzida e menor velocidade das escovas de rolos. Como material de limpeza, um produto de limpeza de manutenção e intermediário é adequado para a indústria, sendo utilizado na dosagem de 0,5 a 3%, dependendo do grau de sujeira. Recomendamos equipar a máquina com dosagem automática de material de limpeza. Não é necessário limpar ou enxaguar, o chão pode ser pisado de novo imediatamente.

Caso a limpeza com água não seja necessária devido à necessidade de limpeza, a limpeza de manutenção também pode ser realizada com o uso de uma vassoura com aspiração.

Limpeza de manutenção com lavadora e secadora de piso

Limpeza básica: remover a sujeira fortemente aderente

Sujeiras, por exemplo, de óleo, graxa ou desgaste dos pneus, que não podem ser removidas durante a limpeza de manutenção, são removidas em intervalos regulares por meio de uma limpeza básica. Para esse fim, são utilizadas lavadoras e secadoras de piso com cabeça esfregadora de rolos. Se o revestimento permitir, trabalhar com pressão de contato total e escovas ou buchas manuais verdes no método de duas etapas. Isso deve ser feito apenas gradualmente, a fim de evitar a penetração excessiva de umidade no chão ou uma nova secagem muito rápida da solução de limpeza.

Como material de limpeza, recomendamos um detergente universal ou um produto de limpeza intensivo, que pode ser usado para remover óleo e graxa, bem como películas de tratamento. Ao remover as películas de tratamento, a dosagem é de 50 por cento.

Etapa 1 da limpeza básica

Etapa 1: aplicar o líquido de limpeza com a lavadora e secadora de piso na superfície a ser limpa e esfregá-lo duas ou três vezes até que a sujeira se dissolva completamente.

Etapa 2 da limpeza básica

Etapa 2: coletar a solução de sujeira com a máquina através da barra de sucção e do dispositivo de sucção. Finalmente, retrabalhar toda a superfície novamente com água limpa usando o método de uma etapa: aplicar água - esfregar - aspirar.

Pulverizador de material de limpeza

Remoção das marcas de frenagem e pneus

Para remover marcas de freio de empilhadeiras ou desgaste dos pneus, um material de limpeza livre de NTA especialmente desenvolvido é borrifado sem diluir sobre as áreas sujas com um pulverizador de material de limpeza ou um borrifador. Deixe agir por alguns minutos. Em seguida, tratar a área apresentada com uma lavadora e secadora de piso sem adicionar solução de limpeza. Dependendo da estrutura da superfície, a cabeça esfregadora de rolos deve ser equipada com almofadas de rolos verdes (superfície lisa) ou escovas de rolos (superfície texturizada). Na etapa seguinte, a solução de sujeira é recolhida e depois enxaguada com água limpa (método de uma etapa).

Atenção: não utilizar esse método em revestimentos de polímeros e ceras, pois esses poderão ser dissolvidos pelo material de limpeza.

A escolha certa: lavadoras e secadoras de piso com cabeça esfregadora de rolos

No caso de sujeira mais pesada e fortemente aderente, recomenda-se a utilização da lavadora e secadora de piso com cabeça esfregadora de rolos para a limpeza a com água. Superfícies lisas são trabalhadas com almofadas de rolos, superfícies texturizadas e superfícies ásperas com escovas de rolos. A alta eficiência de limpeza se deve ao seguinte:

  • Contra-rotação das escovas/almofadas
  • Pressão de contato elevada e uniforme (até 260 g/cm²) em toda a largura de trabalho
  • Rotação extremamente alta (até 1100 rpm)
  • Excelente contato com o solo 

Essas características possibilitam que a sujeira seja removida do chão em segurança. Devido à alta rotação, há também um efeito de autolimpeza e, portanto, uma eficiência de limpeza constante. Uma varrição prévia da superfície pode muitas vezes ser dispensada no caso de pequenas quantidades de sujeira solta, pois as escovas de rolos em contra-rotação transportam a sujeira grossa para a pá de lixo integrada.

Lavadora e secadora de piso com sistema de rolos duplos
Cabeça esfregadora com dois rolos

Produtos adequados para a sua área de aplicação

Lavadoras e secadoras de pisos

Varredeiras/varredeiras com aspiração

Almofadas de rolos

Escovas de rolos

Detergente universal FloorPro RM 754
Produto de limpeza intensivo FloorPro Extra RM 752
Removedor de vestígios de pneus e de marcas de abrasão FloorPro RM 776

Produto de limpeza industrial FloorPro RM 69