Limpeza de peças na oficina de automóveis
A limpeza de peças sujas de óleo, graxa ou poeira da estrada é uma parte indispensável dos reparos na oficina de automóveis. O trabalho manual é mais fácil, a segurança no trabalho é aumentada e a qualidade dos reparos do motor, da transmissão e do chassi é significativamente melhorada. Existem três opções para limpeza profissional de peças: lavadora de alta pressão, jateadora de gelo seco e instalações de lavagem de peças. Existe, portanto, uma solução adequada para todos os problemas de limpeza na oficina de automóveis.
Limpeza de peças com uma lavadora de alta pressão
Para limpar peças de veículos e motores, como cabeçotes, transmissão, eixos e rodas, as lavadoras de alta pressão são particularmente adequadas. Elas são sempre uma boa opção se já tiverem sido instaladas e todas as licenças de gestão de água e de construção para seu funcionamento já tiverem sido obtidas.
Normalmente, apenas funcionários instruídos ou treinados da empresa automotiva trabalham nas áreas de lavagem que são utilizadas para a lavagem de peças de veículos. Isso reduz significativamente o risco de acidentes, de modo que as lavadoras de alta pressão de água quente também podem ser usadas. Em comparação com dispositivos de água fria, elas podem dissolver a sujeira gordurosa ou oleosa muito mais rapidamente. Isso também reduz significativamente o consumo de produtos químicos de lavagem e, portanto, os custos de manutenção.
Lavadora de alta pressão fixa
Mesmo que apenas pessoal treinado use a área de lavagem, a tecnologia de lavagem deve ser projetada de forma que seja autoexplicativa para evitar, com segurança, erros de operação. Uma lavadora de alta pressão fixa é a escolha certa aqui, especialmente se o espaço necessário estiver disponível. Sua tecnologia pode ser acomodada em uma sala de equipamentos que não é acessível a todos. Vários programas predefinidos para a lavagem de peças de veículos podem ser acessados facilmente e sem risco de acidentes de trabalho através do terminal de controle separado na área de lavagem. Dependendo do equipamento, várias lanças de spray podem ser utilizadas em paralelo com lavadoras de alta pressão fixas, para que diferentes funcionários possam realizar a lavagem das peças ao mesmo tempo. Dessa forma, os efeitos de gargalo podem ser evitados, especialmente no caso de alto rendimento da oficina. Além disso, as lavadoras de alta pressão fixas são recomendadas devido aos tempos de configuração mais curtos, onde quer que a área de lavagem esteja em operação por várias horas por dia.
Lavadoras de alta pressão móveis
Oficinas menores podem usar lavadoras de alta pressão de água quente móveis para lavar peças de automóveis. Elas oferecem a vantagem de poupar espaço, uma vez que não é necessária uma sala de equipamentos separada. No entanto, tempos de configuração mais longos sempre devem ser esperados com dispositivos móveis. Cabos elétricos, mangueiras de água e de alta pressão que se encontram à volta apresentam certos riscos de acidente.
Óleo, gás ou eletricidade?
Ao escolher a tecnologia de limpeza certa, surge a questão se a lavadora de alta pressão deve ser equipada com um queimador de óleo ou gás ou um aquecedor elétrico. Para responder a isso, a infraestrutura da oficina, o fornecimento de eletricidade, gás ou óleo e sua eficiência devem ser verificados. Ao aquecer água com gás ou óleo, dispositivos fixos devem ser conectados a uma chaminé.
Acessórios diversos
A seleção dos acessórios depende do uso planejado e do êxito de lavagem desejado. Lanças de espuma, escovas de lavagem rotativas, lanças curtas ou acessórios de pulverização com diferentes ângulos de jato são ideais para a limpeza de peças de veículos. O ideal é que a pressão e a temperatura da água possam ser reguladas diretamente na lança ou na lavadora de alta pressão, de acordo com o tipo de sujeira, de forma que a sujeira oleosa ou gordurosa possa ser removida mais facilmente aumentando a temperatura da água de lavagem.
Se necessário: produtos químicos de lavagem
No caso de manchas muito persistentes, também são usados produtos químicos de lavagem. Os produtos de limpeza fortemente alcalinos são particularmente adequados para sujeira oleosa e gordurosa persistente. Os produtos de limpeza ácidos são usados para sujeira mineral, como cal ou argamassa.
Os produtos químicos de lavagem não devem prejudicar de forma alguma o funcionamento do separador de líquido leve ou de coalescência.
Ergonomia na limpeza de peças
Independentemente de ser usada uma lavadora de alta pressão fixa ou móvel para lavar peças, deve-se prestar atenção à ergonomia das ferramentas e acessórios. Danos físicos causados por estresse excessivo de longo prazo podem ser evitados com segurança. Os sintomas de fadiga, que aumentam a probabilidade de erros e, portanto, o risco de lesões, também são evitados.
