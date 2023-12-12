Limpeza de depósitos
A limpeza visual é definitivamente uma vantagem em um depósito de materiais. Isso se aplica tanto a depósitos muito pequenos, por exemplo, em uma oficina, quanto a depósitos muito grandes. Em todos os casos, a segurança no trabalho e a proteção do material de armazenamento são um ponto importante. Os pisos em particular devem estar limpos e ser resistentes ao deslizamento para que não haja risco de acidentes devido a uma limpeza inadequada. E isso pode ser feito eficientemente com varredeiras (com aspiração) e lavadoras e secadoras de piso, que podem ser configuradas individualmente.
Vários tipos de sujeira, várias técnicas de limpeza
O transporte de material de armazenamento de A para B por colaboradores do depósito, empilhadeiras ou veículos de piso levanta poeira a cada movimento. A aspiração serve, por um lado, para segurança e limpeza, mas também garante que o material de armazenamento seja protegido e não acumule pó. Fragmentos de papel de etiquetas rasgadas ou documentos de transporte, pedaços de películas ou lascas de madeira também podem ser encontrados em depósitos. Poeira, fiapos e pequenos pedaços de papel podem ser facilmente removidos com uma vassoura simples, uma vassoura com aspiração, dependendo do tamanho do depósito. Esse fator é muito importante na escolha do dispositivo e dos conceitos de limpeza adequados.
Varrendo o depósito: remover a poeira com segurança
Particularmente nos depósitos, uma vassoura com aspiração é preferível a uma vassoura simples, devido ao aumento do problema de poeira: durante a varrição, a vassoura com aspiração levanta a poeira com uma escova giratória, aspira a sujeira com a ajuda de uma turbina de sucção (ventilador) e a separa através de um sistema de filtro; assim, o conteúdo de pó é reduzido durante a limpeza. A limpeza regular dos filtros de partículas finas pode aumentar significativamente sua vida útil. Dependendo do tipo de máquina, isso é feito com o toque de um botão ou automaticamente.
Além de poeira e pedaços de papel, o chão dos depósitos geralmente contém restos de películas e fitas de embalagem ou lascas de madeira de paletes. Essa sujeira grosseira deve ser removida manualmente, caso contrário há o risco de entupimento das máquinas em uso ou de o material ficar preso no rolo varredor. A limpeza pode ser feita com uma vassoura ou pinça de lixo.
Dica: trabalhar com pouco pó
Para trabalhar com o mínimo de pó possível, existe uma tampa de encaixe preciso feita de um tecido de linho revestido a PVC, que é esticado sobre toda a área frontal da varredeira até às rodas traseiras com um fecho de velcro. Assim, os acessórios garantem que ainda menos poeira seja levantada.
Spot Cleaning no depósito
Para pequenos trabalhos de limpeza intermediários, tanto no chão como nas prateleiras ou áreas de armazenamento, um aspirador de pó e líquido de tamanho adequado, que seja flexível e de fácil manuseio, é particularmente adequado em locais de armazenamento muito pequenos. Isso permite que o pó, as manchas de água ou os líquidos derramados sejam aspirados de forma rápida e conveniente. No caso de estantes de armazenamento muito pequenas, também podem ser utilizados equipamentos manuais constituídos por panos de limpeza e baldes para este fim.
Limpeza do chão no depósito com lavadoras e secadoras de piso
A primeira coisa a considerar é o tipo de chão. Os pisos de cerâmica, como os pisos de porcelanato, são frequentemente colocados em pequenos depósitos de oficina porque são robustos e têm uma capacidade de absorção de umidade muito baixa. Os armazéns das empresas ou centros logísticos são frequentemente equipados com chãos industriais, desde contrapisos a revestimentos sintéticos elásticos, como resina sintética.
