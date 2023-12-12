Limpar piso de cimento queimado de forma profissional

Particularidades da betonilha de cimento

A betonilha de cimento é constituída por areia ou cascalho, cimento e água e é o tipo de betonilha mais comumente utilizado. No setor industrial, apenas são produzidas as chamadas betonilhas de material duro que, graças à sua espessura e classe de resistência, podem suportar cargas de tráfego muito elevadas.

A betonilha de cimento tem uma característica especial: a ação dos ácidos cria uma "estrutura semelhante ao concreto lavado", ou seja, o concreto fica mais áspero e isso dificulta a limpeza. No caso de revestimentos de alto brilho, a limpeza com alcalinos fortes (valor de pH maior que 10) também pode fazer com que a superfície se torne fosca.

Além disso, a betonilha de cimento sem medidas de acabamento superficial, como impregnação, vedação ou cobertura, tende a formar poeira e sujeira e a umidade pode penetrar mais rapidamente. Se a betonilha de cimento não for endurecida e temperada, deve-se tomar cuidado durante a limpeza para que a umidade aplicada seja sugada de novo imediatamente. Nesse caso, a limpeza só deve ser realizada usando o método de uma etapa.