Ao escolher uma pistola de alta pressão, os modelos ergonômicos devem, portanto, ser preferidos, por exemplo, aqueles que usam a força de recuo do jato de alta pressão para reduzir ao mínimo a força de retenção do cabo do gatilho e, ao mesmo tempo, a do interruptor de imobilização. Os enroladores automáticos de mangueiras que eliminam a necessidade do enrolamento e desenrolamento manual também são muito úteis. Eles também minimizam significativamente o risco de tropeçar e contribuem para um trabalho eficiente. Os enroladores de mangueiras, especialmente se estiverem equipados com fechos de liberação rápida para a troca de lanças, reduzem significativamente o tempo necessário para montagem e desmontagem.
O denominado lavatório também facilita consideravelmente o trabalho de lavagem de peças. As peças podem ser fixadas sobre ele para que não sejam empurradas durante a lavagem de alta pressão. Bons lavatórios também são ajustáveis em altura. Isso permite que eles sejam ajustados individualmente para uma altura de trabalho ideal. Os chamados rotores de teto também ajudam a tornar o trabalho mais fácil e seguro, especialmente se forem instalados acima de um lavatório. Eles guiam a mangueira de forma centralizada, a partir da parte superior e ao redor do objeto a ser lavado, sem ter que puxar ou carregar mangueiras pesadas.
Limpeza de peças com gelo seco
O jateamento de gelo seco é um processo eficaz de jateamento de partículas que pode ser utilizado para remover suavemente a sujeira persistente de uma variedade de materiais. A limpeza com gelo seco tem demonstrado o seu valor nos últimos anos, especialmente em oficinas de automóveis ou instalações de recondicionamento. O processo está sendo usado cada vez com mais frequência, desde a limpeza de estofamentos em carros até a limpeza dos compartimentos de motores e trabalhos de restauração em carros antigos. A principal vantagem dessa tecnologia reside sobretudo na limpeza sem resíduos: sem águas residuais, sem produtos químicos e sem resíduos de explosivos.
Como funciona?
A limpeza com gelo seco é comparável aos processos convencionais de jateamento de areia, mas muito mais suave. As pelotas de gelo seco de 1 a 4 milímetros são mantidas em um recipiente de armazenamento na jateadora de gelo seco. Durante o jateamento, eles são então encaminhados para a pistola e bocal com o auxílio de um dispositivo de medição, onde são acelerados a um máximo de 150 m/s com ar comprimido. A velocidade de saída pode ser regulada através da pressão do ar comprimido, que pode estar entre 0,7 e 10 bar, e por bicos intercambiáveis de alto desempenho na pistola de jateamento. Quando as pelotas de gelo seco atingem a superfície a ser limpa, a sujeira se contrai e se torna frágil devido ao forte arrefecimento (−79 ° C). Uma chamada tensão térmica é criada e a sujeira ou os revestimentos se soltam da superfície. Com a ajuda das pelotas que posteriormente se colidem, esses são então completamente removidos por abrasão. Nesse processo, o CO2 muda repentinamente para a fase gasosa e aumenta seu volume em 400 vezes, a chamada sublimação. Isso também remove a sujeira ou os revestimentos da superfície. Após a limpeza, apenas a sujeira removida permanece seca. Ela pode ser facilmente varrida e descartada no lixo (especial).
Várias opções para jateamento de gelo seco
Como nada fica molhado com o jateamento de gelo seco, componentes como peças do motor ou componentes elétricos não precisam mais ser removidos ou protegidos separadamente. Isso economiza tempo e dinheiro. Se aplicado corretamente, a superfície não é danificada, como é o caso de outros métodos de jateamento. Pós-tratamentos de superfícies caros, como muitas vezes é necessário com o jateamento de areia, são, portanto, completamente desnecessários. A distorção térmica também é excluída quando o jateamento de gelo seco é usado corretamente, uma vez que o resfriamento da superfície é de apenas 5 °C, mas não mais do que 20 °C. Mesmo no caso de tarefas que antes eram impossíveis ou só podiam ser realizadas com muito tempo, como remover resíduos de chiclete ou manchas de graxa, a limpeza com gelo seco representa uma solução. O recondicionamento de automóveis diz respeito, acima de tudo, a painéis de instrumento, tapetes, revestimentos e interiores de motores que podem ser limpos de forma impecável.