Como os pisos dos depósitos podem ser muito diferentes, há também alguma variedade na escolha da técnica de limpeza certa. O estado do piso e os tipos de sujeira do depósito são dois dos principais critérios. Devido à quantidade de sujeira grossa, as lavadoras e secadoras de piso com tecnologia de rolos são particularmente adequadas, pois a sujeira grossa restante pode ser coletada em uma operação graças à função preventiva dos rolos.
Limpar os pisos de porcelanato
Os pisos de porcelanato são um revestimento atraente e muito popular, caracterizados pela robustez, alta resistência ao deslizamento e uma capacidade de absorção de umidade muito baixa. Hoje em dia, é impossível imaginar o pavimento sem porcelanato como um meio de design moderno e ao mesmo tempo seguro.
Limpar a betonilha de cimento
A betonilha de cimento é o tipo de betonilha mais comumente utilizado. Esse revestimento necessita de uma atenção especial para a limpeza e manutenção. Isso porque está sujeito a uma tensão extraordinária e, ao mesmo tempo, tem de cumprir os requisitos de segurança no trabalho na empresa. Quando se trata de limpeza básica, de manutenção e intermediária, é importante escolher o equipamento certo.
A escolha do mecanismo certo (rolo ou disco), bem como a ferramenta de limpeza apropriada (almofada ou escova) depende do revestimento do chão e do tipo de sujeira.
Se o piso permitir, geralmente é usado um material de limpeza alcalino. Se forem utilizados materiais de limpeza ácidos, deve-se ter o cuidado de molhar previamente as juntas de cimento com água para não as danificar.
Especialmente quando usados em depósitos, deve-se ter o cuidado de assegurar que as lavadoras e secadoras de piso deixem o chão seco. Este ponto é particularmente importante porque as áreas limpas são frequentemente pisadas novamente ou percorridas por empilhadeiras, e a segurança no trabalho é essencial.
Máquinas combinadas para armazéns muito grandes: varrer, esfregar e aspirar conjuntamente
Uma máquina combinada é recomendada para armazéns muito grandes com uma área superior a 10.000 metros quadrados. Aqui são utilizadas máquinas com aspiração de pó e até 10 metros quadrados de superfície de filtragem. Esses dispositivos varrem, esfregam e aspiram em uma só etapa, poupando tempo e aumentando a produtividade, especialmente em grandes áreas. Especialmente os modelos com vassouras laterais coletam adicionalmente a sujeira solta da parede.
Dois tipos de máquinas combinadas:
1. máquina com unidade de varrição pré-instalada
É feita uma distinção entre os dispositivos que têm uma unidade de varrição pré-instalada e, portanto, limpam o piso a seco antes que a escova de rolos comece a lavagem com água.
Esses modelos funcionam com um rolo varredor separado e caracterizam-se por um resultado de limpeza muito bom. No entanto, devido ao módulo de varrição prévia, eles têm um comprimento geral longo (círculo de viragem relativamente grande entre as engrenagens de controle) e mais poeira pode ser levantada pela limpeza a seco. Para isso, a sujeira coletada pode ser esvaziada de forma fácil e seca.
2. máquinas com uma cabeça de escova de rolos grande para varrer e esfregar
Os dispositivos com uma função de varrição integrada são basicamente referidos como uma grande cabeça de escova de rolos. No entanto, aqui a sujeira é varrida por um diâmetro de rolo que é 2,5 vezes maior e geralmente jogada em um grande recipiente para esvaziamento de alto nível. Esses dispositivos podem varrer automaticamente no modo de lavagem, bem como varrer a seco sem água, mas com um sistema de filtragem.
As vantagens aqui são que toda a poeira no depósito é ligada pela água. No entanto, o tanque de sujeira é mais difícil de limpar devido à sujeira úmida. Além disso, a máquina é muito mais compacta, manobrável e não requer um rolo varredor extra.
