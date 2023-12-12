Fatos interessantes sobre a limpeza de escadas
As escadas podem ser verdadeiros elementos de design, feitas de aço jateado ou madeira nobre. Elas podem ser rotas de fuga centrais ou simplesmente um acesso desprezado entre andares. Em qualquer caso, os trabalhos de limpeza em escadas tornam-se um desafio, pois o espaço disponível dificulta o trabalho. Por que a limpeza é importante, o que precisa ser considerado com relação aos diferentes revestimentos de chão e quais são os erros mais comuns dos usuários - uma visão geral.
Antiderrapante, higienicamente inofensiva ou prestigiosa: a limpeza das escadas não é uma questão menor
O escopo das tarefas de limpeza ao redor de uma escada depende principalmente da finalidade das escadas para subida e descida. Em primeiro lugar, trata-se sempre de garantir a resistência ao deslizamento. Isso se aplica a todos os tipos de revestimentos, de têxteis a elásticos e de pedra. Sujeira solta pode ser convenientemente removida pelo usuário com um aspirador de mochila a bateria. O cabo não representa mais um risco de tropeço e caminhos desnecessários de e para a última ou próxima tomada são coisas do passado.
A remoção da sujeira mais difícil geralmente é feita com a ajuda de um esfregão largo com coberturas de microfibra. A umidade só deve ser evitada no caso de revestimentos de madeira. No entanto, panos impregnados com adesivos ou coberturas de microfibra podem ser usados para a limpeza de pó, de modo que até as partículas mais finas sejam removidas.
Se houver muito tráfego público em escadas, por exemplo em edifícios residenciais, hotéis ou shopping centers, a limpeza e desinfecção regulares dos corrimãos são importantes. Esta é a única maneira de evitar que os germes sejam transmitidos. No caso de escadas que, de alguma forma, sejam prestigiosas, trata-se sempre de preservar o estado do revestimento do chão pelo maior tempo possível. Portanto, é importante realizar as medidas de limpeza e manutenção adequadas para o revestimento, desde porcelanato, pedras artificiais e naturais, madeira e tapetes a tapetes de pedra.
Limpar os pisos de pedra natural
As pedras naturais com a mesma aparência ou aparência semelhante podem ter propriedades técnicas muito diferentes, particularmente no que diz respeito à sensibilidade aos alcalinos ou ácidos, força e absorção de água. Isso determina qual pedra é adequada para qual finalidade e como deve ser cuidada, a fim de preservar sua aparência por um longo tempo. Por isso, é importante conhecer as características da pedra em termos da sua composição mineral e seu tratamento de superfície antes da limpeza e estar atento ao uso.
Limpar os pisos de porcelanato
Os pisos de porcelanato são um revestimento atraente e muito popular, caracterizados pela robustez, alta resistência ao deslizamento e uma capacidade de absorção de umidade muito baixa. Hoje em dia, é impossível imaginar o pavimento sem porcelanato como um meio de design moderno e ao mesmo tempo seguro.
Limpar os pisos cerâmicos
Limpeza e conservação dos pisos de cerâmica: como funciona? Eles são cozidos a partir de ingredientes inorgânicos a uma temperatura de 1.000 a 1.400 °C. Terracota, tijolo, porcelanato, cerâmica e grés são amplamente difundidos hoje. Embora existam muitas variações diferentes, as etapas de limpeza são sempre semelhantes. Poucos tipos de pisos precisam de manutenção.
O efeito do tempo: diferentes danos, diferentes técnicas de limpeza
A sujeira e o tráfego público deixam a sua marca em qualquer tipo de revestimento de chão. Dependendo da superfície, diferentes técnicas de limpeza são úteis para conservar o piso e aproveitá-lo o máximo possível. No caso de escadas de madeira, elas correm principalmente o risco de abrasão de partículas de sujeira e areia. Os pequenos grãos são literalmente pisados no chão pelos transeuntes, o que torna a madeira vulnerável. Se a umidade for adicionada, por exemplo, devido a sapatos molhados ou limpeza inadequada, a água será puxada para a madeira e, mais cedo ou mais tarde, poderá causar danos. Para evitar isso, é aconselhável cuidar adequadamente das escadas pelo menos duas vezes por ano após uma limpeza completa.