Organização estrita
Por mais fácil que este método seja de usar, é importante garantir que as pelotas de gelo seco estejam frescas ao usar o jateamento de gelo seco. Caso contrário, o desempenho de limpeza será muito reduzido e as pelotas irão sublimar formando gás. Mesmo em refrigeradores adequados, elas só podem ser armazenadas por alguns dias. Por esse motivo, as pelotas de gelo seco, que são fabricadas em grandes prensas hidráulicas, os chamados pelotizadores, para consumo imediato, devem ser utilizadas imediatamente após o fornecimento. A organização do trabalho na oficina de automóveis deve estar em consonância a isso para que não haja atrasos ou perdas de qualidade na limpeza das peças.
Novas soluções
Porém, já existe uma jateadora de gelo seco que pode produzir o próprio gelo seco, exatamente quando a limpeza é feita, e apenas na quantidade necessária. Apenas duas coisas são necessárias em termos de logística: CO2 líquido como matéria-prima, que pode ser armazenado sem perdas em uma garrafa no dispositivo, e uma rede de ar comprimido com um compressor potente. Este dispositivo é, portanto, ideal para uso em oficina de automóveis de todos os tamanhos.
Treinamentos
Embora o uso de gelo seco seja muito simples e possa ser aprendido rapidamente em cursos de treinamento de usuários, o processo envolve certos riscos à saúde que devem ser evitados. Por um lado, o usuário precisa de uma roupa de proteção fechada com capacete para se proteger das partículas de sujeira que voam; por outro lado, a proteção auditiva é muito importante. Durante a aplicação há um nível de ruído muito alto devido aos altos fluxos de ar comprimido em combinação com a sublimação do CO2. Por esse motivo, o jateamento de gelo seco não deve ser realizado ao ar livre, pois a vizinhança imediata estará exposta a uma considerável poluição sonora. Idealmente, o jateamento de gelo seco é realizado em salas com isolamento acústico e ventiladas especialmente concebidas para isso.
Proteção ambiental
O trabalho adicional envolvido no jateamento de gelo seco pode compensar para as oficinas que têm que pagar altas taxas de saneamento. Como praticamente não são produzidas águas residuais, os custos de manutenção de separadores de óleo e coalescência podem ser reduzidos significativamente. Em última análise, o jateamento de gelo seco tem um impacto significativamente menor no meio ambiente do que outros métodos. Mesmo o CO2 necessário para o jateamento é um produto residual da indústria química ou das centrais de energia elétrica e não precisa ser produzido especificamente para jateamento de gelo seco.
Jateamento de gelo seco
Instalações de lavagem e produtos de limpeza de peças
Além de lavadoras de alta pressão e jateamento de gelo seco, as chamadas instalações de lavagem e produtos de limpeza de peças também provaram seu valor em oficinas de automóveis para a limpeza de peças de motores, transmissões e trens de força. No caso desses dispositivos, as limpadoras de peças manuais distinguem-se das instalações automáticos de lavagem de peças.
Lavagem manual de peças
Dispositivos manuais são cubas de lavagem que usam fluido de limpeza em circuito fechado. Para que o usuário possa limpar facilmente peças sujas e oleosas do motor e da transmissão, uma bomba elétrica bombeia o fluido de limpeza através de uma escova de lavagem conectada a uma mangueira após o dispositivo ser ligado. A peça suja é então limpa manualmente com a escova de lavagem em banho líquido. O líquido então flui da cuba de lavagem para um filtro antes de ser bombeado através da escova de lavagem novamente. Uma vez limpa, a peça pode ser deixada na cuba de lavagem por alguns minutos para escorrer. Depois disso, ela estará imediatamente pronta para a instalação.
Esse sistema tem a vantagem de que muito pouco fluido de limpeza é perdido. Apenas perdas por evaporação devem ser esperadas, que podem ser facilmente compensadas com a adição ocasional de produto de limpeza. A limpeza também pode ser realizada conforme necessário. Mesmo as peças pequenas podem ser lavadas em cestos de lavagem especiais e com pequenas escovas de lavagem angulares. Alguns dispositivos estão até equipados com a chamada "função de torneira" para esse fim, em que o líquido de lavagem sai através de uma torneira ajustável em vez de passar pela escova de limpeza. Isso significa que mesmo as menores peças do carro podem ser limpas facilmente.
Limpadoras de peças biológicas
Dependendo da frequência das lavagens, o fluido de limpeza nos limpadores de peças deve ser trocado regularmente. Isso é caro e demorado, pois até 100 litros de produto de limpeza devem ser descartados. Nas instalações modernas de lavagem de peças, o produto de limpeza é purificado biologicamente durante a noite no tanque de armazenamento da instalação de lavagem de peças. Para isso, o fluido de limpeza sujo é alimentado através de uma fibra inoculada com bactérias especiais sob a cuba de lavagem. As bactérias se desprendem da fibra e decompõem enzimaticamente óleos e gorduras no fluido de limpeza. O resultado é um fluido de limpeza que se regenera completamente após cerca de 12 horas. A regeneração é acelerada por um aquecimento regulado automaticamente no tanque. Um efeito adicional: o fluido de limpeza quente dissolve óleos, graxas e ceras de peças sujas de veículos mais rapidamente.
