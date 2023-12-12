Limpeza de peças na oficina de automóveis

Independentemente de ser usada uma lavadora de alta pressão fixa ou móvel para lavar peças, deve-se prestar atenção à ergonomia das ferramentas e acessórios. Danos físicos causados ​​por estresse excessivo de longo prazo podem ser evitados com segurança. Os sintomas de fadiga, que aumentam a probabilidade de erros e, portanto, o risco de lesões, também são evitados.

Ao escolher uma pistola de alta pressão, os modelos ergonômicos devem, portanto, ser preferidos, por exemplo, aqueles que usam a força de recuo do jato de alta pressão para reduzir ao mínimo a força de retenção do cabo do gatilho e, ao mesmo tempo, a do interruptor de imobilização. Os enroladores automáticos de mangueiras que eliminam a necessidade do enrolamento e desenrolamento manual também são muito úteis. Eles também minimizam significativamente o risco de tropeçar e contribuem para um trabalho eficiente. Os enroladores de mangueiras, especialmente se estiverem equipados com fechos de liberação rápida para a troca de lanças, reduzem significativamente o tempo necessário para montagem e desmontagem.

O denominado lavatório também facilita consideravelmente o trabalho de lavagem de peças. As peças podem ser fixadas sobre ele para que não sejam empurradas durante a lavagem de alta pressão. Bons lavatórios também são ajustáveis ​​em altura. Isso permite que eles sejam ajustados individualmente para uma altura de trabalho ideal. Os chamados rotores de teto também ajudam a tornar o trabalho mais fácil e seguro, especialmente se forem instalados acima de um lavatório. Eles guiam a mangueira de forma centralizada, a partir da parte superior e ao redor do objeto a ser lavado, sem ter que puxar ou carregar mangueiras pesadas.