No caso de pedra naturais e artificiais, é sobretudo a aparência que sofre com o desgaste intenso:
O revestimento se torna áspero e partículas de sujeira se acumulam. Depois de um tempo, isso ocasiona sinais de uso desagradáveis, que são rapidamente percebidos como irritantes, especialmente em escadas de prestígio. Cristalizar ou polir com almofadas diamantadas pode remediar esta situação e renovar o brilho. Se as escadas de pedra forem renovadas desta forma, uma lavadora e secadora de piso mini está disponível no mercado para este fim. Ela foi especialmente concebida para usuários que precisam limpar pequenas superfícies horizontais e verticais e permite um trabalho rápido e ergonômico.
Nos hotéis, os tapetes são frequentemente colocados em corredores, tais como escadas. As marcas de desgaste aparecem nos revestimentos têxteis ao longo do tempo.
Além disso, as bordas das escadas, em particular, ficam frequentemente muito sujas, por exemplo, de graxa de sapato. Pequenas manchas podem ser removidas com um removedor de manchas. No processo, só é importante trabalhar de fora para dentro para não espalhar a mancha. Para uma limpeza básica, o processo de extração por spray também pode ser usado para remover manchas. Um bico manual estreito torna esta tecnologia aplicável em escadas estreitas. No entanto, o tempo de secagem é de pelo menos seis a oito horas.
Dica:
Se, afinal de contas, se tratar de escadas muito frequentadas em edifícios residenciais ou estacionamentos, há muito mais sujeira, desde chiclete e sujeira da rua a urina. Dependendo do ambiente e das condições, o trabalho com lavadoras de alta pressão ou a vapor pode ser útil e eficiente neste caso.
Não só as escadas pertencem ao vão da escada: o que ainda precisa ser feito
Simplesmente limpar os degraus e corrimãos não é suficiente para criar uma boa impressão. Para manter as plataformas intermediárias limpas, recomendamos o uso de uma lavadora e secadora de piso compacta, operada por bateria. A maior pressão de contato em relação a um esfregão largo e uma velocidade do rolo adequada para a aplicação garantem resultados de limpeza muito bons. Os aspiradores de pó manuais operado por bateria são adequados para uma ampla gama de trabalhos detalhados no vão da escada. As superfícies de vidro das portas ou janelas geralmente podem ser limpas de forma rápida e fácil com um aspirador de janelas profissional. Eles asseguram que não haja respingos de água que possam causar riscos de escorregamento. As paredes que foram pintadas com tinta látex podem até mesmo ser limpas de sujeira pesada, como chiclete ou adesivos com uma lavadora de alta pressão a baixa pressão.
Os 3 principais erros de aplicação mais comuns: dando uma olhada na lista de truques
Um trabalho que por si só já é trabalhoso e demorado não deve ser dificultado por erros de aplicação. Portanto, vale a pena trabalhar com cuidado e evitar tais erros.
1. Se uma escada for apenas esfregada com um pano úmido sem tirar primeiro o pó, o revestimento de chão ficará acinzentado, porque o pó é praticamente incorporado no chão ao esfregar. A sujeira geralmente cai para o lado e contamina os corrimãos nos andares inferiores.
2. Muitas vezes, na pressa, não são colocadas as placas com a advertência sobre o risco existente de escorregamento e acidentes para os transeuntes ao limpar com um pano úmido.
3. Se a cobertura do esfregão for lavada muito raramente ou se a água for trocada muito raramente, a sujeira será espalhada pela escada, de modo que o resultado desejado não será alcançado e uma limpeza básica se tornará necessária mais cedo.
Quando as escadas se movem: soluções para escadas rolantes
Os métodos de limpeza a seco para escadas rolantes só são capazes de escovar as partículas soltas para fora das ranhuras e sugar a sujeira solta. A limpeza com água provou ser uma limpeza completa, pois remove de maneira confiável até mesmo a sujeira mais difícil, como líquidos derramados, sujeira de estrada ou graxa. São utilizadas máquinas que aplicam a solução de limpeza nos degraus ou superfícies de rodagem por meio de escovas. Dessa forma, evita-se o umedecimento excessivo. Durante o tempo de ação necessário, a sujeira é solta, depois escovada para fora do perfil e então transportada para a sucção por escovas coletoras de sujeira em contra-rotação. A fim de garantir o vácuo necessário, os pentes de guia engatam nas ranhuras do perfil e vedam a superfície da escada ao canal de aspiração. Dessa forma, é possível obter uma limpeza eficiente e evitar a penetração de líquidos no sistema.