Um problema persistente nos armazéns: eliminar as marcas de desgaste dos pneus
Especialmente em depósitos maiores (de prateleiras altas), empilhadeiras e veículos de piso percorrem vários quilômetros de uma extremidade à outra do corredor todos os dias - e não apenas produzem poeira, mas também marcas de desgaste dos pneus no piso. Vale a pena utilizar um material de limpeza especialmente desenvolvido para esse fim, a fim de remover eficazmente o desgaste dos pneus. Ele deve ser pulverizado sem diluir nas áreas sujas e depois ser deixado para agir por alguns minutos. Depois disso, a lavadora e secadora de piso entra em ação: ela recolhe a solução de sujeira. Em seguida, enxaguar novamente com água limpa.
Atenção: não utilizar esse método em revestimentos de polímeros e ceras, pois esses serão dissolvidos pelo material de limpeza!
Configurar individualmente: qual é a máquina de limpeza certa?
Qualquer pessoa que compre uma máquina de limpeza, seja uma varredeira (com aspiração), uma lavadora e secadora de piso ou uma unidade combinada, deseja limpar de forma confortável e eficiente, bem como economizar. No processo de aquisição, fatores no próprio depósito devem ser levados em consideração, assim como critérios para a futura máquina de limpeza.
A tabela a seguir fornece uma visão geral dos fatores e critérios que devem ser considerados em qualquer compra.
Tamanho
Critérios de espaço de armazenamento
- Calcular o tamanho da área de armazenamento
- como regra, 30 a 50% devem ser deduzidos do desempenho teórico da área da máquina = desempenho prático da área
- A diferença surge, por exemplo, em curvas, tempos de interrupção
Critérios da máquina
- desempenho teórico da área = metros percorridos × largura de trabalho quando se conduz em linha reta por hora
Vassoura (com aspiração):
- para pequenas áreas de armazenamento: modelos de empurrar ou portáteis (até aprox. 5.000 m²)
- para grandes depósitos: dispositivos com condutor sentado
(a partir de 5.000 m²)
- áreas muito estreitas: aspirador a seco
lavadora e secadora de piso:
- para pequenas áreas de armazenamento: modelos compactos ou de acompanhamento
- -para grandes depósitos: lavadoras e secadoras de piso com condutor sentado
tipo de chão
Critérios de espaço de armazenamento
- o tipo de sujeira e o revestimento de chão do depósito determinam a escolha de rolo varredor/cabeça de escova
- antiderrapante, robusto
Critérios da máquina
Vassoura (com aspiração):
escolha entre diferentes rolos varredores
- padrão (superfícies versáteis)
- duro (superfícies ásperas)
- macio (pisos lisos)
Lavadora e secadora de piso:
Escolha entre a tecnologia de rolos e discos
- Rolos: para solos grosseiros e estruturados, com a função de precaução desejada
- Discos: para pisos lisos
Acionamento
Critérios de espaço de armazenamento
- Material de armazenamento e condições do edifício
- em depósitos, os modelos alimentados por bateria são normalmente preferidos por razões de proteção contra incêndios
Critérios da máquina
- Bateria
- Gás liquefeito
- Motor de combustão interna
Motores de combustão interna apenas em salas bem ventiladas
Manobrabilidade
Critérios de espaço de armazenamento
- Verificar transferências, espaços estreitos, becos sem saída
Critérios da máquina
- Observar o círculo de viragem da máquina
Custos
Critérios de espaço de armazenamento
- Custos de pessoal em comparação com a economia de tempo pela limpeza da máquina
Critérios da máquina
- Custos de aquisição
- Custos de manutenção
Configuração
Critérios de espaço de armazenamento
- configuração individual de acordo com as necessidades do ambiente de trabalho
Critérios da máquina
- numerosos acessórios e extras disponíveis
- Exemplos de lavadoras e secadoras de piso: vassouras laterais, pneus especiais, teto protetor, carregador rápido
- Exemplos de vassouras (com aspiração): teto protetor, luz de trabalho, pneus à prova de furos