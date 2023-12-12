Fatos interessantes sobre a limpeza de escadas

Antiderrapante, higienicamente inofensiva ou prestigiosa: a limpeza das escadas não é uma questão menor

O escopo das tarefas de limpeza ao redor de uma escada depende principalmente da finalidade das escadas para subida e descida. Em primeiro lugar, trata-se sempre de garantir a resistência ao deslizamento. Isso se aplica a todos os tipos de revestimentos, de têxteis a elásticos e de pedra. Sujeira solta pode ser convenientemente removida pelo usuário com um aspirador de mochila a bateria. O cabo não representa mais um risco de tropeço e caminhos desnecessários de e para a última ou próxima tomada são coisas do passado.

A remoção da sujeira mais difícil geralmente é feita com a ajuda de um esfregão largo com coberturas de microfibra. A umidade só deve ser evitada no caso de revestimentos de madeira. No entanto, panos impregnados com adesivos ou coberturas de microfibra podem ser usados para a limpeza de pó, de modo que até as partículas mais finas sejam removidas.

Se houver muito tráfego público em escadas, por exemplo em edifícios residenciais, hotéis ou shopping centers, a limpeza e desinfecção regulares dos corrimãos são importantes. Esta é a única maneira de evitar que os germes sejam transmitidos. No caso de escadas que, de alguma forma, sejam prestigiosas, trata-se sempre de preservar o estado do revestimento do chão pelo maior tempo possível. Portanto, é importante realizar as medidas de limpeza e manutenção adequadas para o revestimento, desde porcelanato, pedras artificiais e naturais, madeira e tapetes a tapetes de pedra.