Os lavatórios manuais com ciclo de limpeza biológico são ideais para oficinas menores com necessidades ocasionais de lavagem de peças. Como os dispositivos estão sobre rolos, eles podem ser usados onde houver necessidade de lavagem na oficina. Além disso, os dispositivos são caracterizados principalmente por seus baixos custos de manutenção.
Lavagem automática de peças
Em grandes oficinas de automóveis com alto rendimento de reparo, a limpeza das peças deve ser rápida e eficiente. As chamadas instalações de lavagem de peças automáticas ajudam a atingir o rendimento desejado durante os reparos. De forma semelhante à lavagem manual, as peças a serem limpas são colocadas primeiro em uma cesto de lavagem. A cuba de lavagem é então hermeticamente fechada com uma tampa e a limpeza pode ser iniciada. Em comparação com uma máquina de lavar louça, as peças são lavadas com bicos rotativos de alta pressão e fluidos de limpeza especiais. Em alguns dispositivos, o cesto de lavagem gira sobre os bicos rígidos. Dependendo do tipo e tamanho da instalação de lavagem de peças, os programas de lavagem também podem ser usados para regular a temperatura, a pressão do bico e a duração do processo de lavagem. No caso de sujeiras muito persistentes, produtos químicos de lavagem especiais são usados em combinação com temperaturas de lavagem muito altas de até 80 °C. Existem produtos de limpeza universais ou especiais para cada tipo de sujeira. A aplicação e a regulação devem ser feitas da forma mais simples possível através da instalação de lavagem de peças, a fim de evitar dosagem incorreta ou excessiva.
Vantagens da lavagem automática de peças:
Grandes instalações de lavagem de peças automotivas são capazes de lavar peças com mais de 100 kg em um ciclo de lavagem. E, graças à borda de acesso de carga, isso também é benéfico para a saúde dos colaboradores. A lavagem automática de peças é, portanto, muito eficiente. Ela é especialmente vantajosa para empresas que precisam lavar várias centenas de quilos de peças de veículos por dia. Acima de tudo, o descarte regular do fluido de limpeza e a manutenção da instalação de lavagem de peças, como troca do filtro e limpeza do tanque, são itens que precisam ser considerados na amortização. A fim de prolongar a vida útil do fluido de limpeza, algumas lavadoras de peças podem ser equipadas com o chamado skimmer (escumador). O skimmer transporta o óleo que flutua no fluido de limpeza para o recipiente de coleta de óleo. O óleo separado desta forma pode então ser descartado em quantidades significativamente menores.
Limpeza ultrassônica de peças
A limpeza ultrassônica é um método de lavagem de peças particularmente ecológico. Para este efeito, as peças sujas ficam em um fluido de limpeza suave e quente e são expostas a ultrassons de alta frequência. Isso cria trilhões de bolhas de cavitação implodindo no fluido, cujas implosões arrebentam a sujeira da superfície das peças. Isso geralmente é feito sem o uso de produtos químicos agressivos e aditivos mecânicos. Mesmo a sujeira profunda e de poros pequenos é removida da superfície desta forma. Mas esse método não se sustenta sem o produtos químicos. Para acelerar o efeito de limpeza, alguns fabricantes de equipamentos oferecem detergentes especiais. Juntamente com um aquecedor para o banho ultrassônico, isso reduz significativamente o tempo de lavagem. Isso pode ser muito importante, especialmente para oficinas com alto rendimento de reparo.
Grandes banhos de limpeza ultrassônicos são capazes de limpar peças e rodas completas do motor. Para isso, existem várias centenas de litros de banho de lavagem no dispositivo. No caso de dispositivos grandes, as peças são frequentemente carregadas usando um dispositivo elevador hidráulico. Com a ajuda deles, o cesto com as peças é abaixado no banho ultrassônico e levantado novamente após a lavagem. A água de lavagem pode ser usada para aproximadamente 400 lavagens. Embora as peças estejam muito limpas após o processo de limpeza, é aconselhável enxaguá-las novamente com água limpa em uma chamada grade de enxágue para remover a água residual de lavagem.
Pequenos dispositivos de limpeza de banho ultrassônico com uma capacidade de cerca de 10 litros têm se mostrado particularmente úteis nas oficinas de automóveis. Eles são usados para limpar pequenos componentes como bicos injetores e, no setor de carros antigos, peças para carburadores. Mas ferramentas manuais sujas de óleo também costumam ser lavadas com eles. Isso aumenta significativamente a segurança no trabalho.