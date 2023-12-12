Limpeza de depósitos

Varrendo o depósito: remover a poeira com segurança

Particularmente nos depósitos, uma vassoura com aspiração é preferível a uma vassoura simples, devido ao aumento do problema de poeira: durante a varrição, a vassoura com aspiração levanta a poeira com uma escova giratória, aspira a sujeira com a ajuda de uma turbina de sucção (ventilador) e a separa através de um sistema de filtro; assim, o conteúdo de pó é reduzido durante a limpeza. A limpeza regular dos filtros de partículas finas pode aumentar significativamente sua vida útil. Dependendo do tipo de máquina, isso é feito com o toque de um botão ou automaticamente.

Além de poeira e pedaços de papel, o chão dos depósitos geralmente contém restos de películas e fitas de embalagem ou lascas de madeira de paletes. Essa sujeira grosseira deve ser removida manualmente, caso contrário há o risco de entupimento das máquinas em uso ou de o material ficar preso no rolo varredor. A limpeza pode ser feita com uma vassoura ou pinça de